Bengals - Seahawks Tipp, Prognose & Quoten | 15.10.2023

Unser Bengals - Seahawks Tipp zum NFL Spiel am 15.10.2023 lautet: In Cincinnati hofft man darauf, dass der Sieg in Week 5 gegen die Cardinals die lang ersehnte Trendwende brachte. Doch am Sonntag wartet mit Seattle die nächste schwierige Herausforderung.

Nach Woche 4 der NFL-Saison 2023 stand mit den Bengals ein Team, das eigentlich ein Anwärter auf den AFC-Titel war, plötzlich lediglich bei einer Bilanz von 1-3. Am vergangenen Sonntag zu Gast in Arizona musste Cincinnati liefern und feierte einen wichtigen und verdienten 34:20-Sieg. Beim Erfolg zeigte das Team viele Stärken, mit denen man 2021 in den Super Bowl und 2022 ins AFC-Conference-Championship-Game eingezogen war.

Nun soll der Aufwärtstrend in Week 6 im Heimspiel gegen die Seahawks fortgesetzt werden. Wir rechnen allerdings mit einem engen Spiel und entscheiden uns mit einer Quote von 1,55 bei Oddset für die Wette „Sieg Seahawks mit HC +5,5″.

Darum tippen wir bei Bengals vs Seahawks auf „Sieg Seahawks mit HC +5,5″:

Die Bengals stehen bei 2-3, die Seahawks bei 3-1.

Cincy hat die zweitschwächste Run Defense der NFL.

Nur 3 RBs haben mehr TDs erzielt als Seattles Kenneth Walker (5).

Bengals vs Seahawks Quoten Analyse:

Die Seahawks stehen aktuell bei 3-1 und die Bengals nur bei 2-3. Trotzdem ist Cincinnati nach Meinung der Wettanbieter mit deutscher Lizenz bei der Bengals vs Seahawks Prognose der Favorit.

Für einen Heimsieg gibt es Quoten im Schnitt von 1,65. Ein Erfolg der Gäste aus Seattle wird mit durchschnittlichen Quoten von 2,21 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bengals vs Seahawks Prognose: Geht der Aufwärtstrend von Cincy weiter?

Sicher darf man den 34:20-Sieg der Bengals gegen Arizona, einen klaren Kandidaten für einen Top-5-Pick, nicht überbewerten. Dennoch könnte das Spiel ein Wendepunkt in der Saison von Cincinnati bedeuten. So fit wie gegen die Cardinals hatte man Cincy-QB Joe Burrow in dieser Saison bisher noch nicht gesehen. „Joe Cool“ war viel sicherer in der Pocket und konnte so auch Big Plays kreieren. Am Ende kam der Spielmacher auf 36 von 46 Pässen für 317 Yards, 3 TDs und 1 INT.

Zudem funktionierte endlich die Connection mit Wide Receiver Ja‘Marr Chase, der mit 15 Receptions für 192 Yards und drei Touchdowns auch sein bestes Saisonspiel zeigte. So liegen die Bengals trotz des holprigen Starts in der eigenen Division nur ein Spiel hinter den Ravens und Steelers zurück. Probleme macht aber weiterhin die Rush Defense. Auf dem Boden musste Cincinnati schon 770 Yards hinnehmen. Das ist der zweitschwächste Wert der NFL hinter den Broncos.

Die Seahawks mussten im ersten Monat der neuen Saison schon einige Verletzungen hinnehmen. Trotzdem steht man bei einer Bilanz von 3-1. Eigentlich hat Seattle bisher nur eine Halbzeit verschlafen. In Week 1 führte man nach zwei Vierteln noch mit 13:7 gegen die Rams, am Ende setzte es eine 13:30-Niederlage. Doch die folgenden Partien konnte das Team von Head Coach Pete Carroll alle gewinnen. Dabei fügte man den Detroit Lions die bisher einzige Niederlage zu.

In Week 4 stellte der Pass Rush mit elf Sacks gegen die Giants einen Franchise Rekord ein. Auch QB Geno Smith steht mit 846 Passing Yards, 5 TDs, 1 INT und einer Completion Percentage von 68,3 gut da. Bestens unterstützt wird er von Running Back Kenneth Walker III, der schon fünf Rushing Touchdowns in der Statistik stehen hat. Die Defense ist vor allem gegen den Lauf stark (Platz 5 mit 87,5 Yards per Game). Schaut man auf die Yards-per-Carry sind die Hawks sogar die Nummer 1. Nur die 3rd-Downs der Offense sind noch ein Problem.

Bengals - Seahawks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bengals: 34:20 Cardinals (A), 3:27 Titans (A), 19:16 Rams (H), 24:27 Ravens (H), 3:24 Browns (A)

Letzte 5 Spiele Seahawks: 24:3 Giants (A), 37:27 Panthers (H), 37:31 Lions (A), 13:30 Rams (H), 15:19 Packers (A)

Letzte 5 Spiele Bengals vs Seahawks: 20:21 (A), 27:24 (H), 34:12 (A), 21:24 (A), 27:24 (H)

Nach 21 Duellen führen die Bengals den Vergleich knapp mit 11-10 an. In Cincinnati liegen die Hausherren mit 7-5 vorne. Drei der letzten fünf Spiele konnten die Bengals für sich entscheiden.

Allerdings gab es diese Paarung in diesem Jahrtausend nur fünf Mal. Das jüngste Aufeinandertreffen endete im September 2019 mit einem knappen 21:20-Heimsieg für Seattle.

Unser Bengals - Seahawks Tipp: Sieg Seahawks mit HC +5,5

Normalerweise mögen Teams so frühe Bye Weeks nicht. Doch für die Seahawks kam die Pause zur perfekten Zeit. In Week 6 zu Gast in Cincinnati dürften einige verletzte Spieler zurückkehren. Das ist ein Grund, warum wir den Gästen ein gutes Spiel zutrauen. Zudem hat die Hawks-Offense in den letzten drei Spielen immer mindestens 24 Punkte erzielt. Besonders stark war dabei RB Kenneth Walker, der am Sonntag auf eine schwache Run Defense trifft. Die Bengals müssen gegen ein ganz anderes Kaliber als die Cardinals erstmals zeigen, ob das Duo „Burrow-Chase“ schon wieder in Bestform ist. Mehr als einen knappen Sieg trauen wir den Hausherren am Ende nicht zu.