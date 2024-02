Benfica Lissabon - Toulouse Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2024

Unser Benfica Lissabon - Toulouse Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 15.02.2024 lautet: Hauchdünn qualifizierte sich Benfica als Dritter der Champions-League-Gruppe D für die K.o.-Phase der Europa League. Dort erwarten wir im Wett Tipp heute einen ungefährdeten Sieg gegen Toulouse.

Das Estadio da Luz bietet fast 65.000 frenetischen Zuschauern Platz, für die Benfica eine Herzensangelegenheit ist. Dies ist ein Grund, weshalb die Adler seit der Saison 09/10 kein Heimspiel in der Europa League mehr verloren haben (20 Siege, 6 Remis). Wir erwarten eine Fortsetzung dieser Serie.

Benfica übernimmt als „CL-Absteiger“ auch bei den Buchmachern die klare Favoritenrolle. Ihre Gäste aus Toulouse liegen dagegen in der französischen Ligue 1 nur im unteren Tabellendrittel. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Benfica Lissabon (HC -1)“ mit einer Quote von 1,95 bei Happybet .

Darum tippen wir bei Benfica Lissabon vs Toulouse auf „Sieg Benfica Lissabon (HC -1)“:

Benfica Lissabon vs Toulouse Quoten Analyse:

Unter Roger Schmidt dominiert Benfica die meisten Spiele mit offensivem Fußball und einem intensiven Pressing. In der Liga Nos kassierten „Os Encarnados“ die wenigsten Gegentore pro Spiel (0,7) und erzielten durchschnittlich 2,2 Treffer pro 90 Minuten (2.).

Toulouse spielt zwar in einer vermeintlich stärkeren Liga, hält sich dort jedoch vorrangig im unteren Mittelfeld auf. Das erklärt, weshalb die Adler aus Lissabon mit Siegquoten bis 1,39 deutlich favorisiert sind.

Benfica Lissabon vs Toulouse Prognose: Eines der schwächsten Teams in der K.O.-Phase

Wer jetzt eine starke Defensive erwartet, sieht sich auf der falschen Fährte. „Les Violets“ ließen fast doppelt so viele Schüsse zu (89) wie sie abgaben und hatten mit 10,2 erwartbaren Gegentoren eine der schwächsten Defensiven in der Europa League (24.).

Mit zunehmender Spieldauer brach die Verteidigung der Gäste in den Gruppenspielen ein. Sechs der neun Gegentreffer kassierte Toulouse innerhalb der letzten 30 Minuten einer Begegnung.

Benfica Lissabon - Toulouse Statistik & Bilanz:

In der Regel verzichtet Toulouse auf ein hohes Pressing und verteidigt in der Europa League zurückgezogen (13,7 PPDA). Ganz anders ist das Spiel von Benfica ausgelegt. Die Mannschaft von Roger Schmidt sammelte in der Liga Portugal die meisten Ballgewinne im letzten Spielfelddrittel (6,5 pro Spiel).