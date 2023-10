Bielefeld - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 31.10.2023

Unser Bielefeld - HSV Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 31.10.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute möchte der HSV ins Pokal-Achtelfinale einziehen. Die Aufgabe am Dienstag beim Drittligisten Bielefeld dürfte aber ziemlich knifflig werden.

Unter der Woche steht die zweite Hauptrunde im DFB-Pokal an. 32 Teams sind noch im Rennen. Darunter befinden sich auch fünf Drittligisten. Einer davon ist die Arminia aus Bielefeld. Die Ostwestfalen haben in Runde 1 mit dem VfL Bochum (4:1 n. E.) schon einen großen Favoriten aus dem Weg geräumt. Nun hofft der DSC auf den nächsten Streich. Glaubt man den Wettquoten, gibt sich Zweitligist HSV am Dienstagabend auf der Bielefelder Alm keine Blöße. Für uns ist bei diesem Spiel aber durchaus etwas möglich. So spielen wir mit einer Quote von 1.50 bei Bet3000 die Wette “Sieg Bielefeld mit HC +2″.

Darum tippen wir bei Bielefeld vs HSV auf “Sieg Bielefeld mit HC +2″:

Bielefeld konnte bisher alle Pokalduelle gegen den HSV für sich entscheiden

Die Hamburger stehen auf Platz 1 der Heimtabelle der 2. Bundesliga - im Auswärtsranking reicht es aber nur für Platz 8 (1S, 3U, 2N)

Schon in Pokal-Runde 1 mussten die Rothosen gegen einen Drittligisten in die Verlängerung

Bielefeld vs HSV Quoten Analyse:

Der Drittligist empfängt den Zweitligisten. Schaut man auf diese Konstellation, ist die Ausgangslage bei der Bielefeld vs HSV Prognose eigentlich klar. Das sehen auch die Buchmachern, die Neukunden den Einstieg durch einen tollen Sportwetten Bonus erleichtern, so.

Die Gäste aus der Hansestadt sind mit durchschnittlichen Siegquoten von 1.57 aus Sicht der Bookies die deutlichen Favoriten. Auf der Gegenseite scheint ein Sieg der Hausherren in der regulären Spielzeit mit Quoten im Schnitt von 5.26 eher unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bielefeld vs HSV Prognose: Wird Hamburg seiner Favoritenrolle gerecht?

Die Arminia war innerhalb von zwei Jahren von der ersten in die dritte Liga abgestiegen. Im Sommer war dann kaum Geld für einen Neuanfang vorhanden. Zudem verpflichtete man mit Mitch Kniat einen weitgehend unbekannten Trainer. Der Anfang geriet dementsprechend holprig. Anfang Oktober nach dem 9. Spieltag stand Bielefeld mit nur 2 Siegen und 8 Punkten auf einem Abstiegsrang (18 von 20). Doch inzwischen haben die Spieler das System und die Abläufe immer weiter verinnerlicht. Das Team wirkt sehr reif und abgeklärt.

So ist der DSC seit 5 Pflichtspielen unbesiegt und holte aus den letzten 4 Ligaspielen 10 Punkte. Inzwischen haben die Ostwestfalen ein Polster von 6 Zählern auf die Abstiegszone. Zudem ist Platz 3 auch nur noch fünf Punkte entfernt. Ein Highlight war das souveräne 4:0 am Wochenende daheim gegen Ingolstadt. Mit einem Torverhältnis von 22:21 stehen die Partien der Arminia für viele Tore. Der Bielefelder Geschäftsführer Sport Michael Mutzel trifft am Dienstag erstmals auf seinen ehemaligen Arbeitgeber.

Der HSV hatte vor der Saison seinen Kader nochmal bedeutend verstärkt, um das lang ersehnte Ziel “Aufstieg” in dieser Spielzeit endlich zu erreichen. Daheim sind die Rothosen auch eine Macht, wie fünf Siege in fünf Spielen bei einem Torverhältnis von 13:3 verdeutlichen. Doch in der Fremde ist die Mannschaft von Coach Tim Walter einfach zu fehleranfällig. Hier wartet Hamburg seit vier Spielen auf einen Sieg. Zu Gast bei den drei Aufsteigern brachten die Hanseaten nur einen Punkt mit nach Hause.

Am Samstag kam mit dem 3:3 in Kaiserslautern ein weiterer Auswärtszähler dazu. Das Team wirft viel Dominanz und Leidenschaft in den Ring. Doch auf des Gegners Platz kann man die eklatanten individuellen und mannschaftstaktischen Defizite bisher zu selten kompensieren. Die Auswärts-Gegentore (10) fallen zu oft nach bekanntem Strickmuster. Nun wartet der Pokal. Hier hatte der HSV in der ersten Pokalrunde bei Rot-Weiss Essen schon viel Mühe gehabt und war nur nach Verlängerung (4:3) weitergekommen.

Bielefeld - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 4:0 Ingolstadt (H), 1:0 Duisburg (A), 3:1 Mannheim (H), 5:0 Westenholz (A), 2:2 BVB II (H)

Letzte 5 Spiele HSV: 3:3 Kaiserslautern (A), 2:0 Greuther Fürth (H), 1:1 Wehen Wiesbaden (A), 1:0 Düsseldorf (H), 1:2 Osnabrück (A)

Letzte 5 Spiele Bielefeld vs HSV: 1:2 (A), 0:2 (H), 0:0 (A), 1:1 (H), 2:0 (H)

Diese Paarung gab es im deutschen Fußball schon 42-mal. Alleine 34-mal trafen sich beide Teams in der ersten Liga. Die Hamburger haben mit 23 Siegen zu 8 Niederlagen klar die Nase vorne.

Im Pokal trafen beide Vereine zweimal aufeinander: in den Spielzeiten 1978/79 und 1995/96. Beide Male setzte sich die Arminia daheim mit 2:1 durch. Wer wieder auf einen Sieg der Gastgeber in der regulären Spielzeit setzen möchte, bekommt dafür bei Bet3000 eine Quote von 5.30. Neukunden sollten zuvor noch den Bet3000 Bonus mitnehmen.

Unser Bielefeld - HSV Tipp: Sieg Bielefeld mit HC +2

Der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze und lebt natürlich von seinen Überraschungen. Für uns hat das Duell zwischen der Arminia und dem HSV durchaus Potenzial.

Denn der HSV tut sich schon in Liga 2 gegen die Kleinen besonders schwer. Zudem sprang in 6 Gastspielen bisher erst ein Sieg heraus. Und schon in Runde 1 hatten die Rothosen mit einem anderen Drittligisten große Schwierigkeiten.

Da bei Bielefeld die Formkurve in den letzten Wochen deutlich nach oben zeigt, trauen wir den Gastgebern zu, dass sie einen hypothetischen Vorsprung von 2 Toren über 90 Minuten nach Hause bringen.