Benfica Lissabon – Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten

Unser Benfica Lissabon - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 29.11.2023 lautet: Benfica ist eine herbe Enttäuschung in der diesjährigen Königsklasse und hat in unserem Wett Tipp heute auch gegen Inter keinen leichten Stand.

Nach vier Gruppenspielen steht Benfica Lissabon weiterhin mit leeren Händen da und kann lediglich von Platz 3 und der damit verbundenen Europa-League-Qualifikation träumen. Mit zehn erbeuteten Punkten hat Inter Mailand bereits vorzeitig das Ticket für das Achtelfinale gelöst, kämpft aber in den letzten beiden Gruppenspielen um den Platz an der Sonne.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“ zu einer Quote von 2,00 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Benfica Lissabon vs Inter Mailand auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Benfica hat beide Heimspiele in der Königsklasse verloren und wartet weiterhin zu Hause auf den ersten CL-Treffer.

Inter ist nach wie vor in der Champions League ungeschlagen (3S, 1U).

Benfica setzte sich bisweilen unabhängig vom Austragungsort noch nie gegen Inter durch (2U, 4N). 4 der 6 Aufeinandertreffen endeten mit weniger als 2,5 Toren.

Benfica Lissabon vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Wenngleich beide Teams satte zehn Punkte in der Gruppe D voneinander trennen, gestalten sich die Quoten am Drei-Weg-Markt komplett ausgeglichen und bringen keinen Favoriten zum Vorschein. Sowohl der Heimsieg als auch der Auswärtstriumph werden mit Werten zwischen 2,60 und 2,70 bewertet.

Auch am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich ein sehr ausgeglichenes Verhältnis ab, obwohl die Wettquoten das Pendel marginal zu drei oder mehr Toren ausschlagen lassen. Neben einer Vielzahl von Benfica Lissabon Inter Mailand Quoten bieten viele Wettanbieter einen zusätzlichen Sportwetten Neukundenbonus .

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Benfica Lissabon vs. Inter Mailand Prognose: Holt Benfica die ersten Punkte in der Königsklasse?

Im Vorjahr absolvierten die Adler eine sehr starke Champions-League-Saison und schafften den Sprung bis ins Viertelfinale. In diesem war gegen den späteren Finalisten und kommenden Gegner Inter Mailand (0:2, 3:3) Endstation.

In diesem Jahr ist ein Ausscheiden in der Vorrunde bereits beschlossen. Nach vier Gruppenspielen stehen die Portugiesen ohne Punkte da und legten große Probleme an den Tag.

Vor allem auf heimischem Boden konnten die Schützlinge des deutschen Trainers Roger Schmidt in der Champions League nicht Fuß fassen und warten weiterhin auf den ersten Punktgewinn. Die Offensive ist als harmlos zu bewerten und versäumte in beiden Heimspielen ein Tor. Beide Ansetzungen zu Hause endeten mit weniger als 2,5 Treffern.

Auf nationaler Ebene feierten die „Scharlachroten“ kürzlich im Derby einen 2:1-Triumph gegen Sporting und eroberten die Tabellenspitze. Darüber hinaus resultierte im Pokal gegen den FC Famalicão ein 2:0-Triumph.

Benfica Lissabon - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Benfica Lissabon: 2:0 Famalicão (H), 2:1 Sporting Lissabon (H), 1:3 Real Sociedad (A), 2:0 Chaves (A), 2:0 Arouca (A).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:1 Juventus (A), 2:0 Frosinone (H), 1:0 Salzburg (A), 2:1 Atalanta (A), 1:0 Roma (H).

Letzte Spiele Benfica Lissabon vs. Inter Mailand: 0:1 (A), 3:3 (A), 0:2 (H), 3:4 (A), 0:0 (H).

Inter geht als Vorjahres-Finalist in die aktuelle Champions-League-Saison. Nachdem der erste Gruppenspieltag gegen Real Sociedad ein 1:1-Remis mit sich brachte, kamen im Anschluss drei Siege gegen Benfica (1:0) und Red Bull Salzburg (2:1, 1:0) zum Vorschein.

Die Nerazzurri gestalten die Spiele minimalistisch und lassen kaum etwas zu. Eine Tatsache, die anhand von zwei Gegentoren in vier CL-Duellen untermauert wird. Um einen Schritt in Richtung Gruppensieg zu vollziehen und sich in eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel mit Real Sociedad zu bringen, ist ein Sieg gegen die Lissaboner unabdingbar.

Mut dürfte in jedem Fall die Auswärtsbilanz in dieser Saison machen. Sowohl in der Serie A als auch in der Königsklasse sind die Mannen von Trainer Simone Inzaghi auswärts ungeschlagen (6S, 2U). Sieben der acht Duelle auf gegnerischem Terrain endeten mit weniger als 3,5 Toren. In der Serie A thront der 19-malige italienische Meister auch nach dem 1:1 gegen Juventus Turin weiterhin an der Tabellenspitze. Interwetten versüßt Neukunden den Einstieg ins Wett-Geschehen mit einem Interwetten Willkommensbonus .

Unser Benfica Lissabon – Inter Mailand Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Inter knüpft nahtlos an die starken Leistungen des Vorjahres an und steht mit zwei Gegentoren vor allem defensiv in der Champions League sehr sicher. Im Hinspiel setzten sich die Mailänder knapp mit 1:0 durch und gestalteten die Paarung minimalistisch. Bislang konnte Benfica noch nie gegen Inter gewinnen (2U, 4N). Eine Bilanz, die auch nach diesem Match unangetastet bleiben dürfte.