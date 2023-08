Bochum - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 26.08.2023

Unser Bochum - Dortmund Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.08.2023 lautet: Beim Blick auf das aktuelle Kalenderjahr könnten die Unterschiede zwischen Bochum und Dortmund kaum größer sein. Der schwächste Angriff im Jahr 2023 (26 Tore) empfängt die beste Offensive des Jahres (59 Tore).

Der VfL Bochum hat den Kader über die Transferperiode insoweit angepasst, dass Thomas Letsch sein favorisiertes System mit einer Dreier- bzw. Fünferkette installieren konnte. Nach der deutlichsten Pleite des ersten Spieltags (0:5 vs. Stuttgart) droht gegen den BVB das nächste Negativerlebnis.

Dortmund hatte gegen den 1. FC Köln noch etwas Sand im Getriebe. Dieser könnte im Duell mit der schwächsten Defensive des Kalenderjahres 2023 (41 Gegentore) schnell entfernt werden. Unser Tipp: „Sieg Dortmund (HC -1)“ mit einer Quote von 1,90 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Bochum vs Dortmund auf „Sieg Dortmund (HC -1)“:

Dortmund ist seit 9 Bundesliga-Spielen ungeschlagen und hat im aktuellen Kalenderjahr mit Abstand die meisten Bundesliga-Tore erzielt (59).

Bochum hat im Kalenderjahr 2023 die meisten Schüsse zugelassen (308) und die meisten erwartbaren Gegentore der Bundesliga erlaubt (38,5 xGA).

Der BVB hat im gesamten Jahr 2023 die meisten Schüsse abgegeben (365) und den höchsten xG-Wert aller Bundesligisten aufgelegt (49,6 xG).

Bochum vs Dortmund Quoten Analyse:

Thomas Letsch wollte in Bochum unbedingt auf seine favorisierte Dreierkette umstellen und hat es in der Vorbereitung getan. Das Resultat ist erschreckend: Auf das Erstrunden-Aus im Pokal gegen Bielefeld (5:6 n.E.) folgte eine eindeutige Pleite zum Liga-Auftakt (0:5 vs. Stuttgart).

Dortmund nimmt als amtierender Vizemeister und mit Wettquoten bis 1,43 ohne Zweifel die Favoritenrolle in diesem ungleichen Duell ein. Setzt ihr nach nur einem Sieg aus den letzten zehn direkten Duellen auf einen Dreier des VfL, könnt ihr mit Quoten zwischen 6,00 und 7,00 rechnen. Hier stellen wir euch die Wettanbieter ohne Steuern vor - ein sinnvoller Weg, um den maximalen Output aus einer Wette zu erhalten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Dortmund Prognose: Eine Defensive auf verlorenem Posten

Von ausreichender Bundesliga-Qualität war die Defensive der Bochumer am ersten Spieltag weit entfernt. Die 0:5-Niederlage gegen den VfB Stuttgart ist im deutschen Oberhaus die höchste Auftakt-Niederlage der Vereinsgeschichte. Das ruft schnell die Erinnerungen an die vergangene Spielzeit hervor, damals verloren die Bochumer ihre ersten sechs Saisonspiele.

Der erste Spieltag der neuen Saison passt perfekt ins Bild des VfL Bochum 2023. Im aktuellen Kalenderjahr hat die Letsch-Elf die meisten Schüsse aller Bundesligisten gegen sich zugelassen (308) und dabei die meisten erwartbaren Gegentore hingenommen (38,5 xGA). Zudem hat kein anderes Bundesliga-Team im Jahr 2023 mehr Gegentore als der VfL kassiert (41).

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Schon im vergangenen Jahr scheiterte der Versuch, eine Formation mit einer Dreierkette zu installieren, kläglich. Bochum verlor am 8. Spieltag mit 0:4 gegen RB Leipzig und verzichtete fortan auf die Dreierkette. Nachdem Thomas Letsch die entsprechenden Anpassungen im Sommer vornahm, wird der VfL voraussichtlich bei dieser Formation bleiben.

Ein Szenario, das bei den Fans der Hausherren zu Angstschweiß führen könnte. Am 2. Spieltag ist mit Borussia Dortmund eine Mannschaft zu Gast, die nur eines der letzten zehn direkten Duelle mit der Letsch-Elf verloren hat. Darüber hinaus warten die Hausherren seit fünf Heimspielen auf einen Dreier gegen die ambitionierten Gäste.

Bochum - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 0:5 Stuttgart (A), 5:6 n.E. Bielefeld (A), 0:1 Parma (A), 3:4 Spezia (A), 1:3 Düsseldorf (A).

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:0 Köln (H), 6:1 Schott Mainz (A), 3:1 Ajax Amsterdam (H), 1:1 Chelsea (A), 3:2 Manchester United (A).

Letzte 5 Spiele Bochum vs. Dortmund: 1:1 (H), 1:2 (H), 0:3 (A), 4:3 (A), 1:1 (H).

Dortmund reist mit der besten Offensive des Kalenderjahres 2023 (59 Tore) im Gepäck an. Im selben Zeitraum hat der VfL die schwächste Torausbeute der Bundesliga (26 Tore). Am ersten Spieltag hatte der BVB zwar noch seine Mühen (1:0 vs. Köln), spielte aber auch gegen die drittbeste Defensive der vergangenen Saison (42,12 xGA).

Bochum hingegen bot in der abgelaufenen Saison mit 72 Gegentreffern (18.) und 71,51 xGA die schwächste Hintermannschaft der Bundesliga auf. Die Schwarz-Gelben haben insbesondere im letzten Drittel einige Spieler, die daraus das entsprechende Kapital schlagen können.

Einer dieser Spieler hört auf den Namen Donyell Malen. Er erzielte nicht nur das goldene Tor gegen Köln, sondern ist mit 14 direkten Torbeteiligungen im Jahr 2023 der beste Bundesliga-Spieler dieser Kategorie. Bei Oddset könnt ihr für den elften Treffer von Donyell Malen im aktuellen Kalenderjahr eine Quote von 2,50 erhalten.

Unser Bochum - Dortmund Tipp: Sieg Dortmund (HC -1)

Das Kalenderjahr 2023 steht eindeutig im Zeichen der Schwarz-Gelben. Auf das gesamte Jahr gesehen holte der BVB die meisten Punkte in der Bundesliga (49 aus 20 Partien) und erzielte zwölf Tore (gesamt 59) mehr als die zweitbeste Offensive (Bayern, 47). Bochum droht am zweiten Spieltag das zweite Scheibenschießen in Folge.