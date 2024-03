Bochum - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 31.03.2024

Unser Bochum - Darmstadt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 31.03.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute finden wir uns tief im Abstiegskampf der Bundesliga wieder. Das abgeschlagene Tabellenschlusslicht aus Darmstadt muss beim VfL Bochum aufschlagen und geht selbst in diesem Spiel als krasser Außenseiter ins Rennen.

Während den Darmstädtern das Wasser schon bis zum Hals steht, könnte Bochum mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten einen wichtigen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt gehen.

Wir sehen zwar die Gastgeber etwas im Vorteil, wählen aufgrund der schwachen Defensiven auf beiden Seiten aber lieber den Wett Tipp heute auf „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,68 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Bochum vs Darmstadt auf „Beide Teams treffen“:

Darmstadt stellt die schwächste Defensive der Liga und fängt sich im Schnitt 2,5 Gegentreffer pro Partie ein.

Bochum stellt die zweitschwächste Defensive der Liga und muss im Schnitt 2,1 Gegentore pro Spiel verkraften.

In 7 der letzten 8 Partien von Bochum trafen beide Teams mindestens einmal.

Bochum vs Darmstadt Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen im Duell der beiden Schießbuden der Liga die Gastgeber klar im Vorteil und vergeben für einen Heimsieg eine Quote in Höhe von 1,68. Der dritte Saisonsieg der Darmstädter ist den Buchmachern derweil eine Quote von stolzen 4,75 wert und zeigt wie schwach die Hessen in dieser Saison bisher aufspielen.

Insgesamt werden im anstehenden Duell einige Treffer erwartet, was die Quote in Höhe von 1,68 für eine „Über 2,5 Tore“-Wette zeigt. Wer noch keine Erfahrungen bei dem von uns für dieses Spiel bevorzugten Bookie gemacht hat, findet hier alles Wissenswerte über den aktuellen Oddset Neukundenbonus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Darmstadt Prognose: Wer kann die Niederlagenserie beenden?

Die Formkurve der Bochumer zeigt im Endspurt der Saison mit vier Niederlagen in Serie nicht gerade in die richtige Richtung. So scheint der rettende 15. Platz der Tabelle, der momentan vom VfL bekleidet wird, bei einer Niederlage gegen den Tabellenletzten ernsthaft in Gefahr, obwohl der Vorsprung auf Mainz noch sechs Zähler beträgt.

Immerhin setzte es vor heimischem Publikum in 13 Spielen erst drei Niederlagen und es konnten vier der fünf Saisonsiege im eigenen Stadion gefeiert werden. Die Bochumer kommen sogar auf ein knapp positives Torverhältnis von 20:19 im Ruhrstadion.

Der SV Darmstadt spielt eine enorm schwache Saison und steht zurecht ganz tief im Tabellenkeller. Erst zwei Siege aus 26 Spielen zeugen nicht gerade von Erstliga-Tauglichkeit, auch ein negatives Torverhältnis von -39 spricht Bände. So scheint selbst das Erreichen des Relegationsplatzes sehr utopisch, obwohl der Rückstand von sechs Punkten bei noch acht ausstehenden Spielen durchaus aufzuholen wäre.

Die Defensive der Hessen bleibt jedoch ein einziges Trauerspiel, so wurden in den letzten drei Partien ganze 13 Tore der Gegner zugelassen. Vor allem die 0:6-Pleite gegen nicht gerade überragende Augsburger kam einem Offenbarungseid gleich. Ein kleiner Hoffnungsschimmer könnte die Tatsache sein, dass die Darmstädter in der Ferne im Schnitt sogar etwas mehr Punkte pro Partie einsammeln, dieser liegt jedoch nur bei sehr schwachen 0,58 in den zwölf gespielten Partien.

Bochum - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 0:2 Mainz (A), 1:2 Freiburg (H), 1:4 RB Leipzig (H), 2:5 Gladbach (A), 3:2 Bayern (H).

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 2:5 Bayern (H), 0:2 RB Leipzig (A), 0:6 FC Augsburg (H), 1:1 Werder Bremen (A), 1:2 VfB Stuttgart (H).

Letzte 5 Spiele Bochum vs. Darmstadt: 2:1 (A), 1:3 (A), 2:1 (H), 0:0 (A), 2:2 (H).

Auch ein Blick auf den direkten Vergleich der beiden Mannschaften, wirft kein gutes Licht auf die Gäste aus Darmstadt. Die Südhessen konnten zwar fünf der 15 Spiele gegen Bochum gewinnen, bei sechs Niederlagen und vier Remis, im Ruhrstadion gelang in den letzten sechs Spielen in Folge jedoch kein Sieg mehr.

Überhaupt gewann der SV Darmstadt 98 erst ein einziges Mal ein Spiel in Bochum, dies jedoch in der Bundesliga-Saison im Jahr 1979. Wer also an den ersten Sieg der 98er seit über 40 Jahren im Bochumer Wohnzimmer glaubt, kann mit Fug und Recht als Optimist bezeichnet werden. Wollt ihr euch die hohe Quote für einen solchen Tipp jedoch nicht entgehen lassen, empfehlen wir euch wärmstens die Nutzung einer Freiwette.

Unser Bochum - Darmstadt Tipp: Beide Teams treffen

Beide Teams verloren die vergangenen drei Bundesliga-Spiele teils deutlich und warten auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Wir schätzen das Team von Bochum zwar stärker als die Gäste ein, jedoch weiß man nie so genau, welches Gesicht die Nordrhein-Westfalen im nächsten Spiel zeigen. Aufgrund der schwachen Defensiven auf beiden Seiten des Feldes, erwarten wir einige Torchancen für beide Teams und fühlen uns daher mit unserer favorisierten Tor-Wette deutlich wohler.