Benfica - Auckland City Tipp, Prognose & Quoten | 20.06.2025

Benfica - Auckland City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM Wette | Kassieren die Neuseeländer wieder einen Zehnerpack?

Unser Benfica - Auckland City Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM Spiel am 20.06.2025 lautet: Erneut gehen die “Navy Blues” als haushoher Underdog in ihr Gruppenspiel. Dieses Mal rechnet unser Wett Tipp heute schon mit einigen Toren im ersten Durchgang.

Am ersten Spieltag der FIFA Klub WM 2025 bestätigte sich, dass der Auckland City FC der größte Außenseiter beim laufenden Turnier ist. In ihrem Auftaktspiel bekamen die Männer aus Neuseeland von Klub-WM Favorit FC Bayern München gleich zehn Tore eingeschenkt. Und auch im zweiten Gruppenspiel droht Unheil.

Denn laut der Quoten der Benfica Auckland City Prognose sind die “Navy Blues” wieder die haushohen Außenseiter. Wir kommen zum gleichen Ergebnis, entscheiden uns aber mit einer Quote von 1,50 bei Bet365 für den Benfica Auckland City Wett Tipp heute “Über 2,5 Tore in HZ 1”.

Darum tippen wir bei Benfica vs Auckland City auf “Über 2,5 Tore in HZ 1”:

Auckland hat gegen die Bayern mit 0:10 verloren

Die Neuseeländer lagen gegen den deutschen Rekordmeister zur Pause mit 0:6 zurück

Der Marktwert spricht überdeutlich für Benfica

Benfica vs Auckland City Quoten Analyse:

Auch der Blick auf den Marktwert unterstreicht den klaren Unterschied zwischen beiden Vereinen. Der Kader der Neuseeländer schafft es nicht mal auf einen Wert von 5 Mio. Euro. Das Aufgebot der Portugiesen wird dagegen mit 363 Mio. Euro bewertet. Das spiegelt sich natürlich in den Benfica vs Auckland City Quoten der Buchmacher mit deutscher Lizenz.

Einige Buchmacher haben nicht mal eine Quote für einen Sieg der “Aguias” parat. Und mehr als eine 1,01 ist für einen Favoritensieg sowieso nirgends zu holen. Auf der Gegenseite klettern die Benfica gegen Auckland City Wettquoten für einen Erfolg des haushohen Underdogs bis auf einen Wert von 130,0.

Benfica vs Auckland City Prognose: Wie viel Gas geben die Adler?

Im September 2024 übernahm Bruno Lage bei Benfica das Traineramt von Roger Schmidt. Unter dem deutschen Coach hatten die “Aguias” aus den ersten vier Ligapartien der Saison 2024/25 lediglich sieben Punkte geholt. Doch unter Lage, der die Mannschaft schon von 2019 bis 2020 betreut hatte, sprang in dieser Spielzeit auch nur der Titel im Ligapokal heraus. In der Meisterschaft betrug der Rückstand auf den Stadtrivalen Sporting Lissabon am Ende zwei Punkte und einen Platz.

Und im Pokal setzte es gegen den Nachbarn im Endspiel eine 1:3-Pleite. In der Champions League schied Benfica im Achtelfinale gegen den FC Barcelona aus. Zum Auftakt der FIFA Klub WM musste sich die Roten mit einem 2:2 gegen die Boca Juniors begnügen. Nach gut einer halben Stunde hatten die Portugiesen schon mit 0:2 zurück gelegen, konnten aber ausgerechnet durch zwei Argentinier (di Maria, Otamendi) zum Endstand ausgleichen. Hier ging es mit drei Roten Karten sehr wild zu. Auch bei unserem Benfica Auckland City Tipp rechnen wir mit Toren.

Der Auckland City FC ist der einzige Amateurklub bei der FIFA Klub WM 2025. Eigentlich nehmen die “Navy Blues” schon zum 12. Mal an der Weltmeisterschaft für Vereine teil. Zumeist mussten die Männer aus Neuseeland aber in der ersten Runde die Segel streichen. Nur 2014/15 erreichte City gegen Moghreb Atlético Tétouan aus Marokko, ES Setif aus Algerien und CD Cruz Azul aus Mexiko Platz drei. Doch in diesem Jahr schickt der Verein seinen schwächsten Kader seit langem zum Turnier. Vor der Saison wechselten mehrere Leistungsträger zum neu gegründeten Auckland FC, der in Australiens Profiliga mitspielt.

