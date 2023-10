Bills - Jaguars Tipp, Prognose & Quoten | 08.10.2023

Unser Bills - Jaguars Tipp zum NFL Spiel am 08.10.2023 lautet: Die Bills fahren nach dem Statement-Sieg gegen die Dolphins mit viel Rückenwind nach London. Gegen „Angstgegner“ Jacksonville wartet aber eine schwere Aufgabe.

Auch an diesem Wochenende macht die NFL Station in London. Die Jaguars haben schon in Week 4 im Wembley Stadion mit 23:7 gegen die Falcons gewonnen. Nun wird Jacksonville das erste Team der NFL, welches zwei Partien in Folge in der englischen Hauptstadt absolviert.

Diesen Sonntag wird die Aufgabe gegen die Buffalo Bills aber ungemein schwerer. Das implizieren auch die Wettquoten. Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,53 bei Bet-at-home die Wette „Sieg Jaguars mit HC +9,5″.

Darum tippen wir bei Bills vs Jaguars auf „Sieg Jaguars mit HC +9,5″:

Die letzten 5 Duelle der beiden Teams endeten mit einem Gesamtscore von 95:92 für die Jags

Jacksonville steht bei 6-5 außerhalb der USA

Die Bills haben nur eines von 7 internationalen Spielen gewonnen

Bills vs Jaguars Quoten Analyse:

Im Tottenham Stadium ist das Franchise aus Buffalo offiziell der Gastgeber und wird von den neuen Wettanbietern mit einem Spread von minus 5 als Favorit ins Rennen geschickt. Das Punkte-Über/Unter liegt bei 47,5.

Somit gibt es bei der Bills vs Jaguars Prognose für einen Sieg der Gastgeber Quoten im Schnitt von 1,41. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg des Franchise aus Florida mit durchschnittlichen Quoten von 2,95 bezahlt.

Bills vs Jaguars Prognose: Gibt die Bills-Offense weiter Gas?

Den Start in die Saison 2023 setzten die Bills gegen die Jets total in den Sand. Obwohl NY-Quarterback Aaron Rodgers nach wenigen Snaps verletzt ausscheiden musste, verlor Buffalo das Spiel noch nach Overtime mit 16:22. Ein Hauptgrund war hier sicher die schwache Leistung von QB Josh Allen, der sich gleich 3 INTs leistete. Doch seit dieser Auftaktpleite hat das Team von Coach Sean McDermott ein anderes Gesicht gezeigt. Die folgenden drei Spiele wurden mit einem Gesamt-Score von 123-33 gewonnen.

Highlight war hier natürlich das 48:20 am vergangenen Sonntag gegen die Dolphins, die in Week 3 noch gegen die Broncos einen historischen 70:20-Sieg gefeiert hatten. Spielmacher Josh Allen kam gegen Miami auf 21 von 25 Pässen für 320 Yards und vier TDs, plus einem Score auf dem Boden. Unterstützt wurde er durch Stefon Diggs, der 120 Yards und drei TDs verbuchte. Doch in dieser Saison ist auch das Run Game eine Säule bei den Bills. RB James Cooks liegt mit 296 Yards auf Platz 7 der NFL.

Im Vorjahr scheiterten die Jaguars erst in den Divisional Playoffs am späteren Champion aus Kansas City. So ging das Franchise mit großen Hoffnungen in die neue Spielzeit. Nach den ersten vier Wochen steht Jacksonville aber bei einer mittelmäßigen Bilanz von 2-2. Das Team hat einige Problemstellen. So war QB Trevor Lawrence beim Sieg am Sonntag in London gegen die Falcons bis ins vierte Quarter der beste Rusher. Dabei hat man hier einen Running Back wie Travis Etienne, der aber nur auf 2,8 Yards per Carry kam.

Hier kann die O-Line aktuell zu wenig Räume schaffen. Zudem leisten sich die Receiver zu viele individuelle Fehler. Außerdem machen die wenig konstante Defense und die löchrige D-Line Sorgen. Hier steht und fällt alles mit Defensive End Josh Allen. Vor allem der Pass Rush kann nicht mithalten und steht mit 238,3 Passing Yards per Game Allowed nur auf Platz 22. In einem anderen Bereich sind die Jags aber stark. Seit dem Beginn der Vorsaison kamen nur die Patriots auf mehr Pick Sixes (5) als Jacksonville (3).

Bills - Jaguars Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bills: 48:20 Dolphins (H), 37:3 Commanders (A), 38:10 Raiders (H), 16:22 Jets (A), 24:21 Bears (A)

Letzte 5 Spiele Jaguars: 23:7 Falcons (H), 17:37 Texans (H), 9:17 Chiefs (H), 31:21 Colts (A), 25:7 Lions (A)

Letzte 5 Spiele Bills vs Jaguars: 6:9 (A), 24:21 (H), 3:10 (A), 28:21 (H), 31:34 (A)

Nach 18 Duellen ist die Bilanz zwischen Buffalo und Jacksonville mit jeweils neun Siegen komplett ausgeglichen. Schaut man nur auf die letzten fünf Vergleiche, liegen die Jags sogar knapp mit 3-2 vorne.

2015 trafen beide Teams schon mal in London aufeinander. Damals siegten die Jaguars im Wembley-Stadion mit 34:31. Das letzte Aufeinandertreffen im November 2021 ging mit 9:6 ebenfalls an das Franchise aus Florida.

Unser Bills - Jaguars Tipp: Sieg Jaguars mit HC +9,5

Schaut man auf die Leistungen der letzten Wochen, sind die Bills zurecht der klare Favorit. Auf den schwachen Pass Rush von Jacksonville kommt viel Arbeit zu. Zudem haben die Jaguars gegen Atlanta von einer ganz schwachen Vorstellung von Falcons-QB Desmond Ridder profitiert.

Doch gegen die Jags tut sich Buffalo oft recht schwer. Jacksonville hat einen großen Vorteil: Das Franchise ist seit bereits über einer Woche in London und muss sich nicht mehr um Dinge wie den Jet Lag oder andere Reisestrapazen kümmern. Am Ende rechnen wir mit einem engen Spiel. Bei diesen Wettquoten macht dann der Tipp, dass die Gäste einen hypothetischen Vorsprung ins Ziel bringen, am meisten Sinn.