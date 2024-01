Betis Sevilla - Barcelona Tipp, Prognose, Quote | 21.1.24

Unser Betis Sevilla - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 21.01.2024 lautet: Gleich der Einschätzung der Bookies sind in unserem Wett Tipp heute die Katalanen leicht zu favorisieren. Dennoch deutet vieles auf eine enge Angelegenheit hin.

Obwohl die Blaugrana zuletzt nicht überzeugten, tendieren wir in unserem Wett Tipp heute zu „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,00 bei Happybet .

Darum tippen wir bei Betis Sevilla vs Barcelona auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Betis Sevilla vs Barcelona Quoten Analyse:

Betis Sevilla vs. Barcelona Prognose: Können die Andalusier den Heimfluch gegen die Katalanen brechen?

Pellegrini lässt gerne im 4-2-3-1 auflaufen. Somit werden die Spiele aus einer defensiven Viererkette heraus gestaltet. Nur vier Gegentore zu Hause untermauern diese These, wobei 13 erzielte Heimtore bereits andeuten, dass Betis auf heimischem Boden Zug zum Tor aufzeigt. Nur in einem der zehn Heimspiele wurde ein eigener Treffer verpasst.

Betis Sevilla - Barcelona Statistik & Bilanz:

Dennoch muss sich Barça auswärts keineswegs verstecken und ist neben Girona das einzige Team in La Liga, das bisher keine Niederlage in der Ferne aufzeigt (4S, 5U). Mit 15 Auswärtstoren stand der Angriff seinen Mann und verpasste nur in einem der neun Spiele auf gegnerischem Boden einen Treffer. Die Abwehr muss sich in sieben der letzten acht Partien in der Fremde mindestens ein Gegentor ankreiden lassen. Zudem brachten sieben der insgesamt neun Auswärtsduelle beiderseitige Tore mit sich.