Benfica Lissabon - Lyon Tipp, Prognose, Quoten|19.03.2024

Unser Benfica Lissabon - Lyon Frauen Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 19.03.2022 lautet: OL geht als haushoher Favorit ins Viertelfinal-Hinspiel. Doch im Wett Tipp heute trauen wir der Heimmannschaft auch ein kleines Erfolgserlebnis zu.

Während im Herren-Fußball eine Länderspielpause ansteht, werden in der Champions League der Frauen die Viertelfinal-Spiele ausgetragen. Deutsche Vereine sind erstmals in der K.o.-Runde nicht am Start. Dafür empfängt Benfica mit den beiden Deutschen Lena Pauels und Anna Gasper den früheren Seriensieger Olympique Lyon. Bei den Französinnen verdienen mit Sara Däbritz, Dzsenifer Marozsan und Laura Benkarth gleich drei Deutsche ihr Geld. Die Gäste sind im Hinspiel im Estadio da Luz laut den Quoten die klaren Favoriten.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2,65 bei Bet-at-Home die Wette „Sieg Lyon & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Benfica Lissabon vs Lyon auf „Sieg Lyon & Beide Teams treffen“:

OL hat nur eines der letzten 13 UWCL-Spiele verloren

Lyon ist der CL-Rekordgewinner - Benfica steht dagegen erstmals im Viertelfinale

Lissabon konnte in der Gruppenphase daheim Barcelona ein 4:4 abtrotzen



Benfica Lissabon vs Lyon Quoten Analyse:

Lyon ist mit acht Titeln der Rekordgewinner in der UEFA Women‘s Champions League. Auch in diesem Jahr gehören „Les Fenottes“ zusammen mit den Frauen des FC Barcelona bei den Buchmachern zu den Top-Favoriten auf den Titel.

Die Frauen aus Lissabon sind dagegen schon im Hinspiel trotz des Heimvorteils die klaren Underdogs. So gibt es bei der Benfica Lissabon vs Lyon Prognose für einen Heimsieg hohe Quoten im Schnitt von 17,2. Die PayPal Wettanbieter belohnen einen Sieg der Französinnen dagegen nur mit durchschnittlichen Quoten von 1,10.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Benfica Lissabon vs Lyon Prognose: Können die Roten auch OL ärgern?

Die Frauenmannschaft von Benfica Lissabon absolvierte in der Saison 2018/19 ihre erste Spielzeit im portugiesischen „Campeonato Nacional Feminino“. Damals hatte Lyon schon fünf seiner acht CL-Titel gewonnen. Doch seitdem haben die Roten eine beeindruckende Entwicklung vollzogen. In der Heimat konnte man seit 2021 dreimal in Serie die Meisterschaft gewinnen. Auch in der laufenden Saison sind die Frauen von Trainerin Filipa Patao mit nur einer Niederlage nach 17 Spieltagen (14S, 2U) wieder auf Kurs.

Das Polster auf den ersten Verfolger beträgt fünf Punkte. Die „Adler“ waren in der CL-Gruppenphase die große Überraschung. In der Gruppe A setzte es lediglich eine Auswärtspleite in Barcelona. Im Rückspiel gegen Barca reichte es daheim zu einem wilden 4:4. Zudem knöpfte Benfica dem deutschen Vertreter Eintracht Frankfurt in zwei Duellen vier Punkte ab. So steht Lissabon als erster Verein aus Portugal im Viertelfinale der Frauen-Champions-League.

Mit 16 Meisterschaften ist Olympique ebenfalls der Rekordgewinner in der Heimat. In den letzten 16 Spielzeiten der „Division 1 Féminine“ ging gerade mal ein Titel (2021) nicht an „Les Fenottes“. Auch in dieser Spielzeit sind „Les Lyonnaises“ wieder auf Kurs. An den ersten 17 Spieltagen haben die Titelverteidiger mit 16 Siegen und einem Remis bei 63:9 Toren gerade mal in einem Spiel Punkte liegen gelassen. In der Königsklasse konnte Lyon in den vergangenen drei Spielzeiten aber nur einen Titel (2021/22) holen.

Stattdessen gewann die neue Nummer 1, der FC Barcelona, zweimal den Pott. Im Vorjahr scheiterten die Rekordgewinner schon im Viertelfinale nach dem Elfmeterschießen an Chelsea. Olympique sicherte sich in dieser Saison in der Vorrunde mit vier Siegen und zwei Remis bei 25:5 Toren den ersten Platz in der Gruppe B. OL hat nur eines der letzten 13 UWCL-Spiele verloren (8S, 4U). Mit Kadidiatou Diani und Ada Hegerberg (beide 5 Tore) stehen gleich zwei Spielerinnen von Lyon in der Königsklassen-Torschützenliste ganz oben.

Benfica Lissabon - Lyon Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Benfica Lissabon: 1:1 Damaiense (A), 2:0 Famalicao (H), 6:0 Albergaria (A), 6:1 Ouriense (H), 2:2 Valadares Gaia (A)

Letzte 5 Spiele Lyon: 4:0 Fleury 91 (H), 4:5 n.E. Fleury 91 (H), 3:1 Dijon (A), 9:2 Montauban (A), 1:1 PSG (H)

Letzte Spiele Benfica Lissabon vs Lyon: 0:5 (H), 0:5 (A)



Beide Mannschaften trafen in der UWCL-Gruppenphase der Saison 2021/22 erstmals aufeinander. Damals konnte Lyon beide Duelle klar mit 5:0 für sich entscheiden. Auch dieses Mal rechnen die Bookies in diesem Duell mit einigen Toren.

So gibt es bei CrazyBuzzer für die Wette „Über 3,5 Tore“ gerade mal Quoten im Schnitt von 1,91. Besonders einfach und komfortabel nutzt ihr das Angebot des Buchmachers mit der CrazyBuzzer App.

Unser Benfica Lissabon - Lyon Tipp: Sieg Lyon & Beide Teams treffen

Natürlich spricht die Qualität und Erfahrung schon im Hinspiel klar für OL. Doch die Roten aus Lissabon sollten nicht unterschätzt werden. Benfica hat in dieser Saison mit Frankfurt schon das zweiterfolgreichste CL-Team hinter sich gelassen. Zudem hat man dem Top-Favoriten Barcelona daheim ein 4:4 abgeknöpft. Mit Angreiferinnen wie Marie-Yasmine Alidou oder Kika Nazareth ist die Offensive der Adler auch sehr gefährlich.

Auf der Gegenseite ist Lyon nicht unschlagbar, wie das jüngste Aus im Pokal-Halbfinale nach Elfmeterschießen gegen Fleury 91 zeigte. So trauen wir Benfica auf jeden Fall mindestens einen eigenen Treffer zu.