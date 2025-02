Betis Sevilla - Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten 01.03.

SPORT1 Betting 28.02.2025 • 10:47 Uhr Betis Sevilla - Real Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Überholt Kylian Mbappe noch Robert Lewandowski?

Unser Betis Sevilla - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 01.03.2025 lautet: Der Spielplan von Real Madrid ist zu dieser Jahreszeit prall gefüllt. Das straffe Programm der Königlichen ist im Wett Tipp heute zu merken.

Es ist der Anspruch von Real Madrid, in allen Wettbewerben den Titel zu gewinnen. Dieser Erwartungshaltung können die Königlichen nur gerecht werden, indem Trainer Carlo Ancelotti die Kräfte seiner Akteure clever verteilt. In der Copa del Rey gewannen die Madrilenen trotz üppiger Rotation mit 1:0 gegen Real Sociedad. Als Nachteil werten wir den zusätzlichen Einsatz in unserer Betis Sevilla Real Madrid Prognose daher nicht.

Eine Tendenz nehmen wir aus dieser letzten Paarung des Titelverteidigers dennoch mit. Die Gäste verwalten ihre Partien in letzter Zeit häufiger. Den Betis Sevilla Real Madrid Wett Tipp heute geben wir deshalb bei Merkur Bets auf eine Quote von 2,48 für “Unter 2,5 Tore” ab.

Darum tippen wir bei Betis Sevilla vs Real Madrid auf “Unter 2,5 Tore”:

7 der 8 vorangegangenen direkten Duelle dieser beiden Mannschaften enthielten “Unter 2,5 Tore”.

Auf nationaler Ebene endeten die vergangenen 4 Pflichtspiele der Königlichen mit “Unter 2,5 Toren”.

Real Madrid erzielte in 6 La-Liga-Auswärtsspielen bereits “Unter 1,5 Tore”.

Betis Sevilla vs Real Madrid Quoten Analyse:

Fast fünf Jahre liegt die letzte La-Liga-Niederlage der Königlichen gegen “Los Verdiblancos” in der Vergangenheit zurück. Gleichzeitig gewann der Titelverteidiger nur zwei der sechs vorangegangenen Liga-Duelle gegen Betis. Die besten Wettanbieter erwarten zwar einen Sieg der Gäste, lassen sich aber zu spielbaren Betis Sevilla Real Madrid Quoten breitschlagen.

Ein Erfolg der Königlichen nährt euer Konto mit dem 1,75-fachen Gewinn. Als Absicherung zu den Betis Sevilla Real Madrid Wettquoten raten wir zu einer Gratiswette, um einem möglichen Unentschieden vorzubeugen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Betis Sevilla vs Real Madrid Prognose: Keine vorschnellen Schlüsse

Nach seinem Wechsel zu Real Madrid wurde Kylian Mbappe eine Formkrise angedichtet. Der französische Nationalspieler verpasste in seinen ersten drei La-Liga-Spielen für Real Madrid einen Treffer.

Die aufkeimende Kritik beeinflusste den 26-Jährigen aber kaum, tendenziell hat sie sogar zusätzliches Öl ins Motivations-Feuer gegossen. Mittlerweile sieht Mbappe (17 La-Liga-Tore) nur noch Robert Lewandowski (20 Tore) in der Torschützenliste vor sich.

Pünktlich zur heißen Phase der Saison ist der Angreifer auf dem Weg zu seiner Bestform. In der spanischen Primera Division erzielte Mbappe sieben Tore in sieben Paarungen. Zusätzlich jubelte der blitzschnelle Offensivspieler über vier Treffer in zwei Duellen gegen Manchester City in der Königsklasse.

Auf die individuellen Genie-Streiche von Mbappe sind wir im Betis Sevilla vs. Real Madrid Tipp vorbereitet. Abgesehen davon erwarten wir eine eher torarme Begegnung, in der “Los Blancos” in den Verwaltungsmodus schalten.

