Bielefeld - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 22.04.2023

Unser Bielefeld - Hannover Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 22.04.2023 lautet: In Hannover herrscht „Alarmstufe Rot“. Bei den zuletzt durchaus formstarken Arminen droht am Samstag die achte Rückrunden-Niederlage.

Sportdirektor Marcus Mann wollte in Hannover mit Trainer Stefan Leitl mittel- bis langfristig eine neue Erfolgs-Ära einläuten. Nach der Hinrunde wähnten sich die Niedersachsen mit Platz 5 und nur fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz 3 auch auf einem guten Weg. Doch in der Rückrunde läuft bei den 96ern nichts mehr zusammen. Sechs Punkte aus elf Spielen bedeuten den zweitschwächsten Wert in der zweiten Saisonhälfte hinter Rostock (4 Zähler). Trotz der Negativserie und gegen die immer lauter werdenden Rufe hält der Verein bisher an seinem Coach fest. Doch wann greifen die Gesetze der Branche? Die Buchmacher trauen den Gästen am Samstag bei der Arminia auch nicht allzu viel zu. Wir schätzen die Lage ähnlich ein und setzen mit einer Quote von 1,90 bei Admiralbet auf die Wette „Sieg Bielefeld“.

Darum tippen wir bei Bielefeld vs Hannover auf „Sieg Bielefeld“:

Hannover konnte lediglich eines der vergangenen 12 Spiele für sich entscheiden

In 11 Zweitliga-Gastspielen auf der Alm nahm 96 nur zweimal alle Punkte mit

Der DSC kassierte in den jüngsten 8 Duellen gegen die Niedersachsen gerade mal eine Pleite

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bielefeld vs Hannover Quoten Analyse:

Die Arminia schwebt mit nur zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone immer noch in großer Gefahr. Hannover ist hingegen das zweitschwächste Team der Rückserie, steht aber immer noch fünf Zähler und vier Plätze vor dem kommenden Gegner.

Für die Buchmacher mit deutscher Lizenz sind die Hausherren bei der Bielefeld vs. Hannover Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,92 die Favoriten. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Gäste Quoten im Schnitt von 3,80.

Bielefeld vs Hannover Prognose: Zeigt der DSC eine Reaktion auf die erste Pleite unter Koschinat?

Die Arminia war mit acht Punkten aus den ersten vier Spielen gut in die Ära von Trainer Uwe Koschinat gestartet. Am Samstag in Karlsruhe kassierte Bielefeld aber die erste Pleite unter dem neuen Coach. Am Ende war das Ergebnis unnötig und unglücklich. Der DSC hatte die Begegnung mehr als eine Stunde lang im Griff. Dann patzte die neu zusammengestellte Defensive jedoch und erlaubte dem KSC in zwölf Minuten drei Tore.

Zuvor hatte die Offensive noch etliche Großchancen liegen gelassen. Viermal trafen die Ostwestfalen nur Latte und Pfosten. So muss Koschinat nach elf Gegentoren in den ersten fünf Spielen unter seiner Regie vor allem an der Defensive arbeiten. Nach dem schwachen Saisonverlauf steht die Arminia nur auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Fünf der acht Saisonsiege feierte Bielefeld im eigenen Stadion.

Mit sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz hat Hannover den Klassenerhalt noch nicht in der Tasche. In der Rückserie leistet sich die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl immer wieder extreme Kapriolen, Formschwankungen und Unzulänglichkeiten. Mit Ausnahme des 3:1-Sieges gegen Sandhausen war das Spiel der 96er in der zweiten Saisonhälfte extrem fehlerbehaftet.

Auf dem Platz fehlen Führungsfiguren, die das Ruder herumreißen können. 25 Gegentore in elf Spielen sind der schwächste Wert der Rückserie. In 14 Gastspielen glückten bisher auch nur drei Siege. Noch stellt sich der Trainer vor seine Mannschaft. Doch mit Leistungen wie beim 1:6 beim HSV oder dem 0:3 daheim gegen Heidenheim an den vergangenen beiden Spieltagen können die Spieler das Vertrauen nicht rechtfertigen.

Bielefeld - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 2:4 KSC (A), 2:2 Düsseldorf (H), 3:2 Kiel (A), 2:2 Nürnberg (H), 3:1 Darmstadt (H)

Letzte 5 Spiele Hannover: 0:3 Heidenheim (H), 1:6 HSV (A), 3:1 Sandhausen (H), 0:2 St. Pauli (A), 0:1 Braunschweig (A)

Letzte 5 Spiele Bielefeld vs Hannover: 0:2 (A), 1:0 (H), 1:0 (H), 2:1 (A), 2:0 (A)

In der Hinrunde setzte sich Hannover daheim mit 2:0 durch und feierte den ersten Sieg gegen die Arminia seit 2007. Davor war Bielefeld sieben Partien in Folge ohne Niederlage gegen die Niedersachsen geblieben. In der Gesamtbilanz liegt der DSC mit 16 Siegen zu 14 Pleiten vorne. In der 2. Bundesliga konnten die 96er nur in zwei von elf Gastspielen bei den Ostwestfalen alle drei Punkte mit nach Hause nehmen. In den letzten zehn Zweitliga-Spielen zwischen beiden Teams fielen immerhin 44 Tore. Zudem trafen in sieben der jüngsten zehn Aufeinandertreffen beide Mannschaften ins Schwarze.

Unser Bielefeld - Hannover Tipp: Sieg Bielefeld

Hannover hält weiterhin an Leitl fest und versucht mit dem Coach den Turnaround zu schaffen. Es finden sich aber keine Anzeichen für eine Wende. Die Beziehung zwischen dem Coach und der Mannschaft scheint zerbrochen. Stattdessen rechnen wir eher mit einer Reaktion der Arminia auf die unglückliche Pleite in Karlsruhe.