Bills - Buccaneers Tipp, Prognose & Quoten | 27.10.2023

Unser Bills - Buccaneers Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 27.10.2023 lautet: Die Bills stehen nach 3 schlechten Spielen in Folge im Thursday Night Game unter großem Druck. Ein wirklicher Befreiungsschlag ist aber nicht zu erwarten.

Vor der NFL-Saison 2023 gehörten die Bills zum erweiterten Kreis der Super-Bowl-Contender. In Week 4 unterstrich Buffalo diesen Status auch mit einem 48:20-Heimsieg gegen die Dolphins. Doch seitdem läuft bei dem Franchise nicht mehr viel zusammen. So kassierten Josh Allen und Co. bei Erzrivale Patriots (25:29) schon die 3. Saisonniederlage und stehen nur bei 4-3. Schon im Thursday Night Game bekommen die Bills in Week 8 daheim gegen die Buccaneers die Chance zur Wiedergutmachung.

Die Wettquoten sprechen sich trotz der aktuellen Krise klar für die Hausherren aus.Wir spielen mit einer Quote von 1,53 bei Bwin den Wett Tipp heute „Sieg Bucs mit HC +13,5″.

Darum tippen wir bei Bills vs Buccaneers auf „Sieg Bucs mit HC +13,5″:

In HZ1 haben die Bills in den letzten 3 Partien insgesamt nur 10 Punkte erzielt

Die Bucs haben nach Points allowed die sechstbeste Defense der Liga

Buffalo steht in den vergangenen 3 Spielen bei 1-2 und 59-63 Punkten

Bills vs Buccaneers Quoten Analyse:

Bei der Bills vs Buccaneers Prognose sprechen der Heimvorteil und die eigentliche Qualität im Kader klar für die Hausherren. Dieser Argumentation sind auch die besten Buchmacher gefolgt und schlagen sich klar auf die Seite von Buffalo. Doch die Gäste stehen mit einer Bilanz von 3-3 nur minimal schlechter da. Trotzdem gibt es für einen Heimsieg gerade mal Quoten im Schnitt von 1,24. Ein Erfolg von TB wird dagegen mit durchschnittlichen Quoten von 4,16 bezahlt.

In den letzten Spielen legte die Bills-Offense immer einen ganz langsamen Start hin. Bleiben die Hausherren am Donnerstag in der ersten Halbzeit unter 13,5 Punkten, wird das von Bwin mit einer Quote von 1,80 belohnt.

Weitere Infos zu einer Wette bei dem Buchmacher liefert unser Text zur Bwin Anmeldung!

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bills vs Buccaneers Prognose: Kann Buffalo den Bock umstoßen?

Auf dem Weg zum London Game müssen die Bills irgendetwas verloren haben. Denn bei der 20:25-Niederlage gegen die Jaguars nahm das Unheil seinen Lauf. Die Offense kam im Tottenham Stadium erst spät in die Gänge, die Defense konnte den Gegner nicht aufhalten. Diese Tendenzen setzten sich in den folgenden Spielen fort. In den jüngsten drei Partien hat Buffalo in der ersten Hälfte zusammengenommen gerade mal zehn Punkte erzielt.

Gerade zum Zeitpunkt, in dem die Defense, die durch Ausfälle von Spielern wie Matt Milano, Tre‘Davious White, DaQuan Jones und Ed Oliver extrem geschwächt ist, Hilfe bräuchte, brauchen Josh Allen und Co. extrem lange, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Gegen die Bucs muss der Bock umgestoßen werden, sonst wackelt der Stuhl von Offensive Coordinator Ken Dorsey. Mit QB-Coach Joe Brady hätte man Ersatz in den eigenen Reihen.

WETT-INFOS BEI SPORT1

Die Buccaneers stehen nach sechs Spielen bei einem Record von 3-3 und haben alle Chancen, auch in diesem Jahr die NFC South zu gewinnen. Am Sonntag kassierte Tampa Bay aber eine eigentlich unnötige 16:19-Heimpleite gegen den Division-Rivalen aus Atlanta, der nun mit 4-3 die Tabelle anführt. Gegen die Falcons leistete sich Bucs-QB Baker Mayfield eine bittere Interception im vierten Quarter. Zudem kamen auf dem Boden nur 73 Yards in 20 Versuchen zustande.

Da noch neun Penalties für 66 Yards hinzukamen, gingen die Bucs als Verlierer vom Feld. Die Defense konnte immerhin drei Fumbles in der Red Zone recovern. Bei den Points allowed steht TB mit 17,3 Punkten im Schnitt auf dem 6. Platz. Gegen den Pass hat die Abwehrreihe pro Spiel aber 246,7 Yards zugelassen. Nur fünf Teams sind hier noch schlechter. In der Offense läuft es zwischen Mayfield und No-1-Receiver Mike Evans eigentlich ganz gut. Doch Tampa Bay bekommt die Drives zu oft nicht zu Ende gespielt.

Bills - Buccaneers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bills: 25:29 Patriots (A), 14:9 Giants (H), 20:25 Jaguars (H), 48:20 Dolphins (H), 37:3 Commanders (A)

Letzte 5 Spiele Buccaneers: 13:16 Falcons (H), 6:20 Lions (H), 26:9 Saints (A), 11:25 Eagles (H), 27:17 Bears (H)

Letzte 5 Spiele Bills vs Buccaneers: 27:33 (A), 30:27 (H), 6:27 (A), 33:20 (H), 3:19 (A)

Diese Paarung gab es in der NFL erst zwölf Mal. Die Buccaneers liegen in der Bilanz mit 8-4 vorne. In Buffalo war Tampa Bay allerdings erst zweimal zu Gast und ging in beiden Spielen als Verlierer vom Feld.

Zudem gab es dieses Duell in den letzten zehn Jahren nur zweimal. 2017 siegten die Bills daheim mit 30:27. In der Saison 2021 sicherten sich die Bucs daheim einen 33:27-Erfolg nach Overtime.

Unser Bills - Buccaneers Tipp: Sieg Bucs mit HC +13,5

Ein Tipp auf einen klaren Sieg der Bills gegen einen deutlichen Außenseiter fällt aktuell schwer. Denn schon gegen die Giants und die Patriots, die alle zum Zeitpunkt des Kräftemessens nur einen Erfolg auf dem Konto hatten, tat sich Buffalo extrem schwer.

Der guten Bucs-Defense muss man zutrauen, dass sie dieses Duell eng halten kann. Bei diesen Wettquoten macht so ein Handicap-Sieg für die Gäste Sinn. Wir glauben, dass Tampa Bay einen hypothetischen Vorsprung von 13,5 Punkten ins Ziel bringen kann.