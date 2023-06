Belgien – Holland Tipp, Prognose & Quoten | 21.06.2023

Unser Belgien - Holland Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 21.06.2023 lautet: Wenngleich Holland und Belgien nicht zum engeren Favoritenkreis in Bezug auf den Titelgewinn zählen, verfügen beide Konkurrenten über erstklassige Talente in den eigenen Reihen. Zum Auftakt rechnen wir mit Toren auf beiden Seiten.

Ein letzter Test der Belgier wurde gegen Israel bestritten. Dabei präsentierten sich die „Roten Teufel“ auf der Höhe und bestimmten das Geschehen nach Belieben. Fast 70 Prozent Ballbesitz standen zu Buche. Dennoch konnten sich die Israeli mit einem torlosen Remis in die Pause retten. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste die Intensität und gingen durch Nicolas Raskin in Front (51.). Nur 13 Minuten später sorgte ein abgefälschter Schuss des 22-jährigen Mittelfeldakteurs für den Endstand.

Holland hat sich zuletzt gegen Japan nicht mit Ruhm bekleckert und kam nach 90 Minuten lediglich zu einem torlosen Remis. In einem Duell auf Augenhöhe ließ die Jugend der Elftal vor allem im ersten Durchgang jeglichen Zug zum Tor vermissen. Wenngleich nach dem Seitenwechsel die Offensive um den einstigen Bayern-Akteur Joshua Zirkzee öfter in Szene gesetzt wurde, reichte es am Ende nur zu einem Remis.

Einen wirklichen Favoriten sehen wir nicht, halten aber beide Kontrahenten für stark genug, um mindestens ein Tor zu erzielen. Bei NEObet gibt es dafür eine Quote von 1,70.

Darum tippen wir bei Belgien vs Holland auf „Beide Teams treffen“:

Belgien traf einschließlich der Testspiele in 12 der vergangenen 14 Begegnungen mindestens einmal.



In 7 der letzten 9 Partien inklusive Tests erzielte Holland mindestens einen Treffer.



Dreimal standen sich beide Teams gegenüber - immer mit Toren auf beiden Seiten.

Belgien vs Holland Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine leichte Tendenz zum Sieg der Holländer ab. Ob eine Quote von durchschnittlich 1,95 für den Triumph der Mannen aus dem Nordwesten gerechtfertigt ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Elftal gewann nämlich nur eines der bisherigen drei Duelle mit den „Roten Teufeln“ (1U, 1N).

Beide Mannschaften zeichnen sich durch starke Offensiv-Reihen aus. Eine Tatsache, die auch den Bookies nicht entgangen ist. Immerhin offenbart sich am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ eine deutliche Tendenz zu drei oder mehr Treffern. Darüber hinaus rechnen die Buchmacher mit Toren auf beiden Seiten. Wer das Maximum im Hinblick auf seine Quoten herausholen möchte, sollte bei einem Wettanbieter ohne Steuer wetten.

Belgien vs. Holland Prognose: „Bleiben die Niederlande im 16. Spiel ungeschlagen?“

Für die U21-EURO 2021 konnte Belgien das Ticket nicht lösen und war somit nicht mit von der Partie. Als Gruppensieger vor Dänemark sollte hingegen die Qualifikation für die Endrunde in diesem Jahr souverän gestaltet werden.

Die Elf von Trainer Jacky Mathijssen hat sich viel für den Wettbewerb vorgenommen und zählt zum erweiterten Favoritenkreis. Die Gruppe A bringt mal abgesehen vom U21-EM-Gastgeber Georgien mit Holland und Vize-Europameister Portugal keine leichten Gegner mit sich. Um den Einzug in die K.o.-Runde im Auge zu behalten, ist ein guter Einstieg erforderlich.

Anhand der vergangenen Auswärtsspiele lässt sich Mut schöpfen. Seit sechs Begegnungen resultiert nämlich keine Niederlage mehr (4S, 2U). Dabei waren Gegner wie Frankreich, Dänemark und Türkei keineswegs zu verachten. Mit 13 Auswärtstoren in den jüngsten sechs Spielen macht vor allem die Offensive einen sehr guten Eindruck.

Der zweimalige Europameister aus den Niederlanden giert nach dem dritten Titel. Absolut nachvollziehbar, da seit dem letzten Titelgewinn 2007 bereits 16 Jahre verstrichen sind. Wenngleich die Elftal nicht zum engsten Favoritenkreis gehört, ist die Qualität im Kader bei einem Marktwert von 184 Millionen Euro nicht von der Hand zu weisen.

Belgien - Holland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Belgien: 2:0 Israel (Test, A), 3:2 Japan (Test, H), 0:0 Tschechien (Test, A), 2:2 Frankreich (Test, A), 1:2 Holland (Test, H).



Letzte 5 Spiele Holland: 0:0 Japan (Test, H), 1:1 Tschechien (Test, A), 3:0 Norwegen (Test, H), 0:0 Rumänien (Test, A), 2:1 Belgien (Test, A).



Letzte Spiele Belgien vs. Holland: 1:2 (Test, H), 4:1 (Test, A), 2:2 (U21-EM, A).



Ein gewisses Maß an Auswärtsstärke ist bei den Holländern nicht zu leugnen. Dennoch offenbaren die Schützlinge aus dem Nordwesten Europas auswärts einen Hang zum Remis. Fünf der vergangenen neun Duelle in der Ferne führten zu einer Punkteteilung. Lediglich in zwei der letzten neun Partien auf gegnerischem Boden wurde ein eigener Treffer verpasst.

Kürzlich standen sich beide Mannschaften im Rahmen eines Länderspiel im September des vergangenen Jahres gegenüber. Damals behielt die niederländische Elf von Trainer Erwin van de Looi die Oberhand und setzte sich dank zwei Treffern von Brian Brobbey mit 2:1 durch.

Unser Belgien – Holland Tipp: „Beide Teams treffen“

Beide Konkurrenten rechnen sich Chancen auf das Erreichen der K.o.-Phase aus und sind bestrebt, den ersten Vorrunden-Spieltag mit einem Sieg zu schließen. Wie bereits anhand des Direktvergleichs erkennbar, gestalteten sich die bisherigen Kräftemessen zwischen beiden Mannschaften sehr ausgeglichen (1S, 1U, 1N) und bringen keinen Favoriten zum Vorschein.

Die Belgier sind vor allem offensiv mit klangvollen Namen wie z. B. Kapitän Charles De Ketelaere (AC Milan) oder Loïs Openda (RC Lens) gespickt. Auf der Gegenseite verfügen die Niederländer über Brian Brobbey, der die „Roten Teufel“ beim letzten Aufeinandertreffen im Alleingang zerlegte. Darüber hinaus sind zudem Joshua Zirkzee, Crysencio Summerville und Kenneth Taylor zu erwähnen.