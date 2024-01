Bills - Chiefs Tipp, Prognose & Quoten | 22.01.2024

Unser Bills - Chiefs Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 22.01.2024 lautet: In den NFL-Playoffs steht wieder einmal der Klassiker Buffalo gegen Kansas City an. Im Wett Tipp heute könnten die Hausherren wohl endlich ihren Postseason-Fluch gegen KC brechen.

Sowohl die Bills als auch die Chiefs hatten in der NFL-Saison 2023/24 ihre Probleme. Trotzdem treffen die beiden Rivalen zum dritten Mal seit 2021 in den Playoffs aufeinander. Doch dieses Mal hat erstmals Buffalo Heimrecht. KC-Quarterback Pat Mahomes muss erstmals ein Auswärtsspiel in der Postseason bestreiten. Auf dem Spiel steht der Einzug ins AFC-Championship-Game. Die Quoten schlagen sich etwas auf die Seite der Hausherren.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,66 bei NEObet die Wette „Sieg Bills“.

Darum tippen wir bei Bills vs Chiefs auf „Sieg Bills“:

Die Bills haben die letzten 6 Spiele gewonnen

Buffalo hat in dieser Saison nur eine Heimpleite kassiert

Zu Gast im Highmark konnte KC nur 9 Mal gewinnen, bei 14 Pleiten und 1 Remis



Bills vs Chiefs Quoten Analyse:

Die Buchmacher schicken die Hausherren bei der Chiefs vs Bills Prognose mit einem Spread von minus 2,5 Punkten als leichte Favoriten ins Rennen. Buffalo spielt immerhin daheim und war in der Abschlusstabelle der AFC einen Rang besser platziert.

So gibt es bei den besten Buchmachern für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten von 1,67. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg von Kansas City mit Quoten im Schnitt von 2,24 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bills vs Chiefs Prognose: Wer gewinnt das Quarterback-Duell?

Die Bills haben mit fünf Siegen am Ende der Regular Season gerade noch so die Kurve gekriegt. Denn zwischenzeitlich stand das Team von Coach Sean McDermott nur bei einer Bilanz von 6-6. Am Ende reichte es sogar für den Gewinn der AFC East und den Number-2-Seed der Conference. Ein Grund war sicherlich der Wechsel auf der Position des Offensive Coordinators von Ken Dorsey hin zu Joe Brady. Unter dem neuen OC hat Josh Allen seine Fehler nicht wirklich abgestellt oder verringert.

Aber der Quarterback trägt sein Team, wenn nötig. In der ersten Playoff-Runde daheim gegen die Steelers war Allen mit 203 Yards, drei Touchdowns über die Luft und einem sensationellen 52-Yard-Touchdown auf dem Boden wieder einmal der Mann des Spiels. Da die Defense einige Verletzte hinnehmen musste, kam Pittsburgh zwischenzeitlich auf sieben Punkte ran. Am Ende setzten sich die fehlerfreien Bills aber verdient mit 31:17 durch. Gegen die Chiefs werden nun einige Defensiv-Spieler zurückerwartet.

Auch die Chiefs hatten in dieser Saison immer wieder einige Probleme. So startete der Titelverteidiger beispielsweise mit einer Niederlage gegen die Lions, verlor bei den Broncos und leistete sich auch gegen Green Bay und die Raiders überraschende Pleiten. Am Ende reichte eine Bilanz von 10-7 aber für Rang 1 in der AFC South. Doch in dieser Saison war kurioserweise die Defense das Prunkstück von Kansas City, während die Offense nicht so auf Touren kam.

Im Wild-Card-Game am vergangenen Wochenende daheim gegen die Dolphins war aber auch auf die Angriffsreihe Verlass. Rookie-Receiver Rashee Rice kam auf acht Pässe für 130 Yards und einen Touchdown. Running Back Isiah Pacheco verbuchte 89 Rushing Yards und ebenfalls einen Score. Auf der anderen Seite nahm KC Miami das Run Game weg und limitierte die Mitte des Feldes. Nun will das Franchise aus Missouri zum sechsten Mal in Serie ins AFC Championship Game.

Bills - Chiefs Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bills: 31:17 Steelers (H), 21:14 Dolphins (A), 27:21 Patriots (H), 24:22 Chargers (A), 31:10 Cowboys (H)

Letzte 5 Spiele Chiefs: 26:7 Dolphins (H), 13:12 Chargers (A), 25:17 Bengals (H), 14:20 Raiders (H), 27:17 Patriots (A)

Letzte 5 Spiele Bills vs Chiefs: 20:17 (A), 24:20 (A), 36:42 (A), 38:20 (A), 24:38 (A)



Die Bills führen die Bilanz gegen die Chiefs mit 29-24-1 an. Die letzten drei Regular-Season-Duelle, alle in Kansas City, entschied Buffalo für sich. Darunter befand sich auch das 20:17 in Week 14 der laufenden Saison. Zu Gast im Bundesstaat New York konnte KC nur 9 Mal gewinnen, bei 14 Niederlagen und einem Remis. Allerdings schieden Josh Allen und Co. im Januar 2021 und 2022 bei den Chiefs jeweils in der Postseason aus.

Der letzte Playoff-Sieg gegen das Team aus Missouri stammt aus dem Jahr 1994. In der Postseason haben die Chiefs insgesamt mit 3-2 die Nase vorne. Bills-QB Josh Allen steht in dieser Saison schon bei 16 Rushing Touchdowns. Bei Interwetten bekommt ihr eine Quote von 1,80, wenn am Sonntag ein weiterer TD auf dem Boden hinzu kommt. Alle Infos zum Anbieter bekommt ihr in unserem ausführlichen Interwetten Test.

Unser Bills - Chiefs Tipp: Sieg Bills

Dieses Duell der beiden Erzrivalen wird sicher wieder eng und spannend. Am Ende sehen wir die Hausherren aber dieses Mal knapp vorne. Dabei spielt der Heimvorteil natürlich eine Rolle. Zudem haben die Bills auf dem Papier die bessere Offense. In den Playoffs machen meistens die Angriffsreihen den Unterschied. Des Weiteren hat Quarterback Patrick Mahomes in seinen Auswärtsspielen der Saison 2023 insgesamt acht Interceptions geworfen. Zudem müsste sich der American-Football-Gott nach den bisherigen knappen Duellen irgendwann auch einmal auf die Seite von Buffalo schlagen.