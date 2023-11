Bears - Panthers Tipp, Prognose & Quoten | 10.11.2023

Unser Bears - Panthers Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 10.11.2022 lautet: Im Duell zweier Teams mit schon sieben Niederlagen zeichnet sich kein klarer Favorit ab. In unserem Wett Tipp heute trauen wir den Gästen aber ein Spiel auf Augenhöhe zu.

Woche 10 der NFL Saison 2023 wird mit dem Duell „Not gegen Elend“ eröffnet, wenn die Bears (2-7) die Panthers (1-7) empfangen. Seit der letzten Offseason herrscht eine besondere Verbindung, denn die Bears tradeten ihren No-1-Pick der laufenden Spielzeit nach Carolina. Das Franchise aus Charlotte holte sich dafür QB Bryce Young. Im Gegenzug bekam Chicago WR DJ Moore und den Erstrundenpick der Panthers im Jahr 2024.

Laut Wettquoten sind die Hausherren in Week 10 favorisiert. Wir entscheiden uns allerdings mit einer Quote von 1,60 bei Bwin für den Wett Tipp heute „Sieg Panthers mit HC +6,5″.

Darum tippen wir bei Bears vs Panthers auf „Sieg Panthers mit HC +6,5″:

Die Panthers haben die viertbeste Passing-Defense der NFL

Nur 4 Teams haben mehr Passing-Yards zugelassen als die Bears

Chicago steht bei den „Points allowed“ lediglich auf Rang 28

Bears vs Panthers Quoten Analyse:

Die Buchmacher schicken die Hausherren bei der Bears vs Panthers Prognose mit einem Spread von minus 3,5 Punkten als leichte Favoriten ins Rennen. Berücksichtigt man den Heimvorteil, den direkten Vergleich und die etwas bessere Bilanz im Jahr 2023 geht das auch in Ordnung.

So gibt es für einen Sieg von Chicago Quoten im Schnitt von 1,53. Auf der Gegenseite belohnen die Bookies einen Erfolg von Carolina mit durchschnittlichen Quoten von 2,55. Wer aktuell auf der Suche nach Gratiswetten ist, sollte sich mal die Freebets ansehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bears vs Panthers Prognose: Wie funktioniert die Chicago-Offense ohne Justin Fields?

Seit Woche 6 fehlt den Bears der verletzte Nr-1-Quarterback Justin Fields. Bei den Saints am vergangenen Sonntag durfte wieder Rookie Tyson Bagent als Ersatz ran. Der junge Spielmacher kam zwar auf 220 Yards und zwei Touchdowns, leistete sich aber auch drei Interceptions. Insgesamt gab Chicago gleich fünfmal den Ball unfreiwillig her und kassierte eine 17:24-Niederlage. So steht das Franchise aus Illinois mit 18 Turnovern und einem Turnover-Differential von minus 9 auf dem letzten Platz der NFL.

Auch bei den Penalties liegt das Team von Head Coach Matt Eberflus mit 78 Yards pro Spiel in den letzten drei Wochen ligaweit ganz hinten. Eine Rückkehr von QB Fields für das Spiel gegen die Panthers scheint eher unwahrscheinlich, entscheidet sich aber von Tag zu Tag. Die Defense erlaubt die viertmeisten Punkte und die fünftmeisten Yards pro Spiel. QB Bagent kommt auf insgesamt sechs Interceptions und drei Passing Touchdowns. Das Run Game von Chicago schafft es immerhin auf Rang 4, wobei keiner der Running Backs nach Yards in den Top 35 auftaucht.

In Carolina wusste man, dass dem Franchise ein schwerer Umbruch bevorsteht. Doch mit ein paar mehr Fortschritten hatten Fans und Experten schon gerechnet. Vor allem Rookie-Quarterback Bryce Young tut sich schwer. Der Spielmacher hat 63,9 Prozent seiner Pässe für acht TDs und sieben INTs an den Mann gebracht. Hier steht Young vor allem im Vergleich mit dem No-2-Pick C.J. Stround (14 TDs, 1 INT) gar nicht gut da. Drei Interceptions kamen bei der 13:27-Niederlage gegen die Colts in Week 9 zustande.

Zwei davon wurden zu Touchdowns in die Endzone getragen. Immerhin hielt die Defense den Gegner bei 3,5 Yards per Play und 2,6 Yards per Rush. So steht die Panthers-Offense mit im Schnitt 17,5 Punkten nur auf Rang 27. Als eines von zehn Teams ist man auf dem Boden bei unter 100 YPG. Auf der Gegenseite lässt die Abwehrreihe durchschnittlich 28,3 Zähler zu, das ist der zweitschwächste Wert. Kurioserweise hat Carolina aber mit 178,3 Yards pro Spiel die viertbeste Passing-Defense der NFL.

Bears - Panthers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bears: 17:24 Saints (A), 13:30 Chargers (A), 30:12 Raiders (H), 13:19 Vikings (H), 40:20 Commanders (A)

Letzte 5 Spiele Panthers: 13:27 Colts (H), 15:13 Texans (H), 21:42 Dolphins (A), 24:42 Lions (A), 13:21 Vikings (H)

Letzte 5 Spiele Bears vs Panthers: 23:16 (A), 17:3 (H), 24:31 (A), 23:22 (H), 34:29 (H)

Die Bears führen den Vergleich gegen die Panthers nach elf Duellen mit 7-4 an. In Chicago ist der Unterschied mit fünf Heimsiegen und einer Niederlage noch deutlicher. Den einzigen Auswärtssieg holten die Panthers in der Postseason 2006. Von den letzten sechs Duellen in den vergangenen 13 Jahren konnte Carolina nur eines gewinnen. In der Saison 2014 gab es einen 31:24-Heimsieg. WR DJ Moore trifft erstmals nach seinem Trade auf sein Ex-Team.

Erzielt der Bears-WR am Donnerstag einen Touchdown, wird dies von Bet365 mit einer Quote von 2,75 belohnt. Für die Tipp-Abgabe bei diesem Bookie steht die Bet365 Sportwetten App bereit.

Unser Bears - Panthers Tipp: Sieg Panthers mit HC +6,5

Beide Teams haben große Probleme in dieser Saison. Ohne die Rückkehr von Justin Fields treffen hier zwei Rookie-Quarterbacks aufeinander. Panthers-Spielmacher Bryce Young konnte bisher nicht wirklich überzeugen. Nun trifft er immerhin auf eine der schwächsten Pass-Defenses, die nur 15,5 Prozent Pressure auf den gegnerischen QB erzeugt (Platz 32 in der NFL). Ob das für einen Sieg reicht, ist mehr als fraglich.