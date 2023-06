Belgien - Österreich Tipp, Prognose & Quoten | 17.06.2023

Unser Belgien - Österreich Tipp zum EM Qualifikationsspiel am 17.06.2023 lautet: In diesem Duell treffen die beiden Gruppenfavoriten aufeinander: Domenico Tedesco und seine belgische Auswahl haben in den Augen der Buchmacher die Nase vorn.

Weder für Belgien, noch für Österreich sind die Erinnerungen an die vergangene WM in Katar positiver Natur. Die Roten Teufel warfen bereits nach der Gruppenphase das Handtuch - die Alpenkicker verpassten die Endrunde gänzlich. Auf dem Weg zur EURO 2014 stehen sich beide Nationen im direkten Vergleich gegenüber. Die Hausherren haben die größere Klasse auf ihrer Seite und in den vergangenen beiden Spielen jeweils mit drei eigenen Treffern gewonnen. Darauf bauen wir auf und setzen bei Bet-at-home auf einen „Sieg Belgien & Über 1,5 Tore“. Die Quote von 1,89 bereitet uns großes Vergnügen.

Darum tippen wir bei Belgien vs Österreich auf „Sieg Belgien & Über 1,5 Tore“:

Österreich erzielte in den vergangenen fünf Partien jeweils mindestens ein Tor.

Belgien siegte zuletzt gegen Schweden und Deutschland - dabei erzielten die Roten Teufel jeweils drei eigene Treffer.

Belgien liegt in der Weltrangliste auf Platz 4 - Österreich bekleidet Position 32.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Belgien vs Österreich Quoten Analyse:

Domenico Tedesco wurde Anfang Februar mit der Aufgabe betraut, die belgische Auswahl zu einer erfolgreichen Teilnahme an der Europameisterschaft zu führen. Der Auftakt endete mit einem 3:0-Sieg gegen Schweden vielversprechend.

Die Gäste aus Österreich führen derzeit die Gruppe an. Ralf Rangnick leitete sein Team zu zwei Pflicht-Siegen gegen Aserbaidschan und Estland. Spielerisch konnte die österreichische Auswahl nicht überzeugen.

Das sehen auch die Buchmacher, bei denen Wetten ohne Steuern möglich sind, ähnlich. Siegen die Gastgeber, könnt ihr Quoten im Dunstkreis von 1,65 finden. Gelingt den Österreichern hingegen der dritte Sieg in Serie, besteht die Möglichkeit auf Wettquoten zwischen 5,00 und 5,25.

Belgien vs Österreich Prognose: „Ein ambitionierter Favorit“

Seit einer gefühlten Ewigkeit sind die Erwartungen an die belgische Nationalmannschaft groß. Der Kader ist seit mehreren Jahren mit extrem talentierten Spielern gespickt, die nun von Domenico Tedesco zu einer erfolgreichen Einheit entwickelt werden sollen.

Der Auftakt unter dem italienischen Trainer verlief vielversprechend. Belgien gewann das erste Qualifikationsspiel mit 3:0 gegen Schweden und setzte sich im folgenden Testspiel mit 3:2 gegen die DFB-Auswahl durch.

In der Partie gegen Schweden erzielte Romelu Lukaku alle drei Treffer und zeigte sich in bester Verfassung. Mit 2,52:0,55 erwartbaren Toren gab es in diesem Duell zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel an der Dominanz der Roten Teufel.

Damit gelang Tedesco nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft der erhoffte Umschwung. Beide bisherigen Spiele unter dem neuen Trainer endeten mit drei erzielten Toren siegreich für die Roten Teufel. Nach diesen Auftritten ändert auch der Ausfall von Kevin De Bruyne nichts an der Favoritenrolle gegen Österreich.

Belgien - Österreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Belgien: 3:2 Deutschland (A), 3:0 Schweden (A), 0:0 Kroatien (A), 0:2 Marokko (H), 1:0 Kanada (H)

Letzte 5 Spiele Österreich: 2:1 Estland (H), 4:1 Aserbaidschan (H), 2:0 Italien (H), 1:0 Andorra (A), 1:3 Kroatien (H)

Letzte 5 Spiele Belgien vs. Österreich: 2:0 (A), 4:4 (H), 0:0 (A), 1:1 (H)

Aus den vergangenen Aufeinandertreffen lässt sich nur wenig ableiten, da diese über zehn Jahre zurückliegen. Orientieren wir uns an der aktuellen Fifa Weltrangliste, ist die Favoritenrolle definitiv gerechtfertigt. Belgien (4.) empfängt Österreich (32.)

Die Rangnick-Elf hat durchwachsene Zeiten hinter sich. In der Nations League gewannen die Burschen nur eine von sechs Begegnungen. Das Ergebnis: Der Abstieg in Liga B. Darüber hinaus verpasste die österreichische Auswahl die Teilnahme an der WM-Endrunde in Katar.

Zuletzt deuteten die Ergebnisse auf einen positiven Trend hin. Wir kommen jedoch nicht drumherum, uns über die Schwere der Aufgaben zu unterhalten. Ja, die ÖFB-Auswahl gewann zuletzt vier Spiele in Folge, doch mit Andorra, Aserbaidschan und Estland zählten drei der vier Gegner nicht zum obersten Regal der Fußballnationen.

Zumindest strahlte Österreich in den vergangenen Begegnungen die notwendige Torgefahr aus, sodass die Rangnick-Kicker in den letzten fünf Partien immer getroffen haben.

Solltet ihr in diesem Spiel eine Wette auf „Beide treffen“ favorisieren, können wir mit Bet-at-home einen unserer Top-Buchmacher empfehlen. Dieser bietet für diesen Wettschein eine Quote von 1,82 an.

Unser Belgien - Österreich Tipp: Sieg Belgien & Über 1,5 Tore

Die belgische Auswahl darf im eigenen Land antreten und hat mit Sicherheit eine höhere individuelle Qualität im Kader. Romelu Lukaku ist ein passendes Beispiel: Der Stürmer erzielte vier Treffer in seinen letzten beiden Auftritten und sammelte in dieser Saison 21 Scorerpunkte in 37 Begegnungen für Inter. Allein in den abschließenden fünf Ligaspielen war er an sechs Treffern direkt beteiligt.