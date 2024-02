Blackburn - Newcastle Tipp, Prognose, Quoten | 27.02.2024

Unser Blackburn - Newcastle Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 27.02.2024 lautet: Bei diesem Pokal-Achtelfinale sprechen diverse Faktoren für den Premier-League-Vertreter. So haben die Magpies auch in unserem Wett Tipp heute etwas die Nase vorne.

Das Achtelfinale im FA Cup steht an! Unter den letzten 16 Mannschaften stehen auch fünf Zweitligisten. Dazu gehören die Blackburn Rovers. Auf die „Riversiders“ wartet am Dienstag mit dem Heimspiel gegen den Premier-League-Vertreter Newcastle United aber eine schwierige Aufgabe.

Wir sehen die Gäste aus der höchsten Spielklasse vorne und entscheiden uns mit einer Quote von 1,66 bei Oddset für die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Blackburn vs Newcastle auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“:

Blackburn konnte nur eines der letzten 13 Liga-Spiele für sich entscheiden

Newcastle hat 4 der letzten 5 Pflicht-Gastspiele gewonnen (1N)

Seit 2017 sind die „Riversiders“ ohne Sieg gegen die „Magpies“



Blackburn vs Newcastle Quoten Analyse:

Wenn im Pokal der Zweitligist einen Erstligisten empfängt, der in dieser Saison auch noch in der Champions League gespielt hat, ist die Ausgangslage klar. Das ist auch bei der Blackburn vs Newcastle Prognose so.

Für einen Sieg der Hausherren in der regulären Spielzeit klettern die Quoten bis auf einen Schnitt von 5,25. Auf der Gegenseite bekommt ihr für ein Weiterkommen des Premier-League-Vertreters ohne Verlängerung nur durchschnittliche Quoten von 1,52. Bei den besten Wettanbietern, die für euch auch den besten Sportwetten Bonus parat haben, gibt es für ein Remis nach 90 Minuten Quoten von maximal 5,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Blackburn vs Newcastle Prognose: FA Cup bekommt für die Magpies eine große Bedeutung

In der Vorsaison verpasste Blackburn die Aufstiegs-Playoffs nur hauchdünn wegen des schlechteren Torverhältnisses. So ging der Verein trotz eines Umbruchs im vergangenen Sommer sehr optimistisch in die neue Spielzeit. Doch unter Coach Jon Dahl Tomasson, auf den die Verantwortlichen große Stücke setzten, ging es 2023/24 immer weiter bergab. Nachdem die Rovers nur eines von elf Liga-Spielen gewinnen konnten und in diesem Zeitraum auch nur fünf Punkte holten, wurde der Trainer am 9. Februar entlassen.

Seitdem wird die Mannschaft von John Eustace betreut. Doch ein Effekt des Trainerwechsels lässt noch auf sich warten. Nach vier Partien unter dem neuen Coach steht die Bilanz bei drei Remis und einer Niederlage. Mit der Negativserie sind die „Riversiders“ auf Platz 16 der Championship-Tabelle abgerutscht und haben nur noch vier Zähler Polster auf den ersten Abstiegsrang. Daheim kassierte Blackburn in den vergangenen sieben Pflichtspielen immerhin nur eine Pleite.

Nach der Übernahme von Newcastle durch einen saudi-arabischen Fund im Oktober 2021 wähnten sich der Verein und seine Fans vor einer goldenen Zukunft. Der erste Höhepunkt dieser Entwicklung war mit dem vierten Platz am Ende der Vorsaison und der damit verbundenen Champions-League-Teilnahme erreicht. Doch im Februar 2024 ist nicht mehr viel von der Euphorie übrig. Die Magpies dümpeln im grauen Mittelfeld herum (Platz 9) und haben schon zehn Punkte Rückstand auf den ersten regulären Europapokal-Rang.

Nach 26 Spieltagen hat United schon elf Niederlagen auf dem Konto. In der kompletten Vorsaison war man nur fünf Mal als Verlierer vom Platz gegangen. Von Ende Januar an war die Truppe von Coach Eddie Howe viermal in Folge in der Liga ohne Niederlage geblieben (2S, 2U). Diese Serie endete am Wochenende mit einer 1:4-Pleite bei Arsenal. Nach dem kompletten Aus in Europa und dem Ende im League Cup bekommt der FA Cup eine größere Bedeutung.

Blackburn - Newcastle Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Blackburn: 1:1 Norwich City (H), 0:0 Cardiff City (A), 2:2 Preston North End (A), 0:1 Birmingham City (A), 3:1 Stoke City (H)

Letzte 5 Spiele Newcastle: 1:4 Arsenal (A), 2:2 Bournemouth (H), 3:2 Nottingham (A), 4:4 Luton Town (H), 3:1 Aston Villa (A)

Letzte 5 Spiele Blackburn vs Newcastle: 0:1 (A), 2:4 (H), 1:1 (A), 1:0 (H), 1:0 (A)



Dieses Duell ist nach 144 Partien mit 59 Erfolgen für Newcastle bei 54 Niederlagen beinahe ausgeglichen. In der Saison 2016/17 spielten beide Vereine letztmals gemeinsam in der gleichen Liga. In der Championship setzte sich Blackburn damals in beiden Partien mit 1:0 durch. Seitdem gab es nur noch drei Vergleiche in den beiden Pokal-Wettbewerben. Hier haben die Magpies mit zwei Siegen und einem Remis die Nase vorne.

Schaut man auf alle Duelle im League- und FA-Cup spricht die Bilanz mit acht Siegen zu drei Niederlagen, bei fünf Remis deutlicher für United. Die Bookies rechnen beim Duell am Dienstag auf jeden Fall mit Toren. Für den Tipp „Über 2,5 Tore“ klettert die Quote nicht über 1,40. Für den Tipp „Beide Teams treffen“ bekommt ihr bei Bwin immerhin noch eine Quote von 1,50. Deutlich lukrativer ist somit der aktuelle Bwin Freebet Code des Anbieters.

Unser Blackburn - Newcastle Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore

In der Liga tut sich Newcastle in der Fremde schwer. Nur elf von 37 Punkten holte man auf des Gegners Platz. Dafür lief es in dieser FA-Cup-Saison mit zwei Auswärtssiegen ohne Gegentor (Sunderland, Fulham) bisher auswärts ganz ordentlich. Blackburn spielt bisher eine ganz schwache Saison und hat auch mit dem neuen Coach noch keinen Ausweg aus der Krise gefunden. Im Pokal werden die Hausherren gegen den großen Favoriten aber befreit aufspielen können.

Da die Rovers vor den eigenen Fans am ehesten zur Bestform auflaufen, trauen wir den Hausherren nach 90 Minuten immerhin ein Remis zu. Aber da der FA Cup auf der anderen Seite nach den schwachen Ergebnissen in den anderen Wettbewerben für die „Magpies“ nun besonders wichtig geworden ist, sehen wir die Gäste am Ende etwas vorne.