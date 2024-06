Belgien - Slowakei Info, Wetten & Vorschau | EM 2024

In unserer Belgien - Slowakei Info, Wetten & Vorschau für das EM 2024 Spiel am 17.06.2024 findet ihr die relevantesten News, Zahlen und Fakten sowie alle Infos zur TV-Übertragung zum Spiel zwischen Belgien und Slowakei in der Frankfurt Arena.

Am 17. Juni 2024 startet die Nationalmannschaft Belgiens in die EM 2024. Der ewige Geheimfavorit, der bislang seiner Rolle eher selten bis gar nicht gerecht wurde, gehört auch dieses Mal wieder zum erweiterten Kreis der Titelanwärter. In der Gruppe E sind die Roten Teufel der Top-Favorit auf den Sieg.

Zum Auftakt geht es gegen die Slowakei, die in einer Gruppe mit außerdem noch Rumänien und der Ukraine als Außenseiter gehandelt wird. Wir gehen davon aus, dass de Bruyne und Co. mit einem ungefährdeten Sieg ins Turnier starten. Daher lautet unsere Ergebnis-Vorhersage für Belgien vs Slowakei mit einer Quote von 1,70 bei Happybet „Sieg Belgien & Über 1,5 Tore“.

Belgien - Slowakei: Alle EM 2024 Infos auf einen Blick

Paarung: Belgien vs. Slowakei

Runde: Gruppe E, 1. Spieltag

Datum: 17.06.2024

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Spielort: Frankfurt

Stadion: Frankfurt Arena

Zuschauer: 48.057

Übertragung TV: ZDF, MagentaTV

Übertragung Stream: ZDF, MagentaTV

Schiedsrichter: -

Wann wird Belgien vs Slowakei angepfiffen?

Die Begegnung zwischen Belgien und der Slowakei ist am ersten Spieltag das zweite Spiel der Gruppe E. Anpfiff ist um 18:00 Uhr.

So seht ihr Belgien - Slowakei live im TV oder Stream:

17. Juni 2024, 18 Uhr, Frankfurt Arena, Frankfurt

Außer bei MagentaTV, wo ausnahmslos alle Partien der diesjährigen Europameisterschaft übertragen werden, kann man das Spiel zwischen der belgischen und der slowakischen Nationalmannschaft auch im Free-TV beim ZDF sehen.

Auch über die Livestreams dieser beiden Sender kann die Partie mitverfolgt werden.

Belgien vs Slowakei: In welchem Stadion wird gespielt?

Die Partie zwischen Belgien und der Slowakei findet in der Mainmetropole Frankfurt statt. Da der Namensgeber der Arena der Eintracht die Deutsche Bank ist und diese kein offizieller Sponsor der UEFA ist, trägt das Stadion während des Turniers die einfache Bezeichnung Frankfurt Arena.

Die Eintracht stellt zwar einige Nationalspieler für unter anderem die EM oder die Copa America ab, allerdings sind unter diesen keine Akteure, die für Belgien oder die Slowakei auflaufen.

Belgien Prognose: Gruppenphase normalerweise kein Problem

Bei den letzten großen Turnieren ist der Name Belgien immer gefallen, wenn es um die Favoriten auf den Gewinn des Titels ging. Doch die Roten Teufel waren noch nicht einmal nahe dran am Gewinn einer WM oder EM. Bei den letzten beiden Europameisterschaften war jeweils im Viertelfinale Schluss.

Besonders enttäuschend war das Aus bei der WM 2022, als „Les Diables Rouges“ bereits in der Vorrunde scheiterten. Die Qualifikation für das bevorstehende Turnier gewannen die Belgier hingegen ohne größere Mühe. In einer Gruppe mit unter anderem Österreich und Schweden wurde man mit vier Siegen, zwei Remis und 22:4 Toren Erster.

