SPORT1 Betting 22.05.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für das DFB-Pokalfinale am 23.05.2026. Entdecken Sie die besten Prognosen, Wett-Tipps und Quoten für das Spiel Bayern gegen Stuttgart.

Die Bilanz der Münchner gegen die Schwaben ist klar positiv: 102 Siege gab es insgesamt für die Bayern bei 38 Niederlagen und 29 Remis. Elf Vergleiche gab es im DFB-Pokal. Hier setzte sich der VfB lediglich einmal durch. Und auch dieses Mal spricht nicht viel für den Titelverteidiger.

Denn München geht als klarer Favorit in das DFB-Pokalfinale gegen den VfB am 23.05.2026. Bei den Buchmachern deutet alles auf einen Sieg des Rekordmeisters hin, der die Schwaben in dieser Saison bereits dreimal besiegen konnte. Wir sehen die Münchner ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,34 bei Betano den Sieg für Bayern als unseren Wett Tipp heute.

Betano hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen und uns mit seinem Gesamtpaket überzeugt. Der Bookie zeigt kaum Schwächen und gehört zu den besten Sportwetten Anbietern. Auf die Neukunden wartet nach der Betano Anmeldung der Betano Promo Code!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Münchner Bayern, 20-facher DFB-Pokalsieger, stehen zum ersten Mal seit 2020 wieder im Finale und streben nach dem Gewinn der Bundesliga nun das nationale Double an. Die Mannschaft von Vincent Kompany geht als massiver Favorit in die Partie, was die Quoten deutlich widerspiegeln.

Auf der anderen Seite reist der VfB Stuttgart als Titelverteidiger nach Berlin. Die Verteidigung des Pokals gegen einen hungrigen FC Bayern wird jedoch eine Herkulesaufgabe, insbesondere wenn man die jüngsten direkten Duelle betrachtet.

Bayern hat die letzten fünf Begegnungen gegen Stuttgart allesamt gewonnen. In der laufenden Saison gab es bereits drei Siege: ein 2:1 im Supercup, ein klares 5:0 in Stuttgart und ein 4:2 in der Allianz Arena. Diese Dominanz ist kein Zufall.

Die Bayern haben in 40 nationalen Pflichtspielen einen durchschnittlichen Ballbesitz von 66 Prozent und erzielen im Schnitt 3,45 Tore pro Spiel. Ein entscheidender Faktor ist dabei Harry Kane, der in dieser Saison bereits 58 Tore in 50 Pflichtspielen erzielt hat.

Stuttgarts Auswärtsbilanz ist zudem besorgniserregend; nur neun von 21 nationalen Auswärtsspielen konnten sie in dieser Saison für sich entscheiden, was auf neutralem Boden im Olympiastadion ein Nachteil sein könnte.

Bayern vs Stuttgart: Wett Tipps für Tipper

Jetzt wird’s interessant! Hier sind unsere Top-Wett-Tipps für das Duell zwischen Bayern und Stuttgart, die auf unserer Analyse basieren:

Sieg Bayern ( Quote 1,34 bei Betano ): Die Quote von 1,34 ist nicht die höchste, aber angesichts der erdrückenden Dominanz der Bayern in den direkten Duellen eine solide Wahl. Fünf Siege in Folge gegen Stuttgart, davon drei in dieser Saison, sprechen eine klare Sprache für diese Prognose.

Die Quote von 1,34 ist nicht die höchste, aber angesichts der erdrückenden Dominanz der Bayern in den direkten Duellen eine solide Wahl. Fünf Siege in Folge gegen Stuttgart, davon drei in dieser Saison, sprechen eine klare Sprache für diese Prognose. Über 3,5 Tore ( Quote 1,75 bei Betano ): In sieben der letzten zehn direkten Begegnungen fielen mehr als 3,5 Tore. Auch die Ligaspiele dieser Saison endeten mit 5:0 und 4:2. Angesichts der Offensivkraft beider Teams ist ein torreiches Spiel sehr wahrscheinlich. Die Quote hierfür liegt bei 1,75.

In sieben der letzten zehn direkten Begegnungen fielen mehr als 3,5 Tore. Auch die Ligaspiele dieser Saison endeten mit 5:0 und 4:2. Angesichts der Offensivkraft beider Teams ist ein torreiches Spiel sehr wahrscheinlich. Die Quote hierfür liegt bei 1,75. Bayern gewinnt und beide Teams treffen (Quote 2,18 bei Betano): Stuttgart ist offensiv stark und erzielte in allen 17 Bundesliga-Auswärtsspielen mindestens ein Tor. Da die hochstehende Abwehr der Bayern gelegentlich anfällig ist, scheint ein Gegentreffer realistisch. Eine Wette auf einen Bayern-Sieg, bei dem auch Stuttgart trifft, bietet mit 2,18 eine sehr attraktive Quote.

Am Ende spricht fast alles für die Bayern, die sich nach sechs Jahren endlich wieder den DFB-Pokal sichern wollen. Stuttgart wird kämpfen, aber die schiere Qualität der Münchner Offensive dürfte den entscheidenden Unterschied ausmachen. Wenn du deine Prognosen in die Tat umsetzen möchtest, findest du die besten Anbieter auf unserer Vergleichsseite. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei einem hoffentlich spannenden Pokalfinale!