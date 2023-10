Bielefeld - Mannheim Tipp, Prognose & Quoten | 14.10.2023

Unser Bielefeld - Mannheim Tipp zum 3. Liga Spiel am 14.10.2023 lautet: Bielefeld quält sich nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga erneut im Tabellenkeller. Eine Etage tiefer lieferten die Ostwestfalen bereits mehrere torreiche Spiele.

Die Leistungskurve von Arminia Bielefeld hat aufsteigende Tendenzen angenommen. Das vernahm auch das Publikum am vergangenen Spieltag, als die Mannschaft von der Alm ein annehmbares Spiel gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund zeigte (2:2). Gegen einen direkten Konkurrenten aus dem Tabellenkeller soll nun der dritte Saisonsieg her.

Mannheim hat im Gegensatz zu den Arminen den dritten Saisonsieg bereits in der Tasche. Zuletzt blieben die Gäste allerdings in vier von fünf Ligaspielen sieglos. Die Defensiven beider Mannschaften zählen zu den schwächsten der 3. Liga, sodass wir folgende Wette empfehlen: „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Bielefeld vs Mannheim auf „Über 2,5 Tore“:

Bielefeld hat 6 von 10 Ligaspielen mit Über 2,5 Toren beendet, zuletzt 4 in Folge.

Bielefeld hat bisher 2,0 Gegentore pro Spiel kassiert (19.). Mannheim war kaum besser (1,6).

Bielefeld hat erst eine Partie ohne Gegentor beendet, Mannheim wartet sogar noch auf die erste Begegnung ohne Gegentreffer.

Bielefeld vs Mannheim Quoten Analyse:

Das letzte Spiel sollte den Hausherren einen Hauch mehr Selbstvertrauen geben. Zunächst gingen die Arminen mit 1:0 in Führung. Selbst ein 1:2-Rückstand konnte die Ostwestfalen nicht von einem Zähler trennen (2:2). Gelingt in diesem Heimspiel der zweite Heimsieg der Saison, liegen die entsprechenden Quoten bei maximal 2,20.

Mannheim hat im Laufe der ersten Wochen eine Systemumstellung vollzogen und von einer Dreier- auf eine Viererkette umgestellt. Den erhofften Erfolg brachte das nicht. Bei einer Niederlage würde Bielefeld mit den Gästen gleichziehen. Deutsche Wettanbieter verteilen Quoten von 2,80 bis 3,10 für einen Auswärtssieg.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bielefeld vs Mannheim Prognose: Unterhaltsame Spiele in der SchücoArena

Michel Kniat versucht den freien Fall seiner Mannschaft zu verhindern. Der Trainer der Bielefelder sah im letzten Spiel positive Tendenzen, selbst wenn die anfällige Defensive den zweiten Heimsieg der Saison noch verhinderte. Am Ende honorierte sogar das Publikum die Leistung der Hausherren mit Applaus.

Von fehlender Unterhaltung kann in Heimspielen der Ostwestfalen nicht die Rede sein. In fünf Partien auf der Alm fielen bereits 20 Treffer, durchschnittlich vier Tore pro Partie. Drei der fünf Begegnungen wurden mit Über 3,5 Toren im Spiel abgepfiffen.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Genau in diesen drei Heimspielen hat der Angriff der Arminen für mindestens zwei eigene Tore gesorgt. Besonders Kapitän Fabian Klos hat in den vergangenen Partien an seiner Form gearbeitet und in den letzten beiden Heimspielen getroffen. Aktuell steht er bei drei Toren in den letzten drei Begegnungen.

Die beiden Tore in den Heimspielen gelangen dem großgewachsenen Mittelstürmer mit dem Kopf. Der Kopfball ist eine besondere Stärke der Hausherren, die für die meisten Kopfballtore der Liga verantwortlich sind (5). Das könnte gegen Mannheim von Bedeutung sein. Die Gäste haben bereits fünf Gegentore aus der Luft kassiert - nur Halle war in dieser Hinsicht anfälliger (7).

Bielefeld - Mannheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 2:2 Dortmund 2 (H), 1:3 Verl (A), 2:6 Saarbrücken (H), 2:1 Unterhaching (A), 0:2 Freiburg 2 (H).

Letzte 5 Spiele Mannheim: 1:1 Viktoria Köln (H), 0:2 Regensburg (A), 3:1 Freiburg 2 (H), 1:1 Saarbrücken (A), 0:2 Ulm (H).

Letzte 5 Spiele Bielefeld vs. Mannheim: 1:1 (A), 5:0 (H), 3:3 (A), 0:0 (H), 2:2 (H).

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine liegt über 20 Jahre in der Vergangenheit und lässt wenig Rückschlüsse auf diese Partie zu. Was beim Blick auf die letzten Ergebnisse dennoch auffällt: Vier der vorangegangenen sechs Duelle boten Über 3,5 Tore.

Schauen wir uns die Defensiven der beiden Mannschaften an, bahnt sich ein Endergebnis mit ähnlich vielen Toren an. Bielefeld hat sechs von zehn Ligaspiele mit Über 2,5 Toren in der Partie beendet - zuletzt sogar vier in Folge. In den vorherigen vier Drittliga-Spielen der Arminia fielen sogar jeweils Über 3,5 Tore.

Ebenso wie die Ostwestfalen den Gästen durch die Luft gefährlich werden können, verhält es sich mit der Gefahr aus der Distanz auf der Gegenseite. Mannheim (4) hat nach Ulm (5) die meisten Treffer außerhalb des Strafraums erzielt. Jonas Kersken, Torhüter der Hausherren, griff bereits nach drei Fernschüssen hinter sich.

Solltet ihr in eurer Wette eine höhere Quote anvisieren, könnt ihr die Tore im Spiel auf „Über 3,5″ erhöhen und damit bei Interwetten eine Quote von 2,55 einheimsen. Wem das nicht genug ist, der kann sich vielleicht mit diesem Interwetten Gutschein vergnügen.

Unser Bielefeld - Mannheim Tipp: Über 2,5 Tore

Zwei direkte Konkurrenten aus dem Tabellenkeller duellieren sich in der SchücoArena. Beide Mannschaften haben am vergangenen Spieltag trotz einer Führung nur einen Zähler einfahren können, womit wir bereits auf die größte Schwäche beider Teams zu sprechen kommen: die Defensiven. In einem Spiel mit diesem Stellenwert können sich die Fehler in den Hintermannschaften häufen und viele Tore fallen.