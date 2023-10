Besiktas - Lugano Tipp, Prognose & Quoten | 05.10.2023

Unser Besiktas - Lugano Tipp zum Conference League Spiel am 05.10.2023 lautet: Die Schwarzen Adler empfangen den FC Lugano. Aufgrund defensiver Schwächen der Gäste erwarten wir ein erfolgreiches Abschneiden des türkischen Traditionsklubs.

Im ersten Duell zwischen Besiktas Istanbul und dem FC Lugano überhaupt könnte der Sieger auf den ersten Platz der Tabelle klettern und einen guten Grundstein für die weiteren Spiele setzen. Beide Teams sind solide in ihre jeweilige Liga gestartet, der FC Lugano zeigte mit 14 Gegentoren in den ersten acht Spielen jedoch schwankende Leistungen.

Wir erwarten ein Spiel mit einigen Toren und einer stärkeren Heimmannschaft. Deshalb entscheiden uns für eine Wette auf „Sieg Besiktas & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,90 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Besiktas vs Lugano auf „Sieg Besiktas & Über 2,5 Tore „:

In den ersten 14 Pflichtspielen von Besiktas in allen laufenden Wettbewerben fielen im Schnitt 2,9 Tore.

Besiktas ist in dieser Saison wettbewerbsübergreifend zu Hause noch ungeschlagen und konnte 5 der 6 Heimspiele gewinnen (1U).

Der FC Lugano verlor 3 der 5 Auswärtsspiele in der laufenden Saison der Super League.

Besiktas vs Lugano Quoten Analyse:

Besiktas geht als klarer Favorit ins kommende Duell, was durch eine Siegquote von 1,37 bei den besten Bookies deutlich gemacht wird. Eine Wette auf einen Auswärtssieg des FC Lugano würde die siebenfache Auszahlung des Einsatzes bringen.

Die Wettanbieter gehen davon aus, dass Besiktas von der wackeligen Abwehr der Schweizer profitieren wird und sehen bei einer Quote von 1,43 mehr als 1,5 Tore für das Heimteam als recht wahrscheinlich an. Wer auf viele Tore von Besiktas tippen möchte, könnte dies in Verbindung mit einem Sportwetten Bonus tun.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Besiktas vs Lugano Prognose: Kann Besiktas seiner Favoritenrolle gerecht werden?

Besiktas Istanbul steht mit 13 Punkten und vier Siegen aus den ersten vier Spielen auf dem vierten Platz der türkischen Süper Lig. Dabei reichten den schwarzen Adlern zehn Tore, was im Ligavergleich mit 1,4 Toren pro Spiel nur für Platz 7 reicht.

Bester Scorer in der laufenden Saison ist Vincent Aboubakar, der in allen Wettbewerben in 14 Spielen acht Treffer und drei Vorlagen beisteuern konnte. Der Stürmer aus Kamerun ist im favorisierten 4-3-3 System von Trainer Senol Günes gesetzt, in dem der Fokus vor allem auf Ballbesitz gelegt wird. Mit 63 Prozent Ballbesitz und 86 Prozent Passgenauigkeit halten die Schwarzen Adler unter allen Teams der Süper Lig das Spielgerät am längsten und sichersten in den eigenen Reihen.

Der FC Lugano konnte in den ersten acht Spielen der Saison fünf Siege einfahren und steht mit 15 Punkten auf dem dritten Platz der Tabelle. Mit 2,3 Toren pro Spiel zeigten sich die Tessiner dabei am treffsichersten im Ligavergleich, dabei fängt man sich mit 1,8 Gegentoren im Schnitt jedoch auch die fünftmeisten Gegentreffer der Liga.

Die meisten Scorerpunkte konnte dabei Rechtsaußen Renato Steffen sammeln. Der Schweizer erzielte in elf Pflichtspielen drei Tore und bereitete fünf Tore für seine Mitspieler vor.

Besiktas - Lugano Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Besiktas: 2:0 Konyaspor (A), 2:4 Demirspor (A), 2:1 Kayserispor (H), 1:1 Brügge (A), 0:3 Trabzonspor (A).

Letzte 5 Spiele Lugano: 2:3 Winterthur (A), 2:1 Lausanne (H), 1:4 Young Boys (A), 0:0 Bodö/Glimt (H), 3:0 Lancy (A).

Letzte Spiele Besiktas vs. Lugano: -

Während der FC Lugano beide Qualifikationsspiele für die Europa League gegen Saint Gilloise verlor und somit in die Gruppenphase der Conference League abrutschte, marschierte Besiktas Istanbul durch die Qualifikationsrunden der Conference League und konnte alle sechs Spiele gewinnen. Dabei fielen mit 14:5 Toren im Schnitt 3,1 Treffer pro Partie.

Besiktas Istanbul verlor saisonübergreifend keines der letzten 17 Heimspiele in der türkischen Süper Lig, während Lugano in acht der letzten zehn Gastspiele in der Super League mindestens einen Treffer erzielen konnte.

Der direkte Vergleich kann bei einem Abschluss einer Wette im Spiel zwischen Besiktas und Lugano nicht zur Hilfe genommen werden, da die beiden Teams noch nie im Profi-Fußball aufeinander getroffen sind. Wer jedoch trotzdem einen Tipp für das kommende Matchup abgeben möchte, kann dies auch bei Wettanbietern mit Paysafecard tun.

Unser Besiktas - Lugano Tipp: Sieg Besiktas & Über 2,5 Tore

Besiktas Istanbul ist vor heimischem Publikum eine Macht, während der FC Lugano in den letzten fünf Gastspielen in der Liga zwölf Gegentore schlucken musste. Wir rechnen damit, dass auch in der anstehenden Begegnung am Donnerstag der Ball mehr als einmal im Tor der Schweizer landen wird. Wir können uns aber durchaus vorstellen, dass auch Lugano ein eigenes Tor gelingt.