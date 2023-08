Besiktas - Dynamo Kiew Tipp, Prognose, Quoten | 30.08.2023

Unser Besiktas - Dynamo Kiew Tipp zum Conference League Playoff Spiel am 30.08.2023 lautet: Nach dem 3:2-Auswärtssieg im Hinspiel steht Besiktas schon mit einem Bein in der Gruppenphase. Mit einem weiteren Sieg müssten die „Schwarzen Adler“ alles klar machen.

Zu Gast bei Dynamo Kiew in Bukarest ging Besiktas zweimal in Führung, kassierte aber jeweils den Ausgleichstreffer. Als alles schon mit einem Unentschieden rechnete, glückte den Gästen in der fünften Minute der Nachspielzeit doch noch der Lucky-Punch zum 3:2-Sieg. Somit gehen die „Schwarzen Adler“ mit einer hervorragenden Ausgangsposition ins Rückspiel in dieser Woche in Istanbul.

Auch die Wettquoten sehen die Hausherren im heimischen Stadion klar im Vorteil. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Betano die Wette „Sieg Besiktas & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Besiktas vs Dynamo Kiew auf „Sieg Besiktas & Über 1,5 Tore“:

Besiktas ist seit 26 Pflichtspielen ungeschlagen

Die „Schwarzen Adler“ haben bei der Qualität die Nase vorne

Kiew kassierte in den letzten 4 Pflichtspielen 3 Niederlagen

Besiktas vs Dynamo Kiew Quoten Analyse:

Bei der Besiktas vs Dynamo Kiew Prognose sprechen im Rückspiel natürlich der Heimvorteil und das Ergebnis aus dem Duell in der Vorwoche für die Türken. Zudem liegen die „Schwarzen Adler“ auch beim Marktwert mit 126 zu 64 Millionen Euro vorne.

Dadurch haben sich die Wettanbieter ohne Steuer für die Partie am Donnerstag eine klare Meinung gebildet. Ein Heimsieg wird mit Quoten im Schnitt von 1,46 belohnt. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 6,26 die klaren Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Besiktas vs Dynamo Kiew Prognose: Geht die Serie von BJK weiter?

Trainerlegende Senol Günes übernahm in der Vorsaison nach einem schwachen Start Besiktas JK und führte die „Schwarzen Adler“ am Ende immerhin noch auf einen ordentlichen dritten Platz. Der Coach hatte für mehr Ordnung auf dem Platz gesorgt. Zudem punktete BJK mit einem konservativen aber effektiven Spielstil. In diesem Jahr will die Mannschaft gleich von Anfang an angreifen und die erste Meisterschaft seit 2020/21 holen.

Dafür wurden Spieler wie Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain oder Ante Rebic verpflichtet. Zu Gast bei Dynamo Kiew ließ der Coach den Großteil seiner neuen Spieler aber erstmal auf der Bank schmoren. Am Ende sorgten die Neuzugänge Rashica und Zaynutdinov jedoch für den Siegtreffer. In der Quali hatte sich Besiktas zuvor mit vier Siegen gegen Tirana (3:1, 2:0) und Neftci Baku (3:1, 2:1) durchgesetzt. In der Süper Lig gelang der Günes-Elf ein 1:0 bei Karagümrük und ein 1:1 daheim gegen Aufsteiger Pendikspor.

Dynamo Kiew macht national eine schwierige Zeit durch. In den letzten sieben Spielzeiten ging nur ein Titel an die „Bilo-Syni“. In der vergangenen Saison, der ersten Kriegs-Spielzeit, reichte es sogar nur für den vierten Platz in der Endabrechnung. So reicht es für den Verein, der schon so oft in der Champions- und Europa-League mitspielen durfte, dieses Mal maximal für die Conference League. Doch auch dieses Ziel steht nach der Heimniederlage gegen Besiktas in Frage.

Schon in der dritten Runde gegen Aris Saloniki hatten sich die Blau-Weißen schwergetan. Hier ging es nach einer 0:1-Auswärts-Pleite dank eines 2:1 im Rückspiel ins Elfmeterschießen. Aus den ersten drei Spielen in der ukrainischen Liga hat die Mannschaft von Trainer Mircea Lucescu mit dem 2:3 bei Odessa auch schon eine Pleite hinnehmen müssen. Davor hatte man 4:1 daheim gegen Minai und mit 4:2 bei Obolon Kiew gewonnen. Hoffnung macht Rückkehrer Andriy Yarmolenko, der auch Kapitän des Nationalteams ist.

Besiktas - Dynamo Kiew Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Besiktas: 3:2 Dynamo Kiew (A), 1:1 Pendikspor (H), 2:1 Neftci Baku (H), 1:0 Karagümrük (A), 3:1 Neftci Baku (A)

Letzte 5 Spiele Dynamo Kiew: 2:3 Besiktas (H), 2:3 Odessa (A), 2:1 Aris Saloniki (H), 0:1 Aris Saloniki (A), 4:2 Obolon Kiew (A)

Letzte Spiele Besiktas vs Dynamo Kiew: 3:2 (A), 0:6 (A), 1:1 (H), 1:0 (H), 0:1 (A)

Beide Vereine trafen in der Vorwoche zum elften Mal aufeinander. Mit sechs Siegen, bei nur drei Niederlagen und zwei Remis liegt Kiew im direkten Vergleich immer noch klar vorne. Das 2:3 am vergangenen Donnerstag war die erste Pleite der „Bilo-Syni“ gegen die „Schwarzen Adler“ außerhalb der Türkei.

Zuvor war die Bilanz von Dynamo beim Heimrecht mit vier Siegen, einem Remis und einem Torverhältnis von 13:0 beinahe makellos. In der Türkei ist die Statistik mit jeweils zwei Siegen und einem Remis komplett ausgeglichen. In den fünf Duellen fielen immerhin 17 Treffer.

Unser Besiktas - Dynamo Kiew Tipp: Sieg Besiktas & Über 1,5 Tore

Schaut man auf den Ballbesitz und die Torschüsse, war das Hinspiel zwischen Besiktas und Dynamo Kiew komplett ausgeglichen. Nur bei der Effektivität vor dem gegnerischen Tor hatten die Türken etwas die Nase vorne. Diese Qualität im Endspurt kam auch von der Bank. Im Rückspiel sehen wir Istanbul ebenfalls vorne, denn dieses Mal kommt noch der Heimvorteil dazu. Seit September 2022 und 19 Pflicht-Heimspielen hat die Mannschaft kein Heimspiel mehr verloren.