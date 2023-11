Betting: Irrer Wettgewinn aus 34er-Kombi!

Kurios: Der Nutzer steckte seine 30 Euro in eine Kombi-Wette bestehend aus 34(!) Spielen. Wäre also nur ein Spiel davon anders ausgegangen als getippt, hätte sich der Glückspilz von seinem Gewinn verabschieden können.

Krimi-Partien: Wettspieler im Glück

Am 11. Spieltag der 2. Bundesliga gastierte der Karlsruher SC beim Tabellenführer FC St. Pauli am Millerntor, der Nutzer tippte auf einen Heimsieg der Hamburger. Zwar ging der KSC mit einer 1:0-Führung in die Halbzeit, jedoch glich St. Pauli in der 80. Minute durch Johannes Eggestein aus. In der Nachspielzeit (90.+2) sicherte Philipp Treu mit einem Traumschuss einen späten Sieg für die Kiezkicker.