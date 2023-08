Besiktas – Neftci Baku Tipp, Prognose & Quoten | 17.08.2023

Darum tippen wir bei Besiktas vs Neftci Baku auf „Mehr als 2,5 Tore“:

Besiktas vs Neftci Baku Quoten Analyse:

Weil sich die „Black Eagles“ schon im Hinspiel in der Fremde einen deutlichen 3:1-Triumph sicherten, sehen die Bookies sie auch im Rückspiel in der klaren Favoritenrolle und bewerten einen Heimsieg mit einer durchschnittlichen Quote von 1,20. Da mit dem Hinspiel-Erfolg das Tor zu den Conference League-Playoffs weit aufgestoßen wurde, halten wir die Quote für zu niedrig angesetzt.