Dieses schwache Niveau merkte man im Auftaktspiel gegen die Bayern. Der deutsche Rekordmeister musste nicht mal Vollgas geben und führte zur Pause schon mit 6:0. Die Mannschaft wird zudem von Interimscoach Paul Posa betreut, da sich Chefcoach Albert Riera aktuell in Europa weiterbildet. Der ACFC wurde erst 2004 gegründet und wurde seitdem schon zehnmal neuseeländischer Meister. Zudem gewannen die Marineblauen seit 2006 elf von 13 Titeln in der OFC-Champions League. Hier trifft man aber seit dem Wechsel der Australier in den asiatischen Verband nur noch auf Vertreter aus Papua-Neuguinea, Neukaledonien oder Vanuatu.

Benfica - Auckland City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Benfica: 2:2 Boca Juniors (A), 1:3 Sporting (H), 1:1 Braga (A), 1:1 Sporting (H), 2:1 GD Estoril Praia (A)

Letzte 5 Spiele Auckland City: 0:10 Bayern München (A), 1:2 Waiheke Utd (H), 4:0 Mangere Utd (A), 5:2 West Coast (A), 1:0 Auckland Utd (H)

Letzte Spiele Benfica vs Auckland City:

Bei der Benfica Auckland City Prognose können wir nicht den direkten Vergleich zu Rate ziehen. Denn beide Mannschaften treffen erstmals aufeinander.

Die Buchmacher gehen bei der ungleichen Partie von zahlreichen Toren aus. Der Außenseiter wird aber wohl nicht viel zum Torreigen beitragen. Auf jeden Fall müssen wir den Benfica Auckland City Tipp “Über 6,5 Tore” spielen, um gute Quoten zu bekommen.

Für über sechs Tore gibt es bei Interwetten eine Quote von 1,75.

So seht ihr Benfica - Auckland City im TV oder Stream:

20. Juni 2024, 18 Uhr, Inter&Co Stadium, Orlando

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Auch das Duell zwischen Benfica und Auckland City, welches am Freitag um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Inter&Co Stadium von Orlando angepfiffen wird, ist umsonst bei DAZN zu sehen. Denn der Streaminganbieter überträgt alle Partien der FIFA-Klub-WM 2025 kostenlos. Ihr braucht dafür nur ein Konto bei DAZN.

Benfica vs Auckland City: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Benfica: Trubin - Dahl, Antonio Silva, Otamendi, Carreras - Aursnes, Florentino, Renato Sanches - di Maria, Pavlidis, Bruma

Ersatzbank Benfica: André Gomes (Tor), Bajrami, Leandro, Oliveira, Joao Rego, Joao Veloso, Prioste, Rafael Luis, Schjelderup, Tiago Gouveia, Aktürkoglu, Kökcü, Prestianni, Barreiro

Startelf Auckland City: Tracey - Murati, Boxall, den Heijer, Mitchell, Lobo - Yoo, Ilich, Garriga, Manickum - Bevan

Ersatzbank Auckland City: Ciganda (Tor), Garrow (Tor), Bell, Connolly, Gray, Vale, Ellis, Manuel, Lee, Zeb, Zhou, Lagos, de Vries, Kilkolly, Rogers

Bei der Benfica Auckland City Prognose müssen wir auf Seite der Portugiesen zwei Personalien berücksichtigen. Die “Aguias” sind schon ohne den verletzten Tomas Araujo zur Klub WM gereist. Zudem hat Andrea Belotti im ersten Gruppenspiel die Rote Karte gesehen und muss nun einmal aussetzen. Gegen die Amateure aus Neuseeland können die Männer aus Lissabon diese Ausfälle aber locker kompensieren.

Unser Benfica - Auckland City Tipp: Über 2,5 Tore in HZ 1

Für die “Navy Blues” kann es am 2. Spieltag nur ein Ziel geben: Man will nicht nochmal so eine hohe Klatsche kassieren, wie gegen die Bayern. Trotzdem wäre alles andere als eine klare Niederlage für den Außenseiter eine große Überraschung.

Die einzige Frage, die sich hier stellt, lautet: Wie hoch gewinnt Benfica? Das macht auch einen Tipp recht schwer. Denn die Buchmacher gehen für spielbare Quoten mindestens von einem 7:0 für den klaren Favoriten aus.

So eine Wette ist aber schon mit einem gewissen Risiko verbunden. Wir rechnen am Ende in Halbzeit Eins mit mindestens drei Toren. Der deutsche Rekordmeister hatte gegen Auckland zur Pause schon sechsmal getroffen.