Benfica Lissabon - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten | 11.04.2023

Unser Benfica Lissabon - Inter Mailand Tipp zum Champions League Spiel am 11.04.2023 lautet: Benfica spielt unter Coach Roger Schmidt bisher eine erfolgreiche und dominante Saison. Mit einem Heimsieg im Hinspiel gegen Inter stehen auch die Chancen aufs CL-Halbfinale sehr gut.

Benfica Lissabon spielt unter Coach Roger Schmidt eine historische Saison. In der Liga sind die „Adler“ souveräner Tabellenführer und haben sieben Spieltage vor dem Saisonende sieben Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger. Nun wollen die „Roten“ gegen Inter Mailand erstmals seit der Saison 1989/90 ins Halbfinale der Champions League bzw. des Landesmeister-Wettbewerbs einziehen. Das Hinspiel steigt am Dienstag im heimischen Estadio da Luz. In der kommenden Woche sind die Portugiesen dann im Giuseppe-Meazza-Stadion zu Gast. Im ersten Duell sind die Hausherren für die Buchmacher schon mal die Favoriten. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2,10 bei Winamax die Wette „Sieg Benfica“.

Darum tippen wir bei Benfica Lissabon vs Inter Mailand auf „Sieg Benfica“:

Benfica ist in dieser CL-Saison noch ungeschlagen.

Lissabon kassierte in den vergangenen 21 Pflicht-Heimspielen nur eine Niederlage.

Inter steht mit 5 Siegen und 6 Niederlagen in der Auswärtstabelle der Serie A nur auf Rang 10.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Benfica Lissabon vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Inter ist seit sechs Pflichtspielen ohne Sieg. In der Serie A-Tabelle stehen die Nerazzurri auch nur mehr auf Rang 5. Benfica führt hingegen die portugiesische Primeira Liga souverän an.

So sind die Hausherren für die Buchmacher bei der Benfica Lissabon vs Inter Mailand Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 2,16 auch die Favoriten. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 3,63.

Benfica Lissabon vs Inter Mailand Prognose: Zeigt Inter sein CL-Gesicht?

Am Freitag ist es passiert! Mit dem 1:2 daheim gegen den FC Porto kassierte Benfica die erste Heimpleite in der laufenden Saison. Da die Männer von Coach Roger Schmidt mit einem Vorsprung in der Tabelle von zehn Punkten in den portugiesischen „O Classico“ gegangen waren, konnte man sich diese Pleite allerdings leisten. Dabei waren die Hausherren schon nach zehn Minuten in Führung gegangen.

Am Ende waren die Adler etwas zu passiv und nicht so effektiv vor dem Tor wie Porto. Bisher hat Lissabon auch eine ungewöhnlich starke CL-Saison gespielt. In der Gruppenphase gab es zwei Siege gegen Juve und zwei Remis gegen PSG. Im Achtelfinale setzten sich die „Aguias“ souverän gegen Brügge durch (2:0, 5:1). In der Primeira Liga haben die Roten mit 68 Toren sowie 16 Gegentreffern auch die beste Offensive sowie die beste Abwehr.

Inter steht in diesem Jahr erstmals seit 2011 im Viertelfinale der Champions League. Nach dem 1:1 im Hinspiel des Pokal-Halbfinales bei Juventus in der Vorwoche hat Mailand weiterhin auch gute Chancen, den Coppa-Italia-Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Trotzdem steht Coach Simone Inzaghi bei den Nerazzurri vor dem Aus. Das hat mit der schwachen Liga-Saison zu tun.

In den ersten 29 Partien der Saison 2022/23 kassierte der FC Internazionale schon zehn Niederlagen. Keine Mannschaft in den Top 10 der Tabelle ging bisher öfter als Verlierer vom Platz. In den Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 hatte der Verein zusammengenommen nur sieben Pleiten hinnehmen müssen. Nach dem 1:1 am Wochenende bei Salernitana ist Inter auch aus den Top 4 der Tabelle gerutscht.

Benfica Lissabon - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Benfica Lissabon: 1:2 Porto (H), 1:0 Rio Ave (A), 5:1 Guimaraes (H), 3:0 Funchal (A), 5:1 Brügge (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:1 Salernitana (A), 1:1 Juventus (A), 0:1 Florenz (H), 0:1 Juventus (H), 0:0 FC Porto (A)

Letzte Spiele Benfica Lissabon vs Inter Mailand: 3:4 (A), 0:0 (H), 0:1 (A)

In der Saison 1964/65 bestritten beide Vereine das Finale im Landesmeister-Wettbewerb. Damals setzte sich Inter mit 1:0 durch. Dann standen sich Inter und Benfica noch im Europa-League-Achtelfinale 2003/04 gegenüber. Auch hier hatten die Italiener nach einem 0:0 im Hinspiel auswärts und einem 4:3-Heimsieg das bessere Ende auf ihrer Seite.

Unser Benfica Lissabon - Inter Mailand Tipp: Sieg Benfica

Benfica-Coach Schmidt versprach den Fans nach der 1:2-Pleite gegen Porto ein großartiges Spiel gegen Inter. Wir glauben auch, dass Lissabon sich am Dienstag wieder von seiner besten Seite zeigen wird. Vielleicht waren die Adler am Freitag im Liga-Spitzenspiel mit dem Kopf schon etwas zu sehr in der Königsklasse. Inter hatte es im Achtelfinale mit Porto zu tun und setzte sich hier knapp durch (1:0, 0:0). In den vergangenen Wochen hat die Mannschaft aber nicht mehr viel zustande gebracht. Wir erwarten auch am Dienstag keine Besserung.