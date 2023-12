Betis Sevilla - Real Madrid Tipp, Prognose, Quote | 9.12.23

Unser Betis Sevilla - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 09.12.2023 lautet: Der Tabellenführer aus Madrid reist zu den heimstarken Verdiblancos. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir eine torarme Begegnung.

Real Madrid kassierte in dieser Spielzeit erst eine Niederlage. Das einzige verlorene Spiel dieser Saison fand auswärts bei Atletico Madrid (1:3) statt. Ansonsten hielten sich die Königlichen schadlos und schoben sich vor Girona auf den ersten Tabellenplatz (38 Punkte). Hinsichtlich einer Drei-Weg-Wette sind wir vorsichtig. Betis Sevilla ist zu Hause noch ungeschlagen, ebenso wie an den vergangenen zehn Spieltagen. Zudem hielt die Defensive der Verdiblancos in 71 Prozent der Heimspiele die Null.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen: Nein“ mit einer Quote von 2,05 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Betis Sevilla vs Real Madrid auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Betis Sevilla kassierte zu Hause erst 2 Gegentore (71 Prozent ohne Gegentor).

Real Madrid ging in 8 Partien ohne Gegentor vom Feld (1.).

Real Madrid ließ nur 15,3 erwartbare Gegentore zu (3.).

Betis Sevilla vs Real Madrid Quoten Analyse:

Zwei erfahrene Trainer sitzen in dieser Begegnung auf der Bank. Manuel Pellegrini (70 Jahre) schickt in diesem Duell eine Mannschaft aufs Feld, die aktuell Rang 7 in La Liga belegt und mit Wettquoten von 4,00 bis 4,20 der Außenseiter ist.

Carlo Ancelotti ist noch etwas jünger als sein Gegenüber (64 Jahre) und etwas erfolgreicher. Er trainiert die Königlichen, die als Tabellenführer mit Siegquoten bis 1,83 in die Favoritenrolle schlüpfen. Wer es gerne einfach handhabt, kann bei diesen Sportwetten Apps ohne große Umwege eine Wette abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Betis Sevilla vs Real Madrid Prognose: Spielkontrolle über die Defensive

Real Madrid steht nach 15 Spieltagen an der Spitze der Primera Division. Die Königlichen beeindruckten in dieser Saison mit den wenigsten Gegentoren der gesamten spanischen Liga (0,6 pro Spiel).

Real Betis hat zwar weniger individuelle Qualität auf dem Platz, stellt mit 1,1 Gegentoren pro Partie jedoch eine Top-5-Defensive. Besonders zu Hause profitieren die Verdiblancos von ihrer Disziplin. Bisher kassierten die Gastgeber nur zwei Gegentore in sieben Heimspielen. Insgesamt 71 Prozent der Auftritte vor heimischer Kulisse endeten ohne Gegentor.

Beide Defensiven zeigten in dieser Spielzeit fantastische Leistungen. Real Madrid ging in drei der vergangenen vier Liga-Partien ohne Gegentor vom Feld. Mit acht weißen Westen kann keine Mannschaft aus La Liga mithalten.

Der Vergleich der erwartbaren Gegentore spricht etwas deutlicher für die Madrilenen, die in dieser Wertung Platz 3 im spanischen Oberhaus (15,3 xGA) einnehmen. Real Betis ließ etwas mehr erwartbare Gegentore zu (18,6 xGA).

Betis Sevilla - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla: 0:0 Almeria (A), 0:1 Sparta Prag (A), 1:0 Las Palmas (H), 1:1 Sevilla (A), 4:1 Aris Limassol (H).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:0 Granada (H), 4:2 Neapel (H), 3:0 Cadiz (A), 5:1 Valencia (H), 3:0 Braga (H).

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla vs. Real Madrid: 0:0 (H), 1:2 (A), 0:0 (A), 0:1 (H), 0:0 (A).

Die vergangenen Spiele wurden stets von wenig Torjubel begleitet. Vier der letzten fünf direkten Duelle enthielten Unter 2,5 Tore. Ebenso viele Partien endeten zuletzt mit einer erfolgreichen Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“. Das führt uns zu weiteren spannenden Statistiken. Betis Sevilla erzielte in dieser Saison nur 1,2 Tore pro Spieltag und liegt mit 17,9 erwartbaren Toren (12.) in der unteren Tabellenhälfte.

Somit fielen in dieser Spielzeit äußerst wenig Treffer in den Partien der Pellegrini-Schützlinge. Sechs der vergangenen sieben Spieltage der Verdiblancos wurden mit Unter 2,5 Toren abgepfiffen. Im direkten Vergleich mit Real Madrid können wir uns eine solche Begegnung erneut vorstellen. Fallen maximal zwei Treffer in dieser Partie, könnt ihr bei Bet3000 eine Quote von 2,05 einsammeln.

Unser Betis Sevilla - Real Madrid Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Zwei starke Defensiven und formstarke Mannschaften sind in dieser Partie vertreten. Betis Sevilla ist seit zehn Ligaspielen ungeschlagen, Real Madrid seit neun. Sechs der letzten neun Ligaspiele konnten die Königlichen ohne Gegentor beenden. Hier steht definitiv die Defensive im Fokus.