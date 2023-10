Belgien - Schweden Tipp, Prognose & Quoten | 16.10.2023

Unser Belgien - Schweden Tipp zum EM Quali Spiel am 16.10.2023 lautet: Die Belgier haben nach dem Sieg in Österreich das EM-Ticket schon in der Tasche. Mit einem Sieg gegen Schweden ist auch der Sieg in der Gruppe F zum Greifen nahe.

Am Freitagabend haben die ersten drei Teams neben Gastgeber Deutschland das Ticket für die EURO 2024 gelöst. Dazu gehört auch die Nationalmannschaft Belgiens. Die „Rode Duivels“ gewannen mit 3:2 in Wien. In den verbleibenden zwei Partien geht es für die Männer von Coach Domenico Tedesco nun noch um den Gruppensieg, der für die EM-Auslosung allerdings durchaus wichtig wäre.

Im Heimspiel am Montag gegen Schweden sind die Belgier schon mal die klaren Favoriten. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,66 bei DAZN Bet die Wette „Sieg Belgien“.

Darum tippen wir bei Belgien vs Schweden auf „Sieg Belgien“:

Belgien ist unter Coach Tedesco noch ungeschlagen

Schweden hat in der laufenden EM-Quali schon 3 Niederlagen kassiert

Seit Oktober 1961 warten die Blagult auf einen Sieg gegen die Rode Duivels

Belgien vs Schweden Quoten Analyse:

Belgien war lange Zeit die Nummer 1 der Weltrangliste und steht aktuell immer noch auf einem guten fünften Rang. Die Auswahl von Schweden liegt dagegen im FIFA-Ranking nur auf Platz 23.

Da Schweden am Montag auswärts antreten muss und in den letzten sieben Länderspielen drei Niederlagen kassiert hat, sind die Gäste bei den Buchmachern, die fast ausnahmslos einen tollen Sportwetten Bonus parat haben, mit durchschnittlichen Siegquoten von 5,24 die Außenseiter. Für einen Heimsieg gibt es stattdessen Quoten im Schnitt von 1,67.

Belgien vs Schweden Prognose: Feiern die „Rode Duivels“ den nächsten Sieg?

Die „Goldene Generation“ von Belgien mit Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku oder Thibaut Courtois hatte sich nicht krönen können. Vor allem das Vorrunden-Aus bei der Winter-Weltmeisterschaft in Katar war eine große Enttäuschung. Nach der WM brachte der neue Coach Domenico Tedesco frischen Wind in die Auswahl. Zudem rücken große Talente wie Jeremy Doku, Amadou Onana, Zeno Debast oder Lois Openda nach. So setzte man mit dem 3:2 gegen Deutschland im zweiten Spiel unter Tedesco gleich ein Ausrufezeichen.

Nach sieben Spielen unter dem Ex-Coach von Schalke und RB Leipzig sind die „Rode Duivels“ noch ungeschlagen. Das 3:2 am Freitag in Wien war der sechste Sieg in diesem Zeitraum. Dabei mussten die Gäste auf Stammkräfte wie De Bruyne, Trossard oder Courtois verzichten. Trotzdem lagen die Belgier nach gut einer Stunde schon mit 3:0 vorne. Am Ende wurde es nochmal eng. Trotzdem reichte es zum 3:2-Sieg, mit dem Belgien auch das Ticket für die EM 2024 löste.

WETT-NEWS BEI SPORT1

Die Schweden sind eigentlich Stammgast bei Europameisterschaften. An den letzten sechs europäischen Endrunden nahmen die „Blagult“ immer teil. Doch die EM in Deutschland wird wohl ohne die Skandinavier stattfinden. Die Männer von Coach Janne Andersson, der die Auswahl seit sieben Jahren betreut, konnten bisher nur gegen Aserbaidschan und gegen Estland gewinnen. Beide Duell gegen Österreich, in denen es um den zweiten Platz hinter Belgien ging, wurden verloren.

Erst kassierte man durch zwei späte Tore von Christoph Baumgartner ein 0:2 in Wien. Dann setzte es in Solna ein 1:3 gegen die ÖFB-Auswahl. Hier hatten die Gäste nach 70 Minuten mit drei Toren geführt. Coach Andersson hat schon angekündigt, dass er von seinem Amt zurücktreten werde, wenn Schweden die EM 2024 verpasst. Am Donnerstag siegten die „Blagult“ in einem Testspiel gegen Moldawien mit 3:1. Hier gab der Coach vielen jungen und unerfahrenen Spielern eine Chance.

Belgien - Schweden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Belgien: 3:2 Österreich (A), 5:0 Estland (H), 1:0 Aserbaidschan (A), 3:0 Estland (A), 1:1 Österreich (H)

Letzte 5 Spiele Schweden: 3:1 Moldawien (H), 1:3 Österreich (H), 5:0 Estland (A), 0:2 Österreich (A), 4:1 Neuseeland (H)

Letzte 5 Spiele Belgien vs Schweden: 3:0 (A), 1:0 (A), 2:0 (A), 2:1 (H), 0:0 (H)

Beide Nationen standen sich schon in 16 Länderspielen gegenüber. Belgien führt den Vergleich mit neun Siegen zu fünf Niederlagen an. Den letzten Sieg gegen die „Rode Duivels“ feierten die Schweden im Oktober 1961.

Aus den folgenden fünf Vergleichen holten die „Blagult“ nur ein torloses Remis (1990). Die vergangenen vier Aufeinandertreffen gingen mit einem Torverhältnis von 8:1 alle an die Belgier. Seit drei Partien sind die Schweden gegen Belgien ohne Treffer.

Das Hinspiel in der laufenden EM-Quali in Solna endete mit einem 3:0-Erfolg der Gäste. Alle drei Tore erzielte Romelu Lukaku. Trifft der Angreifer auch am Montag, gibt es dafür bei Buchmacher DAZN Bet eine Quote von 2,11. Der neue Anbieter überzeugt auch durch den DAZN Bet Bonus!

Unser Belgien - Schweden Tipp: Sieg Belgien

Schweden steht unter großem Druck und müsste eigentlich gewinnen, um die letzte Chance auf ein EM-Ticket noch nutzen zu können. Doch die „Blagult“ spielen bisher eine ganz schwache Quali. Belgien ist dagegen unter Coach Tedesco in Topform und kann aus einem großen Pool an starken Spielern schöpfen. Diese Qualität, zusammen mit der besseren Form und dem Heimvorteil, müsste am Montag für einen Sieg reichen. Auch der direkte Vergleich macht den Gästen wenig Hoffnung.