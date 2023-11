Bills - Broncos Tipp, Prognose & Quoten | 14.11.2023

Unser Buffalo Bills - Denver Broncos Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 14.11.2023 lautet: Zu Beginn der Saison walzte die Offensive der Bills über ihre Konkurrenz hinweg. Das hat sich zuletzt jedoch deutlich gewandelt, wie wir in unserem Wett Tipp heute beleuchten.

Denver kann mit den Auftritten der vergangenen beiden Spieltage zufrieden sein. Russell Wilson sieht in dieser Spielzeit deutlich besser als noch zuvor aus und führte seine Mannschaft zu zwei Siegen in Serie. Zu Gast bei den Bills könnten die Broncos von der strauchelnden Offensive rund um Josh Allen profitieren. Auf die gesamte Saison betrachtet produzierte Buffalo 26,7 Punkte pro Partie und liegt damit unter den fünf besten Offensiven der Liga. Das spiegelt jedoch keinesfalls die aktuelle Verfassung wider, denn der Schnitt lag über die vergangenen fünf Begegnungen bei 20,2.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Unter 46,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,91 bei Oddset .

Darum tippen wir bei Buffalo Bills vs Denver Broncos auf „Unter 46,5 Punkte“:

Buffalo Bills vs Denver Broncos Quoten Analyse:

Die Bills galten im Vorfeld und zu Beginn der Saison als einer der größten Contender der gesamten NFL. Die meisten Experten sind davon in den letzten Wochen abgerückt. An der klaren Favoritenrolle gegenüber Denver hat sich nichts geändert. Buffalo geht mit Quoten bis 1,30 ins nächste Heimspiel.

Sean Payton krempelte den Laden in Denver über die vergangenen Wochen etwas um. Mit Erfolg: Die Broncos feierten vor ihrer Bye-Week zwei Siege in Serie. Ein dritter gegen die Bills würde euch Quoten von 3,62 bis 4,10 einbringen. Wir halten eine Gratiswette ohne Einzahlung für die beste Variante.

Buffalo Bills vs Denver Broncos Prognose: Geschwächte Bills

Aktuell benötigt Sean McDermott aber mehr von seiner Mannschaft, denn die Basis des Erfolges, die Offensive, strauchelte in den vergangenen Wochen. Josh Allen befindet sich zu oft im Chaos-Modus und warf in fünf aufeinanderfolgenden Spielen je eine Interception.

Dementsprechend sank die Produktivität der Offensive des Contenders deutlich. An den letzten fünf Spieltagen erzielte Buffalo nur 20,2 Punkte pro Partie. Zudem blieb das Passer-Rating von Josh Allen in drei dieser fünf Begegnungen bei maximal 90,0.

Gegensätzlich dazu ist der Formanstieg von Russell Wilson ein gutes Zeichen für die Broncos. Der Passgeber der Gäste verhinderte in fünf von acht Auftritten eine Interception und hat auf das Jahr gesehen ein besseres Passer-Rating (101,8) als Josh Allen (99,6).

Buffalo Bills - Denver Broncos Statistik & Bilanz:

Wer sich nur mit den Durchschnittswerten dieser Spielzeit beschäftigt, mag bei unserer angesetzten Wette etwas fragend dreinblicken. Über die gesamte Saison ließ Denver die meisten Punkte pro Spiel gegen sich zu (28,3). Allerdings zeigte der Trend in den letzten Wochen deutlich nach oben.

Das führt uns zur folgenden Wette: „Sieg Denver Broncos (HC +7,5)“ mit einer Quote von 1,87 bei Oddset . Voraussetzung dafür ist die Fortsetzung des positiven Trends der Denver-Defensive.

Unser Buffalo Bills - Denver Broncos Tipp: Unter 46,5 Punkte

Sean Payton hat in Denver eine durchschnittliche NFL-Offensive aufgebaut, die pro Spiel auf 21,5 Punkte kam. In Buffalo zeigt der Trend der vergangenen Wochen in die falsche Richtung, vor allem im Hinblick auf die Offensive und die gezeigten Leistungen von Josh Allen.