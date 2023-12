Bayern - VfB Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten | 17.12.23

Unser Bayern - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 17.12.2023 lautet: Der VfB Stuttgart hat seinen Status als Top-Mannschaft an den letzten Spieltagen unterstrichen. In unserem Wett Tipp heute knüpfen die Schwaben an die letzten Auswärtsspiele in München an.

In Stuttgart wurde in diesem Jahr eine starke Einheit gebildet, die an guten Tagen jeden Bundesligisten in die Knie zwingen kann. Seit vier Ligaspielen ist der VfB nun ungeschlagen, bezwang unter anderem den BVB (2:1) und hielt der Power der Werkself stand (1:1). Mit dieser Form muss sich der FC Bayern auf ein schweres Spiel einstellen. Verlieren ist für Thomas Tuchel und seine Mannschaft nach der 1:5-Klatsche bei Eintracht Frankfurt jedenfalls verboten.

Dort offenbarte der Tabellenzweite unerklärliche Mängel, welche die Favoritenrolle gegen den gut aufgelegten VfB Stuttgart in Frage stellen. Unser Wett Tipp heute lautet: “Sieg Stuttgart (HC +2)” mit einer Quote von 1,68 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Bayern vs VfB Stuttgart auf “Sieg Stuttgart (HC +2)”:

Bayern (38,8 xG) und Stuttgart (35,4 xG) stellen die besten Offensiven der Liga.



Stuttgart holte in den vergangenen beiden Gastspielen beim FCB jeweils einen Punkt (2:2, 2:2).



Mit einem Auswärtssieg könnte Stuttgart (31) an Bayern (32) in der Tabelle vorbeiziehen.



Bayern vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Ja, der FC Bayern verlor am letzten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt (1:5) ohne große Gegenwehr. Das führt beim deutschen Rekordmeister schnell zu Kritik. Doch es sollte nicht vergessen werden, dass die Münchner den besten Saisonstart seit acht Jahren hinlegten. Somit lassen sich Siegquoten von maximal 1,43 für die Sportwettenanbieter rechtfertigen.

Der größere Value liegt ganz offensichtlich bei den Siegquoten der Schwaben. Diese reichen von 6,00 bis 8,00. Damit einher gehen spannende Quoten für eine Handicapwette, die ihr auf jeden Fall im Blick behalten solltet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Stuttgart Prognose: Stuttgart kann an Bayern vorbeiziehen

Mittlerweile reicht die Stichprobengröße aus, um Stuttgart mehr als nur glückliche Siege zuzuschreiben. Die Schwaben weisen nach 14 absolvierten Spieltagen die zweitbeste Bilanz ihrer Vereinsgeschichte auf (31 Punkte).

Dabei scheint der VfB in dieser Saison keine Schwächen zu haben. Defensiv (14,3 xGA) und Offensiv (35,4 xG) liegt Stuttgart in den erwartbaren Werten jeweils auf dem zweiten Platz. Nur Bayern (38,5 xG, 9,8 xGA) ist in beiden Kategorien etwas besser.

Das erhöht die Spannung vor diesem Duell. Innerhalb der vergangenen vier Spieltage sammelte der VfB zehn von zwölf möglichen Punkten, schlug den BVB (2:1) und punktete gegen den Tabellenführer aus Leverkusen (1:1).

Zudem hat Sebastian Hoeneß in Serhou Guirassy (16 Tore) das Äquivalent zu Bayerns Top-Torjäger Harry Kane (18). In der Geschichte der Bundesliga gab es zu diesem Zeitpunkt der Saison kein Spitzenduo in der Torjägerliste, das gemeinsam für 34 Treffer verantwortlich war.

Bayern - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:0 Manchester United (A), 1:5 Frankfurt (A), 0:0 Kopenhagen (H), 1:0 Köln (A), 4:2 Heidenheim (H)



Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 1:1 Leverkusen (H), 2:0 Dortmund (H), 2:0 Bremen (H), 2:1 Frankfurt (A), 2:0 Nürnberg (H)



Letzte 5 Spiele Bayern vs. VfB Stuttgart: 2:1 (A), 2:2 (H), 2:2 (H), 5:0 (A), 4:0 (H)



Zudem zeigen die Formkurven beider Mannschaften in völlig unterschiedlichen Richtungen. Bayern gewann nur eines seiner vergangenen drei Pflichtspiele dank eines 1:0-Siegs bei Manchester United unter der Woche und hätte mit unserem anvisierten Handicap von -2 fünf der letzten sechs Partien verloren.

Stuttgart wiederum kassierte in zwei seiner vorangegangenen drei Partien kein Gegentor und entschied vier der letzten fünf Pflichtspiele für sich (4 Siege, 1 Remis). Außerdem sind die Schwaben seit zwei Auswärtsspielen beim deutschen Rekordmeister ungeschlagen (2 Remis).

Ein weiterer Faktor ist die Konstanz der Gäste. Bis auf Leverkusen (6) kassierte kein Bundesligist in der Ferne weniger Gegentore als die Mannschaft von Sebastian Hoeneß (9).

Dementsprechend könnt ihr mit etwas mehr Risiko bei Bwin eine Quote von 2,70 einkassieren. Voraussetzung: Unsere anvisierte Wette um ein Tor reduzieren und auf einen “Sieg Stuttgart (HC +1)” setzen. Ebenfalls Voraussetzung ist selbstverständlich die Bwin Anmeldung.

Unser Bayern - VfB Stuttgart Tipp: “Sieg Stuttgart (HC +2)”

Stuttgart ist nicht nur aus dem Spiel heraus schwer zu überwinden (11 Gegentore), sondern bringt ebenfalls die nötige Stabilität bei gegnerischen Standards mit (2 Gegentore), um die Offensive der Bayern zu fordern. Des Weiteren konnte sich Sebastian Hoeneß bislang auf seine Offensive verlassen. Bis auf Bayern (52) und Leverkusen (47) erarbeitete sich kein Bundesligist mehr Chancen als der VfB (43).