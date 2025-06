Benfica - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 28.06.2025

SPORT1 Betting 26.06.2025 • 16:00 Uhr Benfica - Chelsea Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM Wette | Wer zieht ins Viertelfinale ein?

Unser Benfica - Chelsea Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM Spiel am 28.06.2025 lautet: Nach dem Sieg gegen die Bayern hoffen die Portugiesen auf mehr. Doch die Reise könnte im Wett Tipp heute gegen die Blues zu Ende gehen.

Bei der Klub WM 2025 beginnt die K.o.-Phase. Und diese Turnierphase verspricht einige spannende Duelle. Gleich im zweiten Achtelfinale bekommen wir mit dem Spiel zwischen Benfica und Chelsea eine Partie zu sehen, die gut und gerne auch Bestandteil der UEFA Champions League sein könnte.

Die Quoten der Benfica Chelsea Prognose schlagen sich recht klar auf die Seite des Premier-League-Vertreters. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,75 bei Interwetten den Benfica Chelsea Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2 & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Benfica vs Chelsea auf “Doppelte Chance x/2 & Unter 3,5 Tore”:

Chelsea hat bisher alle Duelle gegen Benfica gewonnen

Die Blues haben bei der Qualität klar die Nase vorne

Die Londoner haben in 5 der letzten 8 Pflichtspiele kein Gegentor kassiert

Benfica vs Chelsea Quoten Analyse:

Eigentlich geht Benfica als Sieger der Gruppe C ins Achtelfinale und trifft auf den Zweiten aus Gruppe D. Doch schon beim Marktwert haben die Blues mit einem Kaderwert von 1,06 Milliarden Euro zu 363 Mio. Euro bei Lissabon klar die Nase vorne.

Aktuell sind die Londoner bei den Buchmachern mit deutscher Lizenz auch, was den Gesamtsieg angeht, hinter PSG (4,00), Man City (5,00), Bayern (6,00) und Real Madrid (6,50) auf Rang 5 geklettert (13,0). So spucken die Benfica vs Chelsea Quoten den Premier-League-Verein als Favoriten aus.

Für einen Sieg der Briten klettern die Quoten bis auf einen Höchstwert von 2,00. Und ein Weiterkommen der “Aguias” in der regulären Spielzeit wird mit Benfica gegen Chelsea Wettquoten zwischen 3,50 und 3,80 belohnt. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Benfica vs Chelsea Prognose: Welches Gesicht zeigen die Blues?

Coach Bruno Lage wurde im September 2024 von Benfica als Nachfolger von Roger Schmidt verpflichtet und sollte die Saison für die “Adler” retten. Am Ende reichte es aber nur für den Titel im Ligapokal. In der Meisterschaft betrug der Rückstand auf den Stadtrivalen Sporting Lissabon nach dem letzten Spieltag zwei Punkte und einen Platz. Zudem verlor man das Pokalfinale gegen den Nachbarn mit 3:1. In der Champions League schieden die Roten im Achtelfinale gegen den FC Barcelona aus. In der Königsklasse hatte die Mannschaft vor allem mit einer Passquote von 68,6 Prozent im gegnerischen Drittel (Platz 29 von 36) zu kämpfen gehabt.

Zum Auftakt der Klub-Weltmeisterschaft spielte Benfica gegen die Boca Juniors 2:2. Dann folgte ein klares 6:0 gegen den großen Außenseiter Auckland City. Mit dem ersten Sieg gegen die Bayern im 14. Pflichtspiel sicherten sich die “Aguias” am Ende sogar den ersten Platz in der Gruppe C (1:0). Die Truppe kam gegen den deutschen Rekordmeister nur auf einen Ballbesitz von 27 Prozent. Auch bei den xG (0,65 zu 2,24) und den Gesamtschüssen (7:13) waren die Portugiesen im Nachteil. Allerdings waren die Männer aus Lissabon schon in der 13. Minute in Führung gegangen und konnten diesen Vorsprung dank Keeper Trubin auch über die Zeit bringen.

Die Verpflichtung von Enzo Maresca als neuer Trainer von Chelsea war vor dem Beginn der Saison 2024/25 durchaus mit einem gewissen Risiko verbunden. Und die erste Spielzeit des Italieners an der Stamford Bridge brachte auch einige Höhen und Tiefen mit sich. Doch am Ende feierten die Blues mit Rang 4 die Rückkehr in die Königsklasse. Zudem gewann der Verein durch ein souveränes 4:1 im Finale gegen Betis Sevilla die UEFA Conference League. Bei der Klub WM wollen die Londoner nun weiter an ihrem Status in Europa arbeiten.

