Bersenbrück - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten|11.08.2023

Unser TuS Bersenbrück - Gladbach Tipp zum DFB Pokal Spiel am 11.08.2023 lautet: Gladbach wagt nach einer schwierigen Spielzeit den Neustart unter Gerardo Seoane. Nach einer grundsoliden Vorbereitung sollten die Fohlen wenig Probleme beim TuS Bersenbrück haben.

Für Borussia Mönchengladbach startet ein neuer Versuch, die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Letzte Saison holten die Fohlen nur einen Auswärtssieg und beendeten die Saison lediglich auf Platz 10. Mit Gerardo Seoane steht nun ein neuer Trainer an der Seite.

Der TuS Bersenbrück hat sich in der abgelaufenen Spielzeit in das oberste Regal der Oberliga Niedersachsen geschossen. Nach einem vierten Tabellenplatz und einem siegreichen Auftakt in die neue Saison steht das Pokal-Highlight auf dem Programm. Unser Tipp: „Über 5,5 Tore“ mit einer Quote von 2,00 bei Betano.

Darum tippen wir bei TuS Bersenbrück vs Gladbach auf „Über 5,5 Tore“:

Letztes Jahr schoss Gladbach den Oberligisten SV Oberachern mit 9:1 aus dem DFB-Pokal.

Vergangenes Jahr endeten die Begegnungen von Bersenbrück im Schnitt mit 4,1 Toren - und das in der Oberliga.

Am Ende der letzten Saison hat Bersenbrück in 8 von 10 Spielen der Oberliga mindestens zwei Gegentore kassiert.

TuS Bersenbrück vs Gladbach Quoten Analyse:

Der Oberligist aus Bersenbrück macht sich nicht zum ersten Mal bereit für einen Showdown im DFB-Pokal. Einige Jahre ist es her, doch bereits in der Saison 1990/91 bekam der Verein an der Hase das Los Hannover 96 (0:4) zugesprochen. In ihrem zweiten DFB Pokalspiel der Vereinsgeschichte liegen die Siegquoten zwischen 29,00 und 56,00.

Gladbach hat in der Vorbereitung gleich sieben Testspiele absolviert. Dem Kader blieb somit ausreichend Zeit, um sich einzuspielen und die Vorgaben von Gerardo Seoane zu verinnerlichen. Keine Frage, für einen Sieg gegen einen Oberligisten vergeben auch die neuen Wettanbieter nur eine Maximalquote von 1,03.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

TuS Bersenbrück vs Gladbach Prognose: Bersenbrück mag es torreich

Der TuS Bersenbrück hat es in der abgelaufenen Spielzeit der Oberliga Niedersachsen ordentlich krachen lassen. Im Schnitt bot die Elf ihren Anhängern 4,1 Tore pro Begegnung - ein unglaublicher Unterhaltungswert.

Ein Torverhältnis von 85:55 Toren führte die Mannschaft von der Hase auf den vierten Tabellenplatz und somit ins oberste Regal der Oberliga Niedersachsen. Besonders zum Ende der vergangenen Saison waren die Ergebnisse eher in der Höhe eines Computerspiels: Drei der letzten vier Partien wurden mit Über 5,5 Toren abgepfiffen.

Seit diesem Sommer hat Tobias Langemeyer die Mannschaft übernommen. Das Ergebnis am ersten Spieltag stellte jedoch klar: Torreich bleibt es weiterhin! Gleich zu Saisonbeginn wurde der letztjährige Tabellendritte Egestorf/Langreder mit 3:1 vom Feld gefegt.

Der TuS hat sich mal wieder einer offensiven Herangehensweise verschrieben, die letztes Jahr zur besten Offensive der Oberliga Niedersachsen geführt hat. Ein Weg, der mit einem gewissen Risiko verbunden ist, denn: Keine andere Mannschaft unter den Top 7 hat letztes Jahr mehr Gegentore als der DFB-Pokal-Teilnehmer kassiert (55).

TuS Bersenbrück - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele TuS Bersenbrück: 3:1 Egestorf/Langreder (A), 4:1 Lotte (H), 3:1 BW Lohne (H), 0:2 Düsseldorf 2 (A), 4:2 Gifhorn (H).

Letzte 5 Spiele Gladbach: 2:2 Montpellier (H), 2:1 1860 München (A), 2:1 Ingolstadt (A), 2:1 Saarbrücken (A), 1:1 Wegberg-B. (A).

Letzte Spiele TuS Bersenbrück vs. Gladbach: -

Die Fohlen haben keines ihrer sieben Testspiele verloren (5 Siege, 2 Remis). Zuletzt sind fünf Freundschaftsspiele in Folge mit Toren auf beiden Seiten abgepfiffen worden. Ebenfalls erwähnenswert: Gladbach hat in jedem der vergangenen fünf Vorbereitungsspiele mindestens doppelt genetzt.

Ein gutes Zeichen für den neuen Trainer Gerardo Seoane. Der 44-jährige Schweizer ist bereits aus seiner Zeit als Trainer bei Leverkusen bekannt. Jetzt soll er die Fohlen wieder auf Kurs bringen. Am besten mit einer Wiederholung der Erstrundenpartie des letzten Jahres - damals besiegte BMG ebenfalls einen Oberligisten und zwar den SV Oberachern mit 9:1!

Die Fohlenelf startet mit mehreren frischen Gesichter in die neue Spielzeit. Spieler wie Lars Stindl, Jonas Hofmann, Marcus Thuram und Ramy Bensebaini haben den Verein verlassen und Platz für einen Umbruch im Kader gemacht.

Auf die Neulinge dürfen wir im ersten Pflichtspiel gespannt sein. Tomas Cvancara sammelte für Sparta Prag im vergangenen Jahr 15 Scorerpunkte (23 Spiele). Franck Honorat legte in seinen letzten drei Jahren in der Ligue 1 jeweils zweistellige Scorerpunkte auf.

Läuft BMG schon in der ersten Halbzeit heiß, könnt ihr bei Betano für eine Wette auf „Gladbach Über 2,5 Tore in Halbzeit 1″ eine Quote von 2,20 finden. Hier zeigen wir euch, wie ihr den Betano Bonus bekommt.

Unser TuS Bersenbrück - Gladbach Tipp: Über 5,5 Tore

Gladbach reist mit einem neuen Trainer und mehreren neuen Gesichtern zum klaren Underdog aus Bersenbrück. Die Motivation ist groß und die Vorbereitung hat nicht darauf hingedeutet, dass die Borussia hier große Probleme bekommen sollte. Der Oberligist hingegen hatte in der abgelaufenen Spielzeit die beste Offensive der Liga und ist sogar selbst für einen Treffer in diesem Spiel gut.