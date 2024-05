Besiktas – Trabzonspor Tipp, Prognose, Quoten 23.05.2024

Unser Besiktas - Trabzonspor Sportwetten Tipp zum Türkiye Kupasi Finale Spiel am 23.05.2024 lautet: Für Besiktas bietet der Pokal die Möglichkeit, eine durchwachsene Saison zumindest mit einem Titel zu beenden. In unserem Wett Tipp heute sehen wir keinen Favoriten, tendieren aber zu Toren.

In der Süper Lig tat sich Besiktas kürzlich sehr schwer und holte nur einen Sieg in den vergangenen vier Begegnungen. Trabzonspor blickt wettbewerbsübergreifend auf fünf Triumphe in sechs Spielen und schwimmt derzeit auf der Erfolgswelle. Zuletzt wurde mit einem Sieg gegen Basaksehir die Europa-League-Qualifikation sichergestellt.

Beide Mannschaften sind heiß auf den Cup-Titel und werden sicher alles in die Waagschale werfen. In unserem Wett Tipp heute sehen wir keinen Favoriten, tendieren aber zu Toren auf beiden Seiten. Bet-at-home bietet für diesen Spielausgang eine Quote von 1,70.

Darum tippen wir bei Besiktas vs Trabzonspor auf “Beide Teams treffen”:

Besiktas ist mit 51 Liga-Toren auf nationaler Ebene offensiv gefährlich.

Trabzonspor erzielte in den 6 Pokalspielen satte 16 Tore.

9 der vergangenen 12 direkten Aufeinandertreffen endeten mit beiderseitigen Toren.



Besiktas vs Trabzonspor Quoten Analyse:

Die Begegnung findet im Atatürk-Olympiastadion, der Spielstätte von Istanbulspor und somit auf neutralem Boden statt. Ein Umstand, der direkten Einfluss auf die Besiktas Trabzonspor Quoten am Drei-Weg-Markt nimmt. Siegwetten bringen Werte von durchschnittlich 2,35 (Besiktas) bzw. 2,90 (Trabzonspor) mit sich.

Am Markt “Mehr/weniger als 2,5 Tore” halten sich die Bookies, die unter anderem auch Sportwetten Apps für den mobilen Wettabschluss bieten, sämtliche Optionen offen. Tore auf beiden Seiten werden aber nicht gänzlich ausgeschlossen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Besiktas vs. Trabzonspor Prognose: Gelingt Trabzonspor der 4. Sieg am Stück?

Besiktas spielt eine alles andere als überzeugende Saison und rangiert derzeit in der Tabelle auf dem fünften Platz. Der Rückstand auf den Tabellen-Vierten Basaksehir beträgt zwei Punkte. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Schwarzen Adler um zwei Ränge verschlechtert.

Seit April 2024 sitzt Serdar Topraktepe auf der Trainerbank und löste den bis dato erfolglosen Fernando Santos nach nur 16 Spielen ab. Bisweilen war seine Bilanz ebenfalls auf überschaubarem Niveau, wenngleich nur zwei der zehn Begegnungen unter seiner Federführung verloren gingen (5S, 3U).

Besiktas präsentierte sich im Pokal minimalistisch und erzielte in fünf Begegnungen neun Tore. Die Abwehr stand sehr sicher und musste nur ein Gegentor in fünf Duellen hinnehmen. Der Angriff verpasste lediglich beim 0:0 im Hinspiel gegen Ankaragücü einen eigenen Torerfolg.

Satte 10 Mal haben die Mannen aus Istanbul bisweilen den Pokal gewonnen und lechzen nach dem elften Titelgewinn. Zuletzt stand Besiktas 2021 im Endspiel und setzte sich damals gegen Antalyaspor mit 2:0 durch.

Besiktas - Trabzonspor Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Besiktas: 2:2 Hatayspor (H), 1:1 Alanyaspor (A), 1:0 Ankaragücü (H), 3:2 Rizespor (H), 1:2 Fenerbahçe (A).

Letzte 5 Spiele Trabzonspor: 1:0 Basaksehir (A), 3:0 İstanbulspor (H), 4:0 Fatih Karagümrük (A), 1:3 Samsunspor (A), 4:2 Gaziantep FK (H).

Letzte 5 Spiele Besiktas vs. Trabzonspor: 2:0 (H), 0:3 (A), 0:0 (A), 2:2 (H), 1:1 (A).



Seit dem 9. Spieltag steht Abdullah Avcı an der Seitenlinie in der türkischen Hafenstadt Trabzon. Unter seiner Federführung verbesserte sich der Klub von Rang 7 auf Platz 3 und stellte nach einem 1:0 bei Basaksehir am vergangenen Spieltag die Europa-League-Qualifikation sicher. Seit 35 Spielen sitzt Avcı, der bereits von November 2020 bis März 2023 bei Trabzonspor als Trainer agierte, auf der Bank und holte im Schnitt 2,00 Punkte pro Spiel (22S, 4U, 9N). Trabzonspor überzeugte vor allem offensiv in dieser Spielzeit und erzielte satte 65 Tore im türkischen Oberhaus. Die Abwehr stand hingegen nicht immer sicher und musste sich 48 Gegentore ankreiden lassen.

Im Türkiye Kupasi holte Trabzonspor sechs Siege und sorgte mit 16 Toren für Furore. Obwohl der Angriff durchaus überzeugte, stand die Abwehr nicht immer sicher und kassierte fünf Gegentore im Pokal. Vier der sechs Pokalduelle brachten Treffer auf beiden Seiten mit sich. Neunmal holten die Schützlinge aus der Hafenstadt den Pokal. Zuletzt stand Trabzonspor 2020 im Endspiel und setzte sich mit 2:0 gegen Alanyaspor durch.

Unser Besiktas – Trabzonspor Tipp: Beide Teams treffen

Beide Konkurrenten sind im vorderen Bereich der Tabelle angesiedelt. Obwohl Trabzonspor acht Punkte mehr als Besiktas holte, tun wir uns schwer, im Kräftemessen einen Favoriten zu benennen. Somit nehmen wir von einer klassischen Drei-Weg-Wette Abstand.

Da es jedoch für die jeweiligen Mannschaften um den Cup-Titel geht, werden sie nichts unversucht lassen, die Offensive in Szene zu setzen. Wir tendieren zu einem engen Match, das innerhalb der regulären Spielzeit Tore auf beiden Seiten mit sich bringt.