Zum Auftakt des Turniers gab es ein souveränes und verdientes 2:0 gegen LAFC. Am zweiten Spieltag setzte es eine überraschende 1:3-Pleite. Hier hatten die Brasilianer mit 2,62 xG (zu 1,11) und 13:11 Gesamtschüssen die Nase vorne. Obwohl das Weiterkommen noch auf der Kippe stand, schickte Coach Maresca in der finalen Vorrundenpartie gegen ES Tunis mit der Ausnahme von zwei Positionen einen B-Elf auf den Rasen. Da die Tunesier offensiv extrem harmlos waren (xGA 0,07), gewann Chelsea am Ende klar mit 3:0. Die Breite im Kader ist ein zusätzliches Argument für unseren Benfica Chelsea Tipp.

Benfica - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Benfica: 1:0 Bayern (H), 6:0 Auckland (H), 2:2 Boca Juniors (A), 1:3 Sporting Lissabon (H), 1:1 Braga (A)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 3:0 ES Tunis (A), 1:3 Flamengo (A), 2:0 LAFC (H), 4:1 Betis Sevilla (A), 1:0 Nottingham Forest (A)

Letzte Spiele Benfica vs Chelsea: 2:1 (A), 2:1 (H), 1:0 (A)

Diese Paarung wurde schon dreimal ausgetragen und liefert uns somit Informationen für unsere Benfica Chelsea Prognose. Zunächst setzte sich Chelsea im CL-Viertelfinale der Saison 2011/12 mit einem 1:0-Auswärtssieg und einem 2:1-Heimerfolg durch.

Dann bestritten beide Vereine in der Spielzeit 2012/13 das Europa-League-Endspiel. Nach einem 0:0 zur Pause setzten sich die Blues damals in der Amsterdam Arena am Ende mit 2:1 durch.

In dieser Saison feierten die “Aguias” schon sechs Siege gegen andere UEFA-Vereine. Seit Anfang der Spielzeit 2020/21 verlor Lissabon gerade mal 14 von 53 Europapokal-Partien und konnte lediglich in 12 Partien kein eigenes Tor erzielen.

Die Londoner blieben dagegen in fünf der letzten acht Pflichtspiele ohne Gegentor. Gelingt das auch im Achtelfinale der Klub WM? Dann bekommen wir für den Benfica vs Chelsea Tipp “Weiße Weste Chelsea” bei Bet365 eine Quote von 2,75.

Benfica vs Chelsea: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Benfica: Trubin - Aursnes, Antonio Silva, Otamendi, Dahl - Renato Sanches, Barreiro, di Maria, Prestianni, Schjelderup - Pavlidis

Ersatzbank Benfica: Diogo Ferreira (Tor), Leandro, Oliveira, Wynder, Joao Veloso, Prioste, Rafael Luis, Bruma, Aktürkoglu, Kökcü, Bajrami, Joao Rego, Tiago Gouveia

Startelf Chelsea: Sanchez - James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella - Lavia, M. Caicedo, Pedro Neto, Palmer, Madueke - Jackson

Ersatzbank Chelsea: Jörgensen (Tor), Acheampong, Anselmino, Badiashile, Chalobah, M. Sarr, Andrey Santos, Dewsbury-Hall, Guiu. E. Fernandez, Gusto, George, Delap, Dario Essugo, Nkunku

Chelsea-Coach Maresca wird gegen Lissabon wieder seine A-Elf aufs Feld schicken. Einige Stammspieler konnten durch die Pause am dritten Spieltag wieder Kraft tanken. Das könnte bei der Benfica Chelsea Prognose durchaus auch eine Rolle spielen.

Unser Benfica - Chelsea Tipp: Doppelte Chance x/2 & Unter 3,5 Tore

Benfica ist beim laufenden Turnier noch ohne Niederlage und konnte endlich einen ersten Sieg gegen die Bayern feiern. Trotzdem trauen wir den Roten aus Lissabon in der regulären Spielzeit des Achtelfinales nicht mehr als ein Remis zu.

Auf der Gegenseite sprechen nämlich viele Argumente für Chelsea. Dazu gehören die Qualität, der direkte Vergleich und die Tatsache, dass Coach Maresca im letzten Gruppenspiel viele Stammkräfte schonen konnte.