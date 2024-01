Bayern - Union Berlin Tipp, Prognose, Quoten | 24.01.2024

Unser Bayern - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 24.01.2024 lautet: Die Bayern müssen im Nachholspiel gegen die Eisernen dringend Boden auf Leverkusen gutmachen. Im Wett Tipp heute gehen wir auch von einem Sieg der Münchner aus.

Am Samstag mussten die Bayern mit ansehen, wie Tabellenführer Leverkusen nach einem Tor in der ersten Minute der Nachspielzeit doch noch alle drei Punkte aus Leipzig mitnahm. Am Sonntag kam es für die Münchner dann noch schlimmer. Daheim gegen Bremen, gegen das man seit 2008 keines von 28 Pflichtspielen mehr verloren hatte, setzte es eine peinliche 0:1-Pleite. Nun hat der Rekordmeister schon sieben Zähler Rückstand auf die Werkself.

Dieser Abstand kann am Mittwoch im Nachholspiel gegen Union Berlin wieder verkürzt werden. Wir spielen bei dieser Partie mit einer Quote von 1,65 bei Oddset den Wett Tipp heute „Sieg Bayern & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Bayern vs Union Berlin auf „Sieg Bayern & Unter 4,5 Tore“:

Bayern steht in der regulären Tabelle und der Heimtabelle immer noch auf Platz 2

Union wartet noch auf den ersten Sieg gegen den Rekordmeister

Die Eisernen sind das schwächste Auswärtsteam der Bundesliga



Bayern vs Union Berlin Quoten Analyse:

Wenn der Tabellenzweite aus München den FC Union auf Rang 16 empfängt, ist die Ausgangslage klar. Das schlägt sich bei der Bayern vs Union Berlin Prognose auch in den Wettquoten nieder.

So gibt es für einen Heimsieg gerade mal Quoten im Schnitt von 1,16. Ein Erfolg der Gäste wird dagegen mit hohen durchschnittlichen Quoten von 17,4 belohnt. Doch auch der SV Werder war am Sonntag in der Allianz Arena der haushohe Außenseiter. Wenn ihr auf den nächsten Underdog im Duell gegen den Rekordmeister setzen wollt, könnt ihr euren Tipp durch eine der zahlreichen Freiwetten der Anbieter etwas absichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Union Berlin Prognose: Leistet sich der Rekordmeister einen weiteren Rückschlag?

Man konnte ja mit vielem rechnen, aber dass ausgerechnet am Sonntag die lange Serie der Bayern gegen Werder zu Ende geht, war eine faustdicke Überraschung. Bis zur 79. Minute präsentierten sich die Münchner völlig ideenlos. Auch beim Tempo, der Intensität, Präzision und der Einstellung spielten die Hausherren ungewohnt schwach auf. Erst in der Schlussphase wachten die Roten auf. So setzte es im 14. Bundesliga-Heimspiel unter Thomas Tuchel schon die zweite Pleite.

Unter Vorgänger Julian Nagelsmann hatte man in 29 Partien in der Allianz Arena genauso viele Niederlagen kassiert. Vor allem ist Leverkusen nun schon weit enteilt. Weitere Patzer darf man sich im Meisterrennen nicht mehr leisten. Aus dem DFB-Pokal sind die Münchner auch schon ausgeschieden. Mit 52 Treffern hat der FCB weiter die beste Offensive der Liga. Zudem kann sich die Heimbilanz mit 22 Punkten (7S, 1U, 1N) und 33:6 Toren immer noch sehen lassen. Spieler wie Mathys Tel und Leon Goretzka könnten in die Startelf rücken.

Mit dem neuen Coach Nenad Bjelica ist die Hoffnung wieder zu den Eisernen zurückgekehrt. Diese Hoffnung lautet in dieser Saison nur Klassenerhalt, obwohl sich der Verein am Ende der vergangenen Spielzeit noch für die Königsklasse qualifiziert hatte. Unter Ex-Trainer Urs Fischer verloren die Köpenicker neun Ligaspiele in Serie. In den letzten fünf Partien ging der Hauptstadt-Verein dagegen nur noch einmal als Verlierer vom Feld. Daheim gab es gegen Gladbach (3:1) und Köln (2:0) sogar Siege.

Auch das 0:0 zu Gast in Freiburg im ersten Spiel nach der Winterpause konnte sich sehen lassen. So hält sich der FC Union auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, obwohl man, nachdem das Spiel am vergangenen Wochenende gegen Mainz dem Wetter zum Opfer gefallen war, zwei Partien weniger absolviert hat. Die Mannschaft spielt trotzdem ihre mit großem Abstand schwächste Bundesliga-Saison und blieb in neun der bisherigen 16 BL-Partien in dieser Saison ohne eigenen Treffer. Das ist der Liga-Negativwert!

Bayern - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 0:1 Werder Bremen (H), 3:0 Hoffenheim (H), 1:1 Basel (A), 2:1 Wolfsburg (A), 3:0 VfB Stuttgart (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:0 SC Freiburg (A), 2:0 Arminia Bielefeld (H), 2:0 Köln (H), 0:3 Bochum (A), 2:3 Real Madrid (H)

Letzte 5 Spiele Bayern vs Union Berlin: 3:0 (H), 1:1 (A), 4:0 (H), 5:2 (A), 1:1 (H)



Nach acht Duellen gegen den Rekordmeister warten die Eisernen immer noch auf den ersten Sieg. Bisher konnte Union lediglich dreimal einen Punkt gegen die Bayern holen. In diesen acht Vergleichen trafen die Berliner nur sechs Mal, bei 19 Gegentoren.

Die letzten beiden Gastspiele der Köpenicker in der Allianz Arena gingen klar verloren (0:3, 0:4). Bayern-Stürmer Harry Kane steht immer noch bei 22 Treffern in den ersten 16 Partien der Bundesliga-Hinrunde. Kommt gegen den FCU ein weiterer hinzu, stellt der Engländer einen neuen Rekord auf. Das wird von NEObet mit einer Quote von 1,50 belohnt. Neu- und Bestandskunden sollten sich die aktuelle NEObet Freiwette ohne Einzahlung nicht entgehen lassen.

Unser Bayern - Union Berlin Tipp: Sieg Bayern & Unter 4,5 Tore

Nach der Leistung der Bayern gegen Werder kann man sicher etwas Angst um den Rekordmeister haben. Doch die Chance, dass die Münchner zweimal hintereinander in der Allianz Arena so schlecht spielen, ist ziemlich gering. Stattdessen dürften die Hausherren mit viel Wut im Bauch auflaufen und Thomas Tuchel die Startaufstellung verändern. Wir erwarten nicht, dass sich der FCB mit einem Kantersieg den Frust von der Seele schießt, aber für einen Dreier gegen das schwächste Auswärtsteam der Liga sollte es reichen.