Betis Sevilla - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla: 2:1 Getafe (A), 0:1 Gent (H), 3:0 Real Sociedad (H), 3:0 Gent (A), 2:3 Celta Vigo (A).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:0 Real Sociedad (A), 2:0 Girona (H), 3:1 Manchester City (H), 1:1 Osasuna (A), 3:2 Manchester City (A).

Letzte 5 Spiele Betis Sevilla vs. Real Madrid: 0:2 (A), 0:0 (H), 1:1 (H), 0:0 (H), 1:2 (A).

Begegnungen in der spanischen La Liga wollte der Titelverteidiger zuletzt des Öfteren mit minimalem Kraftaufwand über die Bühne bringen - mit mäßigem Erfolg.

Real Madrid gewann vor diesem Aufeinandertreffen nur eine von vier La-Liga-Partien (2U, 1N) und erzielte in vier aufeinanderfolgenden Auftritten nicht mehr als zwei Treffer. In drei von vier Fällen begnügten sich die Gäste sogar mit einem Torerfolg.

Dieses Gesicht der Ancelotti-Elf passt optimal zu den letzten Vergleichen zwischen Betis Sevilla und Real Madrid. Sieben der acht vorangegangenen Duelle enthielten “Unter 2,5 Tore”.

Vier dieser acht Paarungen wurden vom jeweiligen Schiedsrichter sogar gänzlich ohne Treffer in der Partie abgepfiffen. Eine Gratiswette auf “Unter 1,5 Tore” ist bei Quoten von 4,75 keine schlechte Variante.

Die Rückrunde ist mittlerweile sechs Spieltage alt. Einen großen Unterschied in der erbeuteten Punktzahl können wir in der Betis Sevilla vs. Real Madrid Prognose bei “Los Verdiblanocs” (10) und den Madrilenen (11) nicht ausmachen.

So seht ihr Betis Sevilla - Real Madrid im TV oder Stream:

01. März 2025, 18.30 Uhr, Estadio Benito Villamarin, Sevilla

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wir halten lieber Abstand zu einem Betis Sevilla vs. Real Madrid Tipp auf einen Sieger und konzentrieren uns auf andere Varianten. Die aktuelle Form von Kylian Mbappe haben wir bereits erwähnt.

Zuletzt erzielte der Franzose vier Tore in vier Liga-Auswärtsspielen. Die Quoten für "Kylian Mbappe trifft" kratzen am zweifachen Gewinn.

Betis Sevilla vs Real Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Betis Sevilla: Adrian - Sabaly, Llorente, Bartra, Ricardo Rodriguez, Johnny Cardoso, Altimira, Antony, Isco, Jesus Rodriguez, Hernandez

Ersatzbank Betis Sevilla: Manu Gonzales, Vieites, Natan, Perraud, Ruibal. Mateo Flores, Bakambu, Vitor Roque, Avila

Startelf Real Madrid: Courtois - Vazquez, Rüdiger, Asencio, Mendy, Valverde, Modric, Tchouameni, Rodrygo, Vinicius Junior, Mbappe

Ersatzbank Real Madrid: Fran Gonzales, Lunin, Alaba, Vallejo, Fran Garcia, Camavinga, Güler, Endrick, Diaz

Auf Seiten der Gastgeber darf Antony keinesfalls unerwähnt bleiben. Die Winter-Leihgabe von Manchester United war in fünf Auftritten an fünf Tore beteiligt. Der Offensivspieler hat im letzten Spiel gegen Getafe die Rote Karte gesehen.

Manuel Pellegrini wird ihn voraussichtlich dennoch in die Startelf berufen, weil die drohende Sperre vom Verband aufgehoben wurde. Eine pikante Geschichte, wenn man bedenkt, dass Carlo Ancelotti weiterhin auf den gesperrten Jude Bellingham verzichten muss.

Unser Betis Sevilla - Real Madrid Tipp: Unter 2,5 Tore

Die vier vorangegangenen Aufeinandertreffen zwischen Betis Sevilla und Real Madrid enthielten insgesamt nur vier Treffer und wurden in drei von vier Paarungen ohne Sieger abgepfiffen.