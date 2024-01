Bayern - Werder Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 21.01.24

Unser Bayern - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.01.2024 lautet: Wetter-Chaos in Deutschland und Hurricane-Warnung für Bremen. In unserem Wett Tipp heute liegt der Fokus auf Bayerns Nummer 9.

Zum 114. Mal treffen am Sonntag der FC Bayern und Werder Bremen in einem Bundesliga-Spiel aufeinander. Keine andere Paarung gab es im deutschen Oberhaus öfter. Die 61-26-26-Bilanz schlägt dabei ganz klar zugunsten des deutschen Rekordmeisters aus. Für die letzte FCB-Pleite gegen den SVW muss man schon ganz weit zurückblättern.

Wir sind überzeugt, dass die Münchner auch dieses Mal klar gewinnen werden und der Top-Torjäger der Bundesliga sein Tor-Konto weiter ausbauen wird. Im Hinspiel traf er bereits einmal, im Rückspiel trauen wir ihm mehr Treffer zu. Deshalb entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Kane Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 2,10 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Bayern vs Werder Bremen auf „Kane Über 1,5 Tore“:

Harry Kane stellte jüngst mit 22 Toren nach 16 Spielen einen neuen Rekord auf.

Der Hurricane traf in 8 der letzten 9 Bundesliga-Partien.

Bremen ist das schlechteste Auswärtsteam der Bundesliga.

Bayern vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Sportwetten-Anbieter ist mehr als eindeutig. Mit Quoten von höchstens 1,10 für Wetten auf einen Heimsieg sind die Bayern haushoher Favorit. Selbst ein Tipp auf einen Heimerfolg mit mindestens drei Toren Unterschied bringt gerade einmal Wettquoten um 1,75.

Mit einem richtigen Tipp auf Bremen kann man hingegen aus 10 Euro fast 300 Euro machen. Selbst die „Doppelte Chance X2″ wirft noch Wettquoten bis 8,00 ab. Empfehlen können wir Wetten in Richtung der Gäste nicht - selbst dann nicht, wenn man dafür eine Freiwette verwendet. Die kann man besser nutzen, zum Beispiel für Treffer des Hurricanes.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Werder Bremen Prognose: SVW ohne Chance

Kurz gewackelt, am Ende dann aber doch klar mit 3:0 gewonnen. Im Heimspiel gegen Hoffenheim hatten die Bayern zunächst Glück, dass unter anderem das Aluminium einen zwischenzeitlichen Ausgleich verhinderte. Später fuhren sie einen letztlich deutlichen Erfolg ein, bei dem Harry Kane kurz vor Abpfiff den Schlusspunkt setzte.

Für den Engländer war das in seinem 16. Bundesliga-Spiel das 22. Tor. Der bisherige Rekord von 22 Treffern nach der Hinrunde von Robert Lewandowski ist damit eingestellt, wobei für die Münchner die Hinserie streng genommen noch nicht ganz zu Ende ist, da sie noch ein Nachholspiel gegen Union Berlin in der Hinterhand haben.

In acht der letzten neun Bundesliga-Partien konnte der Hurricane treffen. Viermal an den letzten neun Spieltagen traf er mindestens doppelt. Wir gehen davon aus, dass er auch am Sonntag seinen Teil dazu beiträgt, dass der FCB seine wahnsinnige Serie gegen Bremen weiter aufrechterhält.

Seit 32 Pflichtspielen ist der deutsche Rekordmeister gegen Werder ungeschlagen. Es gab 28 Siege und vier Remis bei einem Torverhältnis von 100:21. In fünf der letzten zehn Heimduelle mit den Grün-Weißen erzielten die Bayern sechs Tore und in zwei der verbliebenen fünf Heim-Begegnungen mit dem SVW fünf Treffer.

Bayern - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:0 Hoffenheim (H), 1:1 Basel (A), 2:1 Wolfsburg (A), 3:0 Stuttgart (H), 1:0 Manchester United (A)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 1:1 Bochum (A), 1:3 Braunschweig (A), 1:1 RB Leipzig (H), 2:2 Gladbach (A), 2:0 Augsburg (H)

Letzte 5 Spiele Bayern vs Werder Bremen: 4:0 (A), 2:1 (A), 6:1 (H), 3:1 (A), 1:1 (H)

Werder Bremen reiset mit vier ungeschlagenen Bundesliga-Spielen in Folge in die Allianz Arena. Es ist ein Rekord unter ihrem aktuellen Trainer Ole Werner, den sie in München allerdings wohl nicht weiter ausbauen werden. Nur eine dieser letzten vier Bundesliga-Partien konnte Werder gewinnen (3U).

Beim 1:1 in Bochum am vergangenen Wochenende retteten sie den Punkt erst durch einen Treffer in der Nachspielzeit. Es war im achten Auswärtsmatch der überhaupt erst dritte Auswärts-Zähler. Ohne Sieg und mit fünf weiteren Niederlagen ist Bremen das schlechteste Auswärtsteam der Bundesliga.

Drei Punkte nach acht Auswärtspartien sind für die Grün-Weißen die schwächste Bilanz seit 46 Jahren. Immerhin: Alle drei Auswärts-Punkte gab es in den letzten vier Auswärts-Begegnungen. Das dürfte allerdings nur ein sehr schwacher Trost mit Blick auf die Partie bei den Bayern sein.

Ein neuerliches bayrisches Schützenfest gegen die Bremer ist nicht auszuschließen. In den letzten zehn Heim-Duellen mit Werder schoss der FCB insgesamt 46 Tore und damit im Schnitt 4,6 Treffer pro Partie. Wetten auf „Bayern Über 4,5 Tore“ bringen Quoten über 3,00 und sind zum Beispiel mit der NEObet Freiwette ohne Einzahlung risikofrei möglich.

Unser Bayern - Werder Bremen Tipp: „Kane Über 1,5 Tore“

Es wäre eine Sensation, wenn das schlechteste Auswärtsteam etwas Zählbares aus der Allianz Arena mitnimmt. Wir können uns das jedenfalls nicht vorstellen und erwarten einen klaren Sieg des FCB. Die Quoten in Richtung der Münchner sind so niedrig, dass sich ein entsprechender Tipp nicht lohnt. Auf Kane konnte man sich zuletzt jedoch verlassen. Der Engländer hat in acht der letzten neun BL-Spiele getroffen. Ein Tor gegen Werder ist mehr als nur wahrscheinlich. Für nur ein Tor mehr gibt es wiederum sehr gute Quoten.