Aktuell ist die belgische Auswahl seit 13 Länderspielen ungeschlagen (8S, 5U). Nach der erfolgreichen Qualifikation gab es zwei Testspiele. Während die müde Nullnummer gegen Irland eher enttäuschend war, hatte man EM-Favorit England in Wembley am Rande einer Niederlage: Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit gab es das Gegentor zum 2:2-Endstand.

Slowakei Prognose: Sokoli wollen Kritiker Lügen strafen

Die Quoten bis zu 11,0 für Wetten darauf, dass die Slowakei die Gruppe E gewinnt, zeigen, wie viel die EM 2024 Wettanbieter den Sokoli zutrauen - und das ist nicht allzu viel. Als Außenseiter starten die Slowaken in die Vorrunde, in der sie es mit Rumänien und der Ukraine allerdings auch mit Teams zu tun bekommen, die wir auf Augenhöhe sehen würden.

Die Qualifikation schloss die Slowakei als Zweiter hinter Portugal ab. Gegen Cristiano Ronaldo und Co. gab es zwei Niederlagen. Ansonsten hielt man sich mit sieben Siegen und einem Remis ziemlich schadlos, auch wenn man fairerweise anmerken muss, dass die anderen Gruppengegner Island, Luxemburg, Bosnien-Herzegowina und Liechtenstein hießen.

In den bisher letzten Testspielen Ende März gab es ein 0:2 gegen Österreich sowie ein 1:1 gegen Norwegen. Für die Slowakei als eigenständiges Land ist es die dritte EM-Teilnahme überhaupt und gleichzeitig auch die dritte in Folge. Nachdem man 2016 im Achtelfinale Deutschland klar mit 0:3 unterlag, war bei der letzten Ausgabe bereits in der Vorrunde Schluss.

Direktvergleich Belgien vs Slowakei:

Bisher kreuzten beide Nationen erst dreimal die Klingen, wobei es sich bei allen drei Partien um Freundschaftsspiele handelte.

Belgien - Slowakei Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Belgien: 2:2 England (A), 0:0 Irland (A), 5:0 Aserbaidschan (H), 1:0 Serbien (H), 1:1 Schweden (H)

Letzte 5 Spiele Slowakei: 1:1 Norwegen (A), 0:2 Österreich (H), 2:1 Bosnien-Herzegowina (A), 4:2 Island (H), 1:0 Luxemburg (A)

Letzte Spiele Belgien vs Slowakei: 2:1 (H), 1:1 (A), 1:1 (H)

Nach zwei 1:1 in den Jahren 2002 und 2006, endete das bisher letzte Duell mit einem 2:1-Erfolg für die Belgier.

Allerdings liegt selbst diese Begegnung bereits über elf Jahre zurück.

EM 2024 Prognose der Buchmacher zu Belgien - Slowakei

Die Favoritenrolle liegt bei den Belgiern. Das wird an Quoten von im Schnitt 1,45 für Wetten auf einen Sieg des Dritten der FIFA-Weltrangliste mehr als deutlich.

Mit einem erfolgreichen Tipp auf die Slowaken kann man hingegen das bis zu Siebenfache seines Wetteinsatzes zurückgewinnen.

Selbst die „Doppelte Chance X2″ wirft noch Quoten von bis zu 2,70 ab, die damit immer noch fast doppelt so hoch sind wie die Wettquoten für den einfachen Tipp auf die Belgier.

Spannende EM 2024 Wetten für Belgien - Slowakei

Mit Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Lois Openda oder Jeremy Doku verfügt Belgien über geballte Offensiv-Power. Diese trat auch schon während der EM-Qualifikation sehr oft zum Vorschein.

Insofern bieten sich hier auch Wetten auf einige Tore der Roten Teufel an. Spannend finden wir jene, dass sie in beiden Hälften treffen.

Daran anknüpfend ist für uns auch die „Halbzeit/Endstand 1/1-Wette“ eine gute Alternative, da sie wie die zuvor genannte Option Quoten über der Marke von 2,00 abwirft.