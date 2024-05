Bayern - Wolfsburg Frauen Tipp, Prognose, Quoten 9.5.2024

Unser Bayern - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum DFB Frauen Pokal Finale am 09.05.2024 lautet: Die Frauen des FC Bayern haben jüngst die vorzeitige Titelverteidigung in der Frauen-Bundesliga gefeiert. In unserem Wett Tipp heute ist ein weiterer Erfolg denkbar.

Ungeschlagen sind die Münchnerinnen durch diese Bundesliga-Saison marschiert und haben sich am 20. Spieltag mit der vorzeitigen Titelverteidigung belohnt. Es ist der 6. Meistertitel für die FC-Bayern-Frauen. Lassen Cheftrainer Alexander Straus und seine Spielerinnen den zweiten Titel im Frauen-DFB-Pokal folgen, wäre es das erste Double in der Vereinsgeschichte. Den Frauen des VfL Wolfsburg wollen genau das verhindern. Zuletzt dominierten die Wölfinnen den Pokal-Wettbewerb und feierten neun Titel in Serie.

In unserem Wett Tipp heute erwarten wir jedoch einen “Sieg Bayern” und spielen diesen mit einer Quote von 2,10 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Bayern vs Wolfsburg Frauen auf “Sieg Bayern”:

Die FCB-Frauen haben 3 der letzten 4 direkten Duelle gegen die Wölfinnen gewonnen.

In der Bundesliga haben die Bayern-Frauen die beste Abwehr (0,4 Gegentore pro Spiel) und den zweitbesten Angriff (2,6 Tore pro Spiel).

Bayern hat in dieser Spielzeit noch kein Spiel auf nationaler Ebene verloren.



Bayern vs Wolfsburg Frauen Quoten Analyse:

Die Frauen des VfL Wolfsburg und des FC Bayern München dominieren den Frauenfußball in Deutschland. Das letzte Pokalfinale zwischen diesen beiden Mannschaften ist jedoch schon einige Jahre her. Damals (2018) setzten sich die Grün-Weißen mit 3:2 nach Elfmeterschießen durch.

Hinter einen erneuten Erfolg der Wolfsburgerinnen setzen die Sportwetten Anbieter mit Quoten von circa 3,40 ein Fragezeichen. Die FCB-Frauen werden stattdessen mit einer Maximalquote von 2,10 in die Favoritenrolle gesteckt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Wolfsburg Frauen Prognose: Erstes FCB-Double?

Für die Fußballerinnen aus München ist am 20. Spieltag der Bundesliga ein Traum in Erfüllung gegangen. Alexander Straus verteidigte mit seiner Mannschaft bereits frühzeitig den Titel in der Frauen-Bundesliga und ist auf nationaler Ebene in dieser Spielzeit noch ungeschlagen.

Das nächste Ziel der ambitionierten Bayern-Frauen ist das erste Double der Vereinsgeschichte. Dafür muss der frischgebackene deutsche Meister ein Jubiläum verhindern: Die Wolfsburgerinnen jagen ihren zehnten Titel im Frauen-DFB-Pokal in Serie.

Die beiden bisherigen Aufeinandertreffen der beiden Top-Teams in dieser Saison offenbarten jedoch, weshalb die FCB-Frauen als Favoritinnen ausgeschrieben sind. Bayern gewann beide Vergleiche (2:1, 4:0) und setzte in der letzten Paarung ein Statement (4:0).

Vor allem in der Defensive sind die Spielerinnen von Alexander Straus auf elitären Niveau unterwegs und ließen in 20 Frauen-Bundesliga-Spielen nur sieben Gegentore zu. Die Wolfsburgerinnen kassierten mehr als doppelt so viele Gegentore (19).

Bayern - Wolfsburg Frauen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:1 Leverkusen (A), 3:0 Bremen (H), 5:1 Duisburg (A), 3:1 n.V. Frankfurt (H), 4:0 Wolfsburg (A).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 5:1 Köln (H), 4:1 Duisburg (A), 4:1 Freiburg (A), 9:0 SGS Essen (H), 0:4 Bayern (H).

Letzte 5 Spiele Bayern vs. Wolfsburg: 4:0 (A), 2:1 (H), 0:5 (H), 1:0 (H), 1:2 (A).



Im Angriff hatten die Wölfinnen (2,9 Tore pro Spiel) zwar leichte Vorteile gegenüber den Münchnerinnen (2,6 Tore pro Spiel), mehr weiße Westen sammelten jedoch die FCB-Frauen (14).

Tendenziell geben wir den FCB-Frauen einen leichten Vorteil gegenüber den Wölfinnen, auch wenn diese seit 49 DFB-Pokal-Begegnungen nicht mehr verloren haben. Tommy Stroot wird vor allem darauf angewiesen sein, dass seine Stürmerinnen ins Laufen kommen.

Ewa Pajor (20) sammelte in der Frauen-Bundesliga bislang die meisten Scorer-Punkte, gefolgt von ihrer Kollegin und Nationalspielerin Alexandra Popp (15). Die beste Bayern-Spielerin war in dieser Spielzeit Lea Schüller (14).

Glaubt ihr aber an eine Revanche der Frauen des VfL Wolfsburg, empfehlen wir euch mit einer Wette ohne Einzahlung lieber auf “Wolfsburg Frauen gewinnen den Pokal” zu setzen, als auf einen Sieg in der regulären Spielzeit. Mit einer Wette auf den zehnten Pokal-Triumph in Serie findet ihr immer noch eine satte Quote von 2,30 auf dem Markt.

Unser Bayern - Wolfsburg Frauen Tipp: Sieg Bayern

Die Frauen des FC Bayern sind in dieser Saison auf nationaler Ebene das Maß aller Dinge. Ihre beiden Liga-Spiele haben die Münchnerinnen bereits gegen die Wolfsburgerinnen gewonnen. Ein weiterer Erfolg im Pokal-Endspiel wäre daher keine große Überraschung.