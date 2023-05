Bielefeld - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 20.05.2023

Unser Bielefeld - Paderborn Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.05.2023 lautet: Bielefeld kämpft mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln um den Klassenerhalt. Ob gegen den Tabellenvierten aus Paderborn ein Sieg resultiert, ist mehr als fraglich.

Die Blauen schnuppern dank des knappen Erfolgs am vergangenen Spieltag bei den „Roten Teufeln“ wieder Höhenluft und wollen die Klasse halten. Am Betzenberg sorgte Jomaine Consbruch bereits nach 15 Minuten für den Führungstreffer. Ein ausgeglichenes Duell brachte eine spannende Schlussphase mit sich. Erst sorgte Joker Lex-Tyger Lobinger vier Minuten nach seiner Einwechslung für den Ausgleich. Als alles bereits auf ein Remis hindeutete, gelang Janni Serra der Lucky Punch zum 2:1-Endstand der Almkicker.

Paderborn hielt mit einem knappen 3:2 gegen Heidenheim vor heimischer Kulisse zumindest rein rechnerisch den Traum vom dritten Platz und der damit verbundenen Aufstiegsrelegation am Leben. Dabei lagen die Gastgeber zur Pause mit 1:2 zurück, konnten aber nach dem Seitenwechsel die Partie zu ihren Gunsten drehen.

In einem Match auf Augenhöhe sehen wir keinen Favoriten, visieren aber „Über 2,5 Tore“ an. Chillybets stellt eine Quote von 1,52 in Aussicht.

Darum tippen wir bei Bielefeld vs Paderborn auf „Über 2,5 Tore“:

Bielefeld bestritt beinahe 70 Prozent der Heimspiele mit 3 oder mehr Toren.

Der Tabellenvierte aus Paderborn beendete 10 der 16 Auswärtsbegegnungen mit mehr als 2,5 Toren.

Neben dem HSV besticht Schwarz-Weiß-Blau durch den besten Offensiv-Verbund (66) der 2. Bundesliga.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bielefeld vs Paderborn Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt lässt sich auf keinen Favoriten schließen. Die Bielefeld vs. Paderborn Quoten für den Heim- bzw. Auswärtssieg bewegen sich zwischen 2,30 und 2,75. Durchaus beeindruckend, da Bielefeld keines der letzten sechs Duelle in der SchücoArena gegen Paderborn verloren hat (3S, 3U).

Vier der sechs Begegnungen auf der Alm endeten mit Toren auf beiden Seiten. Beim erneuten Kräftemessen tendieren die besten Sportwetten Anbieter einmal mehr zu einer offensiven Begegnung und trauen beiden Konkurrenten durchaus einen Treffer zu.

Bielefeld vs Paderborn Prognose: „Verlässt die Arminia die Abstiegszone?“

Nach fünf sieglosen Liga-Begegnungen am Stück feierten die Mannen von Trainer Uwe Koschinat, der erst seit Anfang März im Amt ist, einen Last-Minute-Triumph über Kaiserslautern und halten den Traum vom Klassenerhalt weiterhin am Leben. Nach dem Abstieg aus dem Oberhaus des deutschen Fußballs im vergangenen Jahr droht somit die Relegation, um in der 2. Bundesliga zu verweilen.

Mit 33 erbeuteten Punkten rangiert die Arminia auf Platz 16 der Tabelle und zeigt zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer auf. Bis zum Saisonende gilt es noch gegen Paderborn und Magdeburg zu bestehen.

Anhand der jüngsten Ergebnisse in der SchücoArena lässt sich aber nur bedingt Mut schöpfen. Lediglich eines von acht Heimspielen wurde gewonnen (3U, 4N). Vor allem defensiv muss sich Bielefeld Vorwürfe machen und kassierte 27 Gegentore in nur 16 Heimspielen. Jüngst standen satte sieben Begegnungen auf heimischem Boden mit drei oder mehr Toren zu Buche.

Paderborn hat sich gegenüber der vergangenen Saison aktuell um drei Ränge auf Platz vier verbessert und ist seit mittlerweile fünf Begegnungen ungeschlagen (3S, 2U). Dennoch beträgt der Rückstand auf den Tabellendritten HSV sechs Punkte. Bei nur noch zwei ausstehenden Duellen gegen Bielefeld und Nürnberg dürfte es schwerfallen, diese Differenz zu egalisieren.

Bielefeld - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 2:1 Kaiserslautern (2BL, A), 1:1 Fürth (2BL, H), 1:2 St. Pauli (2BL, A), 1:3 Hannover (2BL, H), 2:4 Karlsruhe (2BL, A).

Letzte 5 Spiele Paderborn: 3:2 Heidenheim (2BL, H), 2:2 HSV (2BL, A), 5:1 Braunschweig (2BL, H), 2:2 Sandhausen (2BL, A), 3:0 Rostock (2BL, H).

Letzte 5 Spiele Bielefeld vs. Paderborn: 2:0 (2BL, A), 2:0 (2BL, H), 2:2 (2BL, A), 1:1 (2BL, H), 2:1 (2BL, A).

Seit sechs Auswärts-Spielen wartet der SCP auf ein Erfolgserlebnis (4U, 2N). Aufgrund der schwachen Leistungen in der Fremde scheint nach drei Jahren Bundesliga-Absenz der Aufstieg verspielt worden zu sein.

Der Zug zum Tor ist den Mannen von Trainer Lukas Kwasniok in gegnerischen Gefilden mit 20 Toren keineswegs abzusprechen, wenngleich sich in der Abwehr teilweise Abgründe auftun. Eine Tatsache, die anhand von 22 Gegentoren in der Fremde untermauert wird.

In der Hinrunde feierte Bielefeld in Paderborn einen verdienten 2:0-Erfolg. Dabei spielte der Platzverweis von Jannik Huth in der achten Minute den Gästen in die Karten.

Unser Bielefeld - Paderborn Tipp: „Über 2,5 Tore“

Bereits das Hinspiel war ein wahres Derby und brachte zwei Platzverweise und zudem zwei Tore mit sich. Auch im Rückspiel ist eine gewisse Brisanz geboten, immerhin geht es für die Almkicker um den Klassenerhalt.

Die bisherige Heimbilanz gegen die Schwarz-Weiß-Blauen macht Mut. Seit März 2010 wurden sechs Duelle in der SchücoArena zwischen beiden Teams ausgetragen, drei Siege und drei Remis sprechen den Gastgebern klare Vorteile zu.

Dennoch sehen wir im Ostwestfalen-Derby keinen Favoriten und schätzen beide Mannschaften als ebenbürtig ein. Über die gesamte Saison hinweg haben beide Kontrahenten mehrfach ihren Offensivdrang unter Beweis gestellt und bestritten 66 Prozent (Bielefeld) bzw. 72 Prozent (Paderborn) der Liga-Duelle mit drei oder mehr Toren.