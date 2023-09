Belgien - Estland Tipp, Prognose & Quoten | 12.09.2023

Unser Belgien - Estland Tipp zum EM Quali Spiel am 12.09.2023 lautet: Belgien tat sich in den letzten Länderspielen etwas schwer. Daheim gegen Estland sollte es aber für einen klaren Sieg reichen.

In der Qualifikationsgruppe F für die EM 2024 ist der große Favorit Belgien auf Kurs. Die „Rode Duivels“ stehen mit zehn Punkten und 8:1 Toren aus den ersten vier Spielen auf Platz 1 der Tabelle. Doch dahinter geht es noch recht eng zu. Die Österreicher verpassen den ersten Rang nur wegen der schwächeren Tordifferenz. Auch Schweden darf sich mit einem Rückstand von vier Zählern noch Hoffnungen auf die Endrunde machen.

Am Dienstag im Heimspiel gegen Estland dürfen sich die Belgier somit keinen Ausrutscher leisten. Wir rechnen auch nicht mit einem Patzer und spielen mit einer Quote von 1,91 bei Betano die Wette „Sieg Belgien & Über 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Belgien vs Estland auf „Sieg Belgien & Über 3,5 Tore“:

Belgien ist die Nummer 5 der Weltrangliste.

Belgien hat in 4 Heimspielen gegen die „Sinisärgid“ 16 Mal getroffen.

Estland hat in den letzten beiden Quali-Spielen 8 Gegentore kassiert.

Belgien vs Estland Quoten Analyse:

Belgien wird in der FIFA-Weltrangliste immer noch auf Platz 5 geführt. Estland ist dagegen lediglich die Nummer 134. Zusammen mit dem Heimvorteil der „Roten Teufel“ ergibt sich für die Belgien vs Estland Prognose eine überdeutliche Ausgangsposition.

Für einen Heimsieg rufen die Wettanbieter ohne Steuer lediglich durchschnittliche Quoten von 1,06 auf. Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 36,5 extrem unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Belgien vs Estland Prognose: Wie treffsicher sind die „Roten Teufel“?

Die belgische Nationalmannschaft war hervorragend in die Ära unter dem neuen Coach Domenico Tedesco gestartet. Auf ein 3:0 in der EM-Quali in Schweden folgte ein 3:2-Sieg im Testspiel gegen Deutschland. Doch inzwischen gerät der Ex-Trainer von Schalke und RB Leipzig in Belgien auch etwas in die Kritik. Im ersten Heimspiel der Qualifikation reichte es nur zu einem 1:1 gegen Österreich. Am Samstag hatten die „Rode Duivels“ in Aserbaidschan (Nr. 121 der FIFA-Weltrangliste) enorme Schwierigkeiten.

Mit 16:9 Schüssen in Richtung Tor sprach die Bilanz recht klar für die Gäste. Am Ende kam Belgien aber nur auf einen xG-Wert von 0,81 und einen knappen 1:0-Sieg. Vor allem gelang es der Mannschaft von Coach Tedesco nicht, genügend klare Chancen herauszuspielen. Sicher muss das Land aktuell ohne seinen verletzten Topstar Kevin De Bruyne klarkommen. Zudem hat Top-Stürmer Romelu Lukaku erst nach langem Hin und Her mit der AS Roma einen neuen Verein gefunden. Im Hinspiel gegen Estland traf der Angreifer aber doppelt.

Seit Januar 2021 wird Estlands Auswahl vom Schweizer Trainer Thomas Häberli betreut. Unter dem Coach soll die Mannschaft weitere Fortschritte machen. In der Quali für die WM 2022 holte die „Sinisärgid“ in acht Spielen aber nur vier Punkte. Dafür glückte in der Nations League 2022/23 immerhin der Aufstieg in Liga C. Hier hatten die Esten gegen Malta und San Marino aber auch keine schwere Gruppe erwischt. In der Quali für die EM im kommenden Jahr spielen die „Blauen“ aber erneut keine wirkliche Rolle.

Der Auftakt war mit einem knappen 1:2 in Österreich und einem 1:1 in Aserbaidschan noch ganz ordentlich. Dann folgte ein 0:3 daheim gegen Belgien. Am Samstag kam eine bittere 0:5-Heimpleite gegen Schweden hinzu. Einige der Nationalspieler verdienen ihr Geld inzwischen im Ausland. Allerdings sind Profis wie Karol Mets (St. Pauli) oder Maksim Paskotsi (Grasshoppers) noch die bekanntesten. Viel Hoffnung macht der 21-jährige Keeper Karl Jakob Hein, der bei Arsenal unter Vertrag steht.

Belgien - Estland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Belgien: 1:0 Aserbaidschan (A), 3:0 Estland (A), 1:1 Österreich (H), 3:2 Deutschland (A), 3:0 Schweden (A)

Letzte 5 Spiele Estland: 0:5 Schweden (H), 0:3 Belgien (H), 1:1 Aserbaidschan (A), 1:2 Österreich (A), 0:1 Ungarn (A)

Letzte 5 Spiele Belgien vs Estland: 3:0 (A), 3:1 (H), 5:2 (A), 2:0 (A), 8:1 (H)

Die Bilanz zwischen beiden Nationen ist recht eindeutig. Estland kommt in neun Duellen nur auf einen Sieg. Dieser kam in der Quali für die WM 2010 mit einem 2:0 daheim zustande. Alle anderen acht Vergleiche gingen an die „Roten Teufel“. Auch das Torverhältnis spricht mit 27:8 klar für die Belgier.

In vier Heimspielen gegen die „Sinisärgid“ haben die „Rode Duivels“ im Schnitt pro Spiel vier Mal getroffen. Erzielen die Männer von Domenico Tedesco am Dienstag auch mindestens vier Tore, wird das von Betano mit einer Quote von 2,25 belohnt. Neu- und Bestandskunden sollten vor einer Wette bei diesem Bookie den Betano Promo Code abchecken!

Unser Belgien - Estland Tipp: Sieg Belgien & Über 3,5 Tore

In Aserbaidschan tat sich Belgien am Samstag noch etwas schwer. Doch die Aufgabe am Dienstag gestaltet sich deutlich einfacher. Die Esten mussten schon am Wochenende daheim gegen die Schweden fünf Gegentreffer hinnehmen. Zudem gewannen die Belgier im Juni das Hinspiel auswärts bei der „Sinisärgid“ mit 3:0. So rechnen wir erneut mit einem Sieg des Favoriten, bei dem auch einige Tore fallen.