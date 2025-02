Benfica Lissabon - Monaco Tipp, Prognose, Quoten 18.02.25

Bereitet euch vor, Fußball-Fans! Am 18. Februar 2025 um 21:00 Uhr erwartet uns ein packendes Champions-League-Duell im Estadio da Luz zwischen Benfica und AS Monaco.

Benfica, mit Trainer Bruno Lage und Top-Torschütze Vangelis Pavlidis, geht nach dem 1:0 im Playoff-Hinspiel zur K.o.-Runde als Favorit ins Spiel. Die letzten Begegnungen und die Formkurve sprechen in der Benfica Lissabon Monaco Prognose für die Portugiesen, die in den letzten fünf Pflichtspielen ungeschlagen blieben.

Darum tippen wir bei Benfica Lissabon vs Monaco auf “Sieg Benfica Lissabon”:

Benfica Lissabon vs Monaco Quoten Analyse: