Bayern - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 13.05.2023

Unser Bayern - Schalke Tipp zum Bundesliga Spiel am 13.05.2023 lautet: Nur einen Punkt Vorsprung hat der deutsche Rekordmeister auf den Verfolger aus Dortmund. Im Spiel gegen Schalke wird sich daran nichts ändern. Wir tendieren zu einem Sieg des FCB in der heimischen Allianz Arena.

Die Mannen von der Säbener Straße tüteten jüngst in Bremen einen wenig glanzvollen 2:1-Arbeitssieg ein. Nachdem die ersten 45 Minuten torlos verstrichen waren, sorgten nach dem Seitenwechsel Serge Gnabry und Leroy Sané für klare Verhältnisse. Der Anschlusstreffer der Gastgeber in der 87. Spielminute kam zu spät, um den Sieg des Tabellenführers ernsthaft zu gefährden.

Königsblau schnuppert mit drei Triumphen in den letzten vier Bundesliga-Begegnungen Morgenluft und verlässt vorerst die Abstiegszone. Ein Erfolg, der maßgeblich auf den 3:2-Last-Minute-Sieg in Mainz am vergangenen Spieltag zurückzuführen ist. Dabei zeigte das gesamte Team Willen, Kampfgeist und vor allem Entschlossenheit im Abschluss. Marius Bülter stach mit zwei Toren aus der Schalker Mannschaft hervor.

Seit März 2011 haben die Knappen nicht mehr in München gewonnen. Daran wird sich am kommenden Samstag wohl nichts ändern. Wir tendieren zu einem Heimsieg mit Toren auf beiden Seiten zu einer Quote von 2,28 bei Chillybets.

Darum tippen wir bei Bayern vs Schalke auf „Sieg Bayern & Beide Teams treffen“:

Bayern verkörpert das heimstärkste Team der Bundesliga, behielt aber nur in einem der jüngsten 4 Spiele in der Allianz Arena eine weiße Weste.

Königsblau gewann 3 der letzten 4 BL-Duelle und fährt mit breiter Brust nach München.

Seit dem DFB-Pokal-Halbfinale (März 2011) hat Schalke nicht mehr in München gewonnen (2U, 10N).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Schalke Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quotenverteilung am Drei-Weg-Markt lässt kaum Zweifel an der Favoritenrolle der Gastgeber aus München zu. Alles andere als ein deutlicher Heimsieg käme laut Buchmacher-Bewertung einem kleinen Fußball-Wunder gleich.

Absolut nachvollziehbar, da die Bayern bisweilen auf heimischem Boden ungeschlagen sind, hat die Quote in Höhe von ca. 1,11 für den Heimsieg durchaus ihre Daseinsberechtigung.

Defensiv stand der FCB zuhause in den vergangenen vier Partien alles andere als sicher und muss sich sechs Gegentore ankreiden lassen. Aus diesem Grund trauen die besten Wettanbieter durchaus beiden Konkurrenten einen Treffer zu.

Bayern vs Schalke Prognose: „Erwischt Königsblau den Rekordmeister auf dem falschen Fuß?“

Nach dem Ausscheiden in der Königsklasse und dem DFB-Pokal bleibt dem Team des neuen Coachs Thomas Tuchel nur noch die deutsche Meisterschaft, um überhaupt einen Titel in dieser Saison einzufahren.

Die bisherige Bilanz des Übungsleiters ist alles andere als überragend. Nur vier Siege in neun Spielen (2U, 3N) stehen zu Buche. Im Vergleich zu seinem Vorgänger Julian Nagelsmann holte er sogar 0,75 Punkte weniger pro Pflichtspiel.

Immerhin verliefen die vergangenen beiden Liga-Ansetzungen gegen Hertha (2:0) und Bremen (2:1) siegreich. Drei Spieltage vor Saisonende grüßt der FCB von der Tabellenspitze und hat einen Zähler Vorsprung auf Dortmund. Bis auf Leipzig ist das Restprogramm mit Schalke und Köln überschaubar.

Nach dem BVB ist die Tuchel-Elf die Nummer zwei der heimstärksten Teams der Liga (10S, 5U). Mit sechs Gegentoren in den vergangenen vier Begegnungen auf heimischem Boden machten sich aber defensive Probleme breit. Die Offensive konnte mit 46 Heimtoren diese weitestgehend entschärfen.

Am 27. Spieltag belegten die Knappen noch den letzten Tabellenplatz und hatten kaum Chancen auf den Klassenerhalt. Vier Spiele bzw. neun Punkte später hat sich das Blatt zum Guten gewendet. Thomas Reis hat seine Elf aus der Abstiegszone gebracht.

Bayern - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:1 Bremen (BL, A), 2:0 Hertha (BL, H), 1:3 Mainz (BL, A), 1:1 Man City (CL, H), 1:1 Hoffenheim (BL, H).

Letzte 5 Spiele Schalke: 3:2 Mainz (BL, A), 2:1 Bremen (BL, H), 0:4 Freiburg (BL, A), 5:2 Hertha (BL, H), 0:2 Hoffenheim (BL, A).

Letzte 5 Spiele Bayern vs. Schalke: 2:0 (BL, A), 4:0 (BL, A), 8:0 (BL, H), 1:0 (BL, A), 5:0 (BL, H).

Offensiv zeigten sich die Mannen aus dem Ruhrpott mit zehn Toren in den letzten vier Bundesliga-Paarungen gut aufgelegt. Vier der zehn Treffer gehen auf das Konto von Marius Bülter, der mit elf Toren mehr als ein Drittel der gesamten Schalker Treffer erzielte.

Nur zwei der vergangenen sieben Bundesliga-Auswärtsspiele musste die Reis-Elf mit einer Niederlage abhaken (2S, 3U). In den jüngsten fünf Partien in der Fremde blickte Königsblau auf sechs Tore und legte ein gewisses Maß an Offensivdrang an den Tag.

Unser Bayern - Schalke Tipp: „Sieg Bayern & Beide Teams treffen“

Dem FCB fehlt ein echter Neuner! Seit dem Abgang von Robert Lewandowski, der in der Vorsaison 35 Tore erzielte, wurde kein passender Ersatz geholt.

Eric Maxim Choupo-Moting steht neben Mathys Tel als einziger Mittelstürmer im Kader und traf „nur“ zehn Mal. Zuletzt erhielt Gnabry als Neuner den Vorzug und erzielte gegen Bremen sein elftes Saisontor.

Trotzdem ist die Offensive mit klangvollen Namen wie Jamal Musiala, Leroy Sané oder Kingsley Coman gespickt. Alle wären ohne weiteres in der Lage, die Viererkette der Schalker gehörig ins Wanken zu bringen oder gar auseinanderzunehmen.

Die Gäste selbst reisen nicht als Punktelieferant in die Allianz Arena und werden mit breiter Brust agieren. Aufgrund der defensiven Probleme der Gastgeber trauen wir beiden Teams ein Tor zu, gehen aber letztlich von einem Sieg der Hausherren aus.