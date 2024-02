Bochum - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2024

Das Vonovia Ruhrstadion gibt dem VfL Bochum in dieser Spielzeit eine besondere Sicherheit, die nur schwer in Worte zu fassen ist. Im eigenen Stadion verlor Thomas Letsch mit seiner Mannschaft nur eines von zehn Ligaspielen (3 Siege, 6 Remis). Vor allem defensiv zeigte der VfL zu Hause mehrere fantastische Leistungen.

Geht es um die gesamte Saison, sind die Bayern mit 56,2 erwartbaren Treffern die beste Offensive der Bundesliga. In letzter Zeit fehlte dem Angriff der Münchner jedoch die zündende Idee, sodass der deutsche Rekordmeister in drei der letzten fünf Partien maximal ein Tor erzielen konnte. In unserem Wett Tipp heute spielen wir bei Oddset „Bayern Unter 2,5 Tore“ und erhalten dafür eine Quote von 1,82.