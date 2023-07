Besiktas - Tirana Tipp, Prognose & Quoten | 27.07.2023

Unser Besiktas - Tirana Tipp zum Conference League Spiel am 27.07.2023 lautet: Besiktas will in diesem Jahr erstmals in die Conference-League-Gruppenphase einziehen. Auf dem Weg dorthin dürfte der KF Tirana keine allzu große Hürde werden.

In der Saison 2021/22 stand Besiktas noch in der Gruppenphase der Champions League und traf dort auf den BVB, Ajax und Sporting. In diesem Jahr müssen die „Schwarzen Adler“ in der „drittklassigen“ UEFA Conference League ran. Hier steigt der Verein aus Istanbul auch schon in der zweiten Qualifikationsrunde in den Wettbewerb ein.

Mit dem albanischen Vizemeister KF Tirana hat man immerhin ein auf den ersten Blick machbares Los erwischt. Im Hinspiel am Donnerstag im heimischen Vodafone Park schlagen sich auch die Wettquoten voll auf die Seite der Gastgeber. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Bet3000 die Wette „Sieg Besiktas mit HC -1″.

Darum tippen wir bei Besiktas vs Tirana auf „Sieg Besiktas mit HC -1″:

Besiktas hat seit September 2022 keine Heimpleite mehr kassiert.

Tirana wartet im Europapokal noch auf die Teilnahme an der ersten Gruppenphase.

Die Türken haben beim Marktwert klar die Nase vorne.

Besiktas vs Tirana Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher haben sich bei der Besiktas vs Tirana Prognose eine klare Meinung gebildet. Für einen Heimsieg gibt es gerade Mal Quoten im Schnitt von 1,24. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 11,0 die klaren Underdogs.

Das hat natürlich einerseits mit dem Heimvorteil der „Schwarzen Adler“ zu tun. Zudem spricht die Qualität auch klar für Istanbul. Während der Kader der Türken auf einen Wert von etwa 99 Millionen Euro kommt, wird das komplette Aufgebot der Albaner mit gerade mal fünf Millionen Euro bewertet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Besiktas vs Tirana Prognose: Bleibt die heimische Arena eine Festung?

Besiktas feierte die letzte von 16 Meisterschaften in der Saison 2020/21. In der vergangenen Spielzeit mischte die Mannschaft von Coach Senol Günes lange oben mit, wurde nach einem 3:3 gegen Konya am letzten Spieltag am Ende aber doch nur Dritter. Damit sind die frenetischen Fans natürlich nicht zufrieden. So machte der Trainer in diesem Sommer beim Trainingsauftakt auch unmissverständlich klar, dass es im kommenden Jahr einzig und allein um den Gewinn der Meisterschaft gehe.

Auf dem Transfermarkt waren die „Schwarz-Weißen“ aber noch etwas zurückhaltend. Die prominentesten Neuzugänge sind bisher Jean Onana (RC Lens) und Daniel Amartey (Leicester City). In der Vorbereitung gab es ein 2:1 gegen Straßburg, ein 4:0 gegen Mezökövesd und ein 1:1 gegen Augsburg. Besiktas hofft auch in dieser Saison auf eine gute Heimbilanz. Seit 16 Heim-Pflichtspielen ist die Mannschaft aus Istanbul ungeschlagen. Zudem spielte man eine tolle Rückrunde, in der man nur eine Pleite hinnehmen musste.

Der KF Tirana ist mit 26 Titeln immer noch der Rekordmeister in Albanien. In den letzten 14 Jahren kamen aber nur zwei Meisterschaften dazu (2020/21 und 2021/22). Besonders eng ging es in der vergangenen Spielzeit zu. Hier hatte der „Klubi i Futbollit“ am Saisonende genauso viele Punkte wie der Stadtrivale Partizani und sogar das leicht bessere Torverhältnis. Da in Albanien bei Punktgleichheit aber der direkte Vergleich zählt, musste der KFT mit Platz 2 vorliebnehmen.

Der albanische Vizemeister musste in der Quali schon in Runde 1 ran. Die Mannschaft von Coach Orges Shehi kam im Hinspiel gegen den georgischen Vizemeister Dinamo Batumi daheim nicht über ein 1:1 hinaus. Im Rückspiel schaffte Tirana mit einem 2:1-Sieg aber doch noch den Einzug in die nächste Runde. Held mit zwei Treffern war Mittelfeldspieler Regi Lushkja. Das beste internationale Ergebnis hatte der Verein in der Saison 2020/21 erzielt. Damals schied man in den Playoffs für die EL-Gruppenphase gegen die Young Boys Bern (0:3) aus.

Besiktas - Tirana Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Besiktas: 2:1 Straßburg (H), 4:0 Mezökövesd (H), 1:1 Augsburg (H), 3:3 Konyaspor (H), 5:2 Kasimpasa (A)

Letzte 5 Spiele Tirana: 2:1 Dinamo Batumi (A), 1:1 Dinamo Batumi (H), 2:1 Struga (A), 0:1 Rrogozhine (H), 2:1 Shijak (A)

Letzte Spiele Besiktas vs Tirana: -

Beide Teams treffen am Donnerstag erstmals aufeinander. Besiktas absolvierte in seiner Europapokal-Geschichte vier Spiele gegen Mannschaften aus Albanien (Dinamo Tirana, KF Skenderbeu) und konnte alle vier Partien für sich entscheiden. Tirana traf in der Saison 2006/07 in der zweiten Runde der Europa-League-Quali auf Kayserispor und verlor beide Spiele.

Unser Besiktas - Tirana Tipp: Sieg Besiktas mit HC -1

Die Ausgangslage ist klar. Tirana ist im europäischen Fußball ein noch recht unbeschriebenes Blatt. Besiktas dagegen gehört zu den Top-Vereinen der türkischen Süper Lig. Mit den heimischen Fans im Rücken und dank der klar besseren Qualität sollten die Hausherren schon im Hinspiel mit einem deutlichen Sieg den Grundstein fürs Weiterkommen legen.