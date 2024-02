Betis Sevilla - Dinamo Zagreb Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2024

Unser Betis Sevilla - Dinamo Zagreb Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 15.02.2024 lautet: Zum ersten Mal überhaupt musste Betis nach der EL-Gruppenphase die Koffer packen. Wir erwarten in unserem Wett Tipp keine leichte, aber eine lösbare Aufgabe für die Spanier.

Die Top-5 der spanischen Spitzenliga sind Betis Sevilla bereits auf acht Punkte Entfernung enteilt. Auf der europäischen Bühne flog die Mannschaft von Coach Manuel Pellegrini nach zwei abschließenden Niederlagen erstmals im Anschluss an die EL-Gruppenphase aus dem Wettbewerb. Immerhin dürfen „Los Verdiblancos“ weiterhin an der Conference League teilnehmen.

Dort treffen die Spanier auf Dinamo Zagreb. Das kroatische Spitzenteam überwand während der Gruppenphase eine Serie von drei Niederlagen in Folge und zog durch zwei Zu-Null-Siege in die Zwischenrunde ein. Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,77 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Betis Sevilla vs Dinamo Zagreb auf „Beide Teams treffen“:

Betis Sevilla schloss alle drei Heimspiele in der Europa League mit „Beide Teams treffen“ ab.

Zagreb gewann seine letzten beiden Gruppenspiele insgesamt mit einem Torverhältnis von 5:0.

Beide Mannschaften kassierten in ihren jeweiligen Gruppenphasen über 7,0 erwartbare Gegentore.



Betis Sevilla vs Dinamo Zagreb Quoten Analyse:

Manuel Pellegrini ist ein sehr erfahrener Trainer, der bereits seit fast vier Jahren an der Seitenlinie von Betis Sevilla zu finden ist. Die Spanier haben nicht nur einen grandiosen Trainer, sondern ebenso hohe individuelle Qualität im Kader, weshalb Siegquoten bis 1,70 sich immer noch für den Einsatz eines Sportwetten Bonus qualifizieren.

Dinamo Zagreb tat sich in den vorangegangenen Duellen mit einem spanischen Kontrahenten extrem schwer und verlor 14 solcher 18 Partien. Flattert überraschend ein Auswärtssieg ins Hause der „Modri“, reichen die Wettquoten von 4,80 bis 5,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Betis Sevilla vs Dinamo Zagreb Prognose: Torreiche Heimspiele

Drei Siege nach vier Spieltagen brachten Betis Sevilla in eine hervorragende Ausgangslage für den Einzug in die K.o.-Phase der Europa League. Zwei Niederlagen und vier Gegentore später fanden sich „Los Verdiblancos“ auf einmal auf dem dritten Platz und in der Conference League wieder.

Dort soll nun zumindest der Einzug ins Achtelfinale erreicht werden. Zu Beginn dürfen die Spanier im eigenen Stadion antreten und sich in eine passende Position für das Rückspiel gegen Dinamo Zagreb bringen.

Zu Hause gewann die Pellegrini-Truppe zwei von drei Gruppenspielen in der Europa League und verwöhnte das Publikum mit extrem torreichen Spielen. Alle drei Heimspiele wurden mit „Über 2,5 Toren“ in der Partie beendet. Im Anschluss an die ersten beiden Auftritte im Benito Villamarin feierten Spieler und Publikum noch gemeinsam.

Am letzten Spieltag kassierte der Tabellen-Sechste der spanischen Primera Division jedoch eine empfindliche 2:3-Niederlage gegen die Glasgow Rangers. Nach jedem Heimspiel stand ein Ergebnis mit Toren für beide Teams auf der Anzeigetafel (insgesamt: 8:5).

Betis Sevilla - Dinamo Zagreb Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla: 2:0 Cadiz (A), 1:1 Getafe (H), 1:0 Mallorca (A), 2:4 Barcelona (H), 1:0 Granada (H).

Letzte 5 Spiele Dinamo Zagreb: 2:2 Lok Zagreb (A), 2:0 Gorica (H), 1:0 Istra (A), 0:3 Lok Zagreb (H), 3:2 Slask Wroclaw (A).

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla vs. Dinamo Zagreb: -



Fast vollständig umgekehrt verlief die Gruppenphase der Kroaten. Dinamo Zagreb verlor drei der ersten vier Begegnungen. Erst dank zwei abschließender Zu-Null-Siege gegen Astana (2:0) und dem FC Balkani (3:0) rutschten die Modri noch in die Zwischenrunde.

Während der Niederlagen-Serie erzielten die Gäste in drei aufeinanderfolgenden Partien keinen eigenen Treffer. Diese zwischenzeitliche Ergebnis-Krise ausgeklammert, erzielte Zagreb in allen drei weiteren Gruppenspielen „Über 1,5 Tore“ und legten ein Torverhältnis von 10:1 an den Tag.

Natürlich hat dieses längerfristige Tief inmitten der Gruppenphase eine Bedeutung, doch die anderen drei Begegnungen lassen darauf schließen, dass Zagreb durchaus in der Lage ist, offensive Gefahr gegen internationale Konkurrenz auszustrahlen.

Dennoch ist Betis Sevilla der klare Favorit. Die Spanier gewannen zwei von drei Heimspielen in der Europa League. Zagreb hingegen verlor zwei von drei Gastauftritten. Berücksichtigt ihr den Haupt-Tipp, lässt sich ebenso eine Wette auf „Sieg Betis Sevilla & Über 1,5 Tore“ spielen, für die ihr bei Happybet eine Quote von 1,95 erhaltet.

Unser Betis Sevilla - Dinamo Zagreb Tipp: Beide Teams treffen

Beide Mannschaften kassierten in ihren jeweiligen Gruppenphasen mehr als ein erwartbares Tor pro Spieltag (jeweils über 7,0 xGA). Im Normalfall sollte Betis Sevilla trotz eines Gegentores zu Hause gewinnen. Das gelang den Spaniern bereits in zwei von drei Gruppenspielen. Zudem war ihre Ausbeute mit 9,1 erwartbaren Treffer während der sechs Gruppenspiele deutlich besser (Zagreb: 7,7 xG).