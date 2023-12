Bayern - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 02.12.23

Unser Bayern - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.12.23 lautet: Nach zwei mauen Ergebnissen legt der FCB los wie die Feuerwehr. In unserem Wett Tipp heute setzen wir auf einige Tore im ersten Durchgang.

Der FC Bayern empfängt im Rahmen des 13. Spieltags der Bundesliga die Gäste von Union Berlin. Auf dem Papier scheint dies eine klare Sache zu sein. Zuletzt schaffte es die Tormaschinerie aus München aber nicht mehr, den Ball im gegnerischen Kasten unterzubringen. Gegen die Köpenicker, bei denen Nenad Bjelica sein Bundesliga-Debüt als Trainer geben wird, sollte der Rekordmeister aber wieder öfter ins Schwarze treffen. Wir gehen davon aus, dass wir schon in den ersten 45 Minuten einige Treffer sehen werden.

Deshalb entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Über 1,5 Tore in 1. Halbzeit“ mit einer Quote von 1,90 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Bayern vs Union Berlin auf „Über 1,5 Tore in 1. Halbzeit:

Die Bayern sind mit 43 Treffern die Tormaschine der Bundesliga.

Union Berlin hat mit 27 Gegentoren ligaweit die zweitmeisten.

In den letzten beiden Heimduellen mit Union erzielte der FCB schon in der ersten Halbzeit jeweils 3 Tore.

Bayern vs Union Berlin Quoten Analyse:

So vielfältig die Bet3000 Einzahlungsmöglichkeiten sind, so breit gefächert ist auch das Wettangebot dieses Bookies. Dieser sieht genau wie seine Mitstreiter die Bayern in der ganz klaren Favoritenrolle. Wettquoten von höchstens 1,16 für einen Tipp auf den Heimsieg sind nicht der Rede wert. Die Quoten für Wetten auf die Unioner liegen bei ca. 17,50.

Selbst die „Doppelte Chance X2″ wirft noch Werte bis 6,00 ab. Auf der anderen Seite gibt es erst für Wetten auf einen Bayern-Sieg mit mindestens drei Toren Vorsprung Quoten über 2,00. Einen Treffer trauen die Wettanbieter den Gästen jedenfalls nicht so recht zu. Für die Wettoption „Beide Teams treffen“ gibt es Quoten um 2,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Union Berlin Prognose: Klare Dominanz des FCB

17 CL-Gruppenspiele in Folge hatten die Bayern gewonnen, doch diese Serie fand am Mittwoch ihr Ende. Gegen den FC Kopenhagen kamen die Münchner zu Hause nicht über ein torloses Remis hinaus. Ungewohnt war, dass der FCB selbst kein Tor erzielen konnte.

Schon fünf Tage zuvor hatte es in Köln trotz drückender Überlegenheit nur zu einem 1:0 gereicht. Dabei sind die Bayern mit 43 Treffern die Tormaschine der Bundesliga. Allein Harry Kane kommt auf 18 Tore und hat damit mehr als acht verschiedene Klubs. Daheim erzielte der FCB in den bisherigen sechs Ligaspielen 27 Tore.

In der heimischen Allianz Arena hat der Rekordmeister in den letzten 63 Bundesliga-Partien immer getroffen. Mit einem Tor am Samstag würden sie ihren eigenen Rekord von 64 Bundesliga-Heimspielen mit mindestens einem Treffer aus dem Zeitraum 1970 bis 1974 einstellen. Saisonübergreifend ist der FCB seit 13 Ligaspielen ungeschlagen (11S, 2U).

Gegen Union könnte das Team von Trainer Thomas Tuchel zum ersten Mal seit über drei Jahren sieben Bundesliga-Spiele in Folge gewinnen. Von den letzten 53 Duellen mit Teams auf einem der letzten beiden Plätze verloren die Münchner keines.

Bayern - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 0:0 FC Kopenhagen (H), 1:0 Köln (A), 4:2 Heidenheim (H), 2:1 Galatasaray (H), 4:0 Dortmund (A)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 1:1 Sporting Braga (A), 1:1 Augsburg (H), 0:4 Leverkusen (A), 1:1 Neapel (A), 0:3 Frankfurt (H)

Letzte 5 Spiele Bayern vs Union Berlin: 3:0 (H), 1:1 (A), 4:0 (H), 5:2 (A), 1:1 (H)

Die Gäste stehen auf dem vorletzten Platz, doch Neo-Trainer Nenad Bjelica ist sich sicher, dass man schon bald nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben werde. Das sind selbstbewusste Worte, wenn man bedenkt, dass die Eisernen erst am vergangenen Wochenende die zehnte Liga-Pleite in Folge durch ein 1:1 zuhause gegen Augsburg verhinderten. Am Mittwoch hätte Bjelica den perfekten Einstand feiern können. Doch trotz einer über einstündigen Überzahl und einer 1:0-Führung kamen enttäuschende Berliner nicht über ein 1:1 im Champions League-Gruppenspiel bei Sporting Braga hinaus. Es war das 16. Pflichtspiel in Folge, das Union Berlin nicht gewinnen konnte.

Von Wetten in Richtung der Gäste, die nach einer erfolgreichen Bet3000 Registrierung in Hülle und Fülle zur Verfügung stehen, können wir trotz der hohen Quoten nur abraten. Schon 27 Gegentreffer haben die Köpenicker an den ersten zwölf Spieltagen kassiert. Nur Aufsteiger Darmstadt toppt diesen unrühmlichen Wert.

Gegen die Bayern haben die Hauptstädter in der Bundesliga noch nie gewonnen. In acht Duellen gab es fünf Pleiten und drei Remis. Die letzten beiden Gastspiele in der Allianz Arena waren klare Angelegenheiten für den FCB. Schon zur Halbzeit führte der Rekordmeister jeweils mit 3:0 und gewann später dann auch mit 4:0 bzw. eben 3:0.

Unser Bayern - Union Berlin Tipp: „Über 1,5 Tore in 1. Halbzeit“

Nach nur einem Tor in den letzten beiden Pflichtspielen kommt für den FCB der vielleicht richtige Gegner, um die Tormaschinerie wieder anzukurbeln. Die Berliner kassierten in ihren letzten 18 Pflichtspielen stets Gegentreffer und sahen auch in den bisherigen Duellen mit den Münchnern selten Land. Wir gehen davon aus, dass die Bayern schon in Durchgang eins loslegen wie die Feuerwehr und wir, wie in den letzten beiden Begegnungen in der Allianz Arena, schon vor der Pause einige Treffer sehen werden.