Benfica Lissabon - Glasgow Rangers Tipp, Prognose Quoten

Unser Benfica Lissabon - Glasgow Rangers Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 07.03.2024 lautet: Die Portugiesen sind in der EL eine Heimmacht. Dennoch trauen wir auch den Gästen in unserem Wett Tipp heute mindestens einen Treffer zu.

Im Estadio da Luz in Lissabon kommt es zum Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen Benfica und den Glasgow Rangers. Beide Klubs haben ihre Generalprobe verpatzt und vor allem die Gastgeber gerieten in der heimischen Primeira Liga gehörig unter die Räder. Am Donnerstag wollen sie nun eine Reaktion zeigen und in der Europa League wurden die Adler aus Lissabon zu Hause bislang noch nicht besiegt. Die letzten Partien in nationalen Wettbewerben dürften allerdings Spuren hinterlassen haben.

Deshalb entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,10 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Benfica Lissabon vs Glasgow Rangers auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Benfica hat in 26 von 27 Europa-League-Heimspielen getroffen.

Die Rangers konnten in ihren letzten 27 Pflichtspielen immer mindestens ein Tor erzielen.

Die bisherigen Duelle zwischen diesen beiden Teams endeten 2:2 und 3:3.



Benfica Lissabon vs Glasgow Rangers Quoten Analyse:

Wenn es nach den Online-Buchmachern geht, dann müsste Benfica hier als klarer Sieger aus dem Duell hervorgehen. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es Quoten von höchstens 1,60. Ein Tipp auf einen Handicap-Sieg der Portugiesen mit mindestens zwei Toren Vorsprung bringt Wettquoten von bestenfalls 2,55.

Auf der anderen Seite werden Wetten auf einen Erfolg der Rangers mit Quoten bis 5,50 belohnt und selbst die „Doppelte Chance X2″ wirft noch Wettquoten bis 2,42 ab. Egal, ob ihr unsere Wette nachspielt oder eine andere: In unserem Sportwetten App Vergleich stellen wir euch verschiedene Apps vor, damit ihr es bei der Tipp-Abgabe möglichst bequem habt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Benfica Lissabon vs Glasgow Rangers Prognose: Schotten kommen zu ihren Chancen

0:5-Klatsche beim FC Porto, Tabellenführung in der heimischen Primeira Liga an Stadtrivale Sporting abgegeben - das Wochenende war für Benfica Lissabon zum Vergessen. In Porto wurden die Adler regelrecht an die Wand gespielt, kamen auf nur 39 Prozent Ballbesitz und gerade einmal drei Abschlüsse, von denen nur einer aufs gegnerische Tor ging.

Für Benfica war dies die erst zweite Pleite in der laufenden Saison in der Primeira Liga. Die erste Niederlage hatte es direkt am ersten Spieltag gegeben. Das heißt: 22 Liga-Spiele in Folge war Portugals Rekordmeister ungeschlagen. Zwar hat dieser als Zweiter einen Rückstand von nur einem Punkt auf Sporting, allerdings haben die Grün-Weißen noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Apropos Sporting: Drei Tage vor dem Debakel in Porto verlor Benfica das Stadtderby im Halbfinal-Hinspiel des nationalen Pokals auswärts mit 1:2. Vor diesen letzten beiden Pflichtspiel-Pleiten hatten die Encarnados nur eines von 29 Spielen in nationalen Wettbewerben verloren und das im eher unbedeutenden Liga-Pokal (24S, 4U).

Am Donnerstag wollen die Aguias eine Reaktion zeigen. In der Europa League haben die Portugiesen jedenfalls noch nie ein Heimspiel verloren. In 27 Heim-Partien in diesem Wettbewerb gab es 21 Siege und sechs Remis. In nur einer dieser 27 Heim-Begegnungen konnte Benfica selbst nicht treffen - beim 0:0 gegen Fenerbahce vor über fünf Jahren.

Benfica Lissabon - Glasgow Rangers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Benfica Lissabon: 0:5 FC Porto (A), 1:2 Sporting Lissabon (A), 4:0 Portimonense (H), 0:0 Toulouse (A), 6:1 Vizela (H)

Letzte 5 Spiele Glasgow Rangers: 1:2 Motherwell (H), 2:1 Kilmarnock (A), 5:0 Heart of Midlothian (H), 3:0 St. Johnstone (A), 3:1 Ross County (H)

Letzte Spiele Benfica Lissabon vs Glasgow Rangers: 2:2 (A), 3:3 (H)

Wie der Gegner, so haben auch die Glasgow Rangers ihre Generalprobe in den Sand gesetzt. Gegen Motherwell gab es in der heimischen Premiership eine völlig unerwartete 1:2-Niederlage. Anders als im Fall von Benfica behielten die Gers aber ihre Tabellenführung, weil auch Lokalrivale Celtic etwas überraschend bei Heart of Midlothian verlor. Für die Rangers endete mit der Pleite eine Serie von zuvor elf Pflichtspiel-Siegen in Folge. Immerhin konnten sie aber wieder mal ein Tor erzielen. Das gelang den Teddy Bears nun schon in 27 Pflichtpartien in Serie. In der Gruppenphase der Europa League hatten sie sich mit einer 3-2-1-Bilanz und 8:6 Toren als Erster durchgesetzt.

Auf portugiesischem Boden fühlten sich die Schotten zuletzt wohl. Von den letzten sieben Europapokal-Spielen in Portugal haben sie nur eines verloren - aber: Es war das bislang letzte bei Sporting Braga im April 2022 (2S, 4U). Das Jahr 2022 war auch das letzte, in dem die Gers zuletzt in einer K.o-Phase eines europäischen Wettbewerbs mitwirkten. Damals erreichten sie bekanntlich das Finale der Europa League, das sie gegen Eintracht Frankfurt im Elfmeterschießen verloren. Auf dem Weg ins Endspiel hatte Glasgow drei von vier Auswärts-Partien in der K.o.-Phase verloren. Verlieren könnt ihr definitiv nichts, wenn ihr für unseren Tipp-Vorschlag die NEObet Freiwette ohne Einzahlung nutzt.

Unser Benfica Lissabon - Glasgow Rangers Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Die Zahlen sprechen für Benfica. Die Portugiesen haben allerdings in allen sechs Gruppenspielen der Champions League Gegentreffer kassiert und zu Hause nur einen Punkt aus drei Spielen geholt. Auch ich den K.o.-Playoffs der Europa League mühten sie sich zu Hause gegen Toulouse zu einem 2:1-Sieg, den sie mit einer Nullnummer im Rückspiel über die Zeit brachten. Grundsätzlich sehen wir die Gastgeber vorne, doch ganz chancenlos sehen wir die Schotten nicht. Zumindest einen Treffer sollten die Gers zustande bringen. Da Benfica in EL-Heimspielen ohnehin immer trifft, scheint uns eine Torwette in diesem Duell die sinnvollste Option zu sein.