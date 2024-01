Bills - Steelers Tipp, Prognose & Quoten | 14.01.2024

Unser Buffalo Bills - Pittsburgh Steelers Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 14.01.2024 lautet: Beide Teams schlossen die Regular Season mit einer Siegesserie ab. Die Bills sind das formstärkste NFL-Team. Speziell von der Offense erwarten wir im Wett Tipp heute viel.

Mason Rudolph ist bereits der dritte Starting-Quarterback der Steelers innerhalb einer Saison und Stand jetzt auch der erfolgreichste. Während seiner drei Spiele als Starter verpasste er der eigenen Offense einen enormen Schub, traf die benötigten Shot-Plays und manövrierte seine Mannschaft zu drei Siegen in Serie sowie der Teilnahme an den Playoffs. Die Steelers sind in Buffalo der größte Außenseiter des gesamten Wildcard-Weekends. Der Ausfall von T.J. Watt schmerzt den Underdog besonders und erleichtert die Bills-Aufgabe.

Unser Wett Tipp heute: „Buffalo Bills Über 23,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,90 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Buffalo Bills vs Pittsburgh Steelers auf „Buffalo Bills Über 23,5 Punkte“:

Seit Joe Brade in Woche 11 als Offensive Coordinator übernahm, erzielten die Bills durchschnittlich 27,0 Punkte pro Spiel.

Die Defensive der Steelers ist seit Wochen angeschlagen und hat mit dem Ausfall von T.J. Watt (19 Sacks) deutlich an Qualität verloren.

Die Bills hatten laut EPA/Play die drittbeste Offensive der Regular Season (0,097).



Buffalo Bills vs Pittsburgh Steelers Quoten Analyse:

Die schlechten Wettervorhersagen haben das Over/Under dieser Begegnung fallen lassen, ohne die Favoritenrolle der Bills zu reduzieren. Mit Wettquoten bis 1,21 sollte Buffalo dieses Heimspiel ohne große Schwierigkeiten gewinnen.

Pittsburgh ist mit einem Spread von +10 der größte Außenseiter dieser Wildcard-Runde, baute durch drei Siege in Serie zum Ende der Regular Season jedoch wichtiges Selbstvertrauen auf. Bleibt Mason Rudolph weiterhin heiß und trifft seine Shot-Plays, sind Siegquoten von 4,42 bis 5,20 mit einer Gratiswette interessant.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Buffalo Bills vs Pittsburgh Steelers Prognose: Joe Brady korrigiert den offensiven Kurs

Zwischenzeitlich gab es berechtigte Zweifel an einer Playoff-Teilnahme der Buffalo Bills. Erst der Offensive-Coordinator-Wechsel zu Joe Brady brachte Josh Allen und Co. zurück auf Playoff-Kurs. Seit dieser in Woche 11 die Plays der Bills-Offense ansagt, erzielt Buffalo 27,0 Punkte pro Spiel.

Zudem gewannen die Bills in diesem Zeitraum sechs von sieben Spielen und sicherten sich sogar den Nummer-2-Seed sowie das damit verbundene Heimspiel in der ersten Playoff-Runde.

Buffalo gewann in den vergangenen drei Jahren in Folge jeweils mindestens ein Playoff-Heimspiel und ist gegen die Steelers auf einem guten Weg, diese Serie auszubauen.

Ohne T.J. Watt trauen wir es den Steelers nicht zu, eine der drei besten Offenses der gesamten NFL (0,097 EPA/Play) ausreichend zu limitieren. Selbst mit schwierigen Wetterbedingungen haben die Gastgeber das nötige Laufspiel, um über den Boden erfolgreich zu sein. Seit Woche 11 erliefen die Bills die meisten 1st Downs der Liga (76).

Buffalo Bills - Pittsburgh Steelers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Buffalo Bills: 21:14 Dolphins (A), 27:21 Patriots (H), 24:22 Chargers (A), 31:10 Cowboys (H), 20:17 Chiefs (A).

Letzte 5 Spiele Pittsburgh Steelers: 17:10 Ravens (A), 30:23 Seahawks (A), 34:11 Bengals (H), 13:30 Colts (A), 18:21 Patriots (H).

Letzte 5 Spiele Buffalo Bills vs. Pittsburgh Steelers: 38:3 (H), 16:23 (H), 26:15 (H), 17:10 (A), 20:27 (H).



Pittsburgh wählt für die defensive Grundstruktur im Vergleich sehr oft eine Coverage mit einer geschlossenen Mitte (z.B. Cover 1, Cover 3). Mit 53 Prozent rangieren die Gäste im Ligavergleich auf dem dritten Platz. Das könnte vor allem Stefon Diggs die nötigen Matchups bieten, um das eine oder andere Big Play zu besorgen.

Kommt die Offense der Bills erst einmal ins Rollen, erwarten wir nicht, dass die Steelers über ein ganzes Spiel gesehen die Pace der Hausherren mitgehen können. Mason Rudolph lieferte bei seinen drei Starts zwar ab, ist im direkten Vergleich mit Josh Allen jedoch eindeutig der schwächere Passgeber.

Seit 2016 warten die Steelers auf einen Playoff-Sieg. Buffalo hat nicht nur die nötigen Spieler in der Offensive, sondern liefert seit Woche 11 ebenfalls in der Verteidigung ab. Nur drei Teams (Patriots, Bears, Jets) hatten in diesem Zeitraum einen besseren defensiven EPA/Play-Wert als Buffalo (-0,111).

In der Kombination halten wir sogar einen „Sieg Buffalo Bills (HC -10,5)“ nicht für ausgeschlossen. Interwetten kann euch für diese Wette eine Quote von 1,95 anbieten. Diese gilt natürlich ebenfalls für die Interwetten App.

Unser Buffalo Bills - Pittsburgh Steelers Tipp: Buffalo Bills Über 23,5 Punkte

Die Bills starten mit einer Serie von fünf Siegen in Folge im Rücken ins Wildcard-Weekend. Die zwischenzeitliche Krise und die gefährdete Postseason haben die Hausherren hinter sich gelassen und stattdessen zusätzliche Resilienz aufgebaut. Joe Brady wird für dieses Spiel erneut einen guten Gameplan herausarbeiten, mit dem die Bills an ihrem Schnitt von 27,0 Punkten kratzen werden.