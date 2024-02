Bochum - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 03.02.2024

Unser Bochum - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.02.2024 lautet: Der VfL war zuletzt sehr heimstark. Doch auch die Augsburger konnten vor allem gegen die Großen überzeugen. Im Wett Tipp heute spricht vieles für Treffer auf beiden Seiten.

Am 20. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24 treffen im Vonovia Ruhrstadion zwei Tabellennachbarn aufeinander. Bochum und Augsburg liegen zwar deutlich in der unteren Tabellenhälfte, haben aber jeweils ein beruhigendes Polster auf die Abstiegszone. Nach Niederlagen am vergangenen Wochenende wollen beide Vereine am Samstag nun wieder punkten. Beim Blick auf die Wettquoten haben die Hausherren die etwas besseren Chancen.

Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1,64 bei NEObet für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Bochum vs Augsburg auf „Beide Teams treffen“:

Der VfL hat in jedem seiner letzten 15 Bundesliga-Heimspiele mindestens einmal getroffen

Augsburg ist in dieser Saison noch ohne Weiße Weste

Der FCA steht in der Auswärtstabelle auf einem guten 9. Platz



Bochum vs Augsburg Quoten Analyse:

Der VfL rangiert einen Zähler und einen Platz hinter den Augsburgern auf Rang 14. Beide Teams haben acht bzw. neun Punkte Polster auf den Relegationsplatz 16. Da die Hausherren zuletzt sehr heimstark waren, sind sie am Samstag auch leicht favorisiert.

So bekommt ihr bei der Bochum vs Augsburg Prognose für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten von 2,20. Auf der Gegenseite belohnen die Sportwettenanbieter einen Dreier der Gäste mit Quoten im Schnitt von 3,24.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Augsburg Prognose: Der VfL wirft seine gute Heimbilanz in den Ring

Gegen den BVB zeigte Bochum zuletzt oft gute Leistungen. Auch an diesem Sonntag verkaufte sich der VfL im Derby im Signal-Iduna-Park teuer. Für einen Punktgewinn reichte es dieses Mal am Ende aber nicht. Bei der 1:3-Pleite gerieten die Gäste durch den ersten von zwei Strafstößen schon früh in Rückstand. Trotzdem standen die Männer von Coach Thomas Letsch hoch und attackierten den Gegner leidenschaftlich. So stehen die Blau-Weißen mit einem Sieg, drei Remis und sechs Niederlagen weiter auf Rang 16 der Auswärtstabelle (Torverhältnis: 7:27).

Daheim läuft es dafür deutlich besser. Hier kassierte man mit dem 1:3 gegen Mönchengladbach am 6. Spieltag in dieser Spielzeit nur eine Niederlage. Bochum ist zudem schon seit sechs Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen (3S, 3U). So eine gute Serie gab es unter Trainer Letsch bisher noch nie. Zudem traf der VfL in jedem seiner letzten 15 Bundesliga-Heimspiele und erzielte dabei insgesamt 25 Treffer (Schnitt von 1,7/Spiel). 14 Zähler an der Castroper Straße reichen für Rang 10 im Heim-Ranking.

Auf den ersten Blick hat Augsburg vier der letzten sechs Ligaspiele verloren (1S, 1U). Zuvor war der FCA in den ersten sechs Spielen unter dem neuen Coach Jess Thorup ungeschlagen geblieben (3S, 3U). Doch schon im ersten Spiel des Jahres 2024 mussten sich die Fuggerstädter Tabellenführer Leverkusen daheim nur knapp mit 0:1 geschlagen geben. Auch im Heimspiel gegen die Bayern am Samstag fehlte bei der knappen 2:3-Pleite nicht viel.

Verlass ist vor allem auf Kapitän Ermedin Demirovic, der in dieser Saison schon bei zehn Toren und sieben Vorlagen steht. Beim Hinspiel gegen den VfL war der Bosnier an beiden Treffern beteiligt. Kommt am Samstag ein weiteres Tor hinzu, bekommt ihr dafür bei Anbieter Intertops, der auch den Intertops Bonus für euch parat hat, eine Quote von 2,98. Die Moral stimmt ebenfalls bei Augsburg. Denn die Mannschaft konnte in dieser Bundesliga-Saison als einziges Team bereits vier Siege nach einem Rückstand feiern.

Bochum - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:3 Dortmund (A), 1:0 VfB Stuttgart (H), 1:1 Werder Bremen (H), 2:0 Vitesse Arnheim (H), 2:1 Groningen (H)

Letzte 5 Spiele Augsburg: 2:3 Bayern München (H), 2:1 Gladbach (A), 0:1 Leverkusen (H), 1:0 Hoffenheim (H), 0:3 Stuttgart (A)

Letzte 5 Spiele Bochum vs Augsburg: 2:2 (A), 3:2 (H), 1:0 (A), 0:2 (H), 3:2 (A)



Bochum hat gegen keinen anderen aktuellen Erstligisten eine so gute Bilanz wie gegen Augsburg. In fünf Aufeinandertreffen gab es drei Siege, ein Remis und nur eine Niederlage. Aus den letzten drei Partien gegen den FCA sammelte der VfL sieben Punkte.

Das Hinspiel endete mit einem 2:2. Da die Fuggerstädter in den vergangenen vier Spielen jeweils das erste Tor im Spiel hinnehmen mussten, wäre die Wette „1. Tor Bochum“ wohl auch eine gute Alternative.

Unser Bochum - Augsburg Tipp: Beide Teams treffen

Gegen die Schwergewichte der Liga sieht der FCA seit jeher gut aus. Gegen vermeintlich ebenbürtige Kontrahenten tut sich Augsburg dagegen schwerer. Auf der Gegenseite war der VfL zuletzt vor allem vor den eigenen Fans sehr stark.

Trotzdem entscheiden wir uns bei diesem Spiel gegen einen „1x2″-Tipp. Beide Teams haben in dieser Saison aber schon 36 bzw. 37 Gegentore kassiert. Nur Darmstadt, Hoffenheim und Gladbach mussten öfters den Ball aus dem eigenen Netz holen. So dürften auch im direkten Duell beide Mannschaften ins Schwarze treffen.