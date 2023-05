Bochum - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 13.05.2023

Drei Spieltage vor dem Saisonende müssen in der Bundesliga noch sieben Vereine um den Ligaverbleib bangen. Dazu gehören auch Bochum und Augsburg, die am Samstag im Vonovia Ruhrstadion direkt aufeinandertreffen.

Für die Buchmacher sind aber die Hausherren in diesem Duell die Favoriten. Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,68 bei Bwin die Wette „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Bochum vs Augsburg auf „Doppelte Chance X2″:

Bochum vs Augsburg Quoten Analyse:

Da sich der FCA in der Fremde sehr schwer tut, sind die Gäste für die Buchmacher, darunter auch die Wettanbieter mit Paysafecard , bei der Bochum vs Augsburg Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 3,22 die leichten Außenseiter. Ein Sieg der Hausherren wird mit durchschnittlichen Quoten von 2,21 bezahlt.

Bochum vs Augsburg Prognose: Findet der VfL zu alter Heimstärke zurück?

Ohne Spielmacher Kevin Stöger wirkte die Mannschaft führungs- und ideenlos. Zudem leistete man sich in der Defensive erneut haarsträubende Fehler. So bedeuten 69 Gegentore weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Seit der Saison 1986/87 konnte kein Klub mit so vielen Gegentoren zu diesem Zeitpunkt noch die Klasse halten. 28 Punkte aus 31 Spielen sind der zweitschlechteste Wert in der Vereinsgeschichte nach den Spielzeiten 1994/95 und 2000/01.

Der Klassenerhalt ist noch nicht ganz unter Dach und Fach, aber seit der Einführung der 3-Punkte-Regel hat kein Team so einen Vorsprung so spät in der Saison noch verspielt. In der Fremde warten die Männer von Coach Enrico Maaßen seit elf Partien auf einen Sieg und holten in diesem Zeitraum gerade mal drei Punkte.