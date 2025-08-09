Bochum - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 10.08.2025

SPORT1 Betting 09.08.2025 • 18:00 Uhr Bochum - Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Sieht Dieter Hecking eine kompaktere Defensive?

Unser Bochum - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.08.2025 lautet: Im Wett Tipp heute bleibt der VfL auch im zweiten Zweitliga-Spiel nach dem Abstieg sieglos.

Mehr als ein Pflichtspiel haben die beiden Vereine aus unserer Bochum Elversberg Prognose noch nicht gegeneinander bestritten. 2022 verlor der damalige Drittligist aus dem Saarland nur äußerst knapp mit 0:1 in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Eine enge Paarung könnte sich auch dieses Mal entwickeln.

Mit einem Knall ist der VfL Bochum im deutschen Unterhaus begrüßt worden. Dieter Hecking und seine Mannschaft leisteten sich zu einfache Fehler in Darmstadt und verloren am Böllenfalltor mit 1:4. Integriert jetzt den Merkur Bets Quotenboost und spielt den Bochum Elversberg Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2” auf eine Quote von 1.80.

Darum tippen wir bei Bochum vs Elversberg auf “Doppelte Chance X2”:

Elversberg ist saisonübergreifend seit 9 Zweitliga-Paarungen ungeschlagen.

Bochum kassierte am ersten Spieltag 2,3 erwartbare Gegentore (17.).

Die Verteidigung des VfL wurde im Vergleich zur Vorsaison auf 4 von 5 Positionen verändert.

Bochum vs Elversberg Quoten Analyse:

Am liebsten würden die Verantwortlichen beim Bundesliga-Absteiger sofort über einen direkten Wiederaufstieg nachdenken. Zumindest schätzen die Bochum Elversberg Wettquoten den Gastgeber als Favorit ein. Hier findet ihr eine Übersicht zu den Aufstiegsfavoriten.

In der Merkur Bets App findet ihr eine Bochum Elversberg Quote von 1.95 für den ersten Saisonsieg der Hecking-Elf. Legt der SVE hingegen den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel nach,steht euch der 3,67-fache Gewinn zu.

Bochum vs Elversberg Prognose: Gardemaße und Tempo-Defizit

Spielt der VfL noch in der Bundesliga, oder was ist am ersten Spieltag der neuen Zweitliga-Spielzeit passiert? Die Auswirkungen der 1:4-Pleite gegen Darmstadt ziehen sich jedenfalls bis in unseren Bochum gegen Elversberg Tipp.

Dieter Hecking staunte nicht schlecht, als seine neu formierte Fünferkette gegen D98 in ihre Einzelteile zerfallen ist. Es fehlte in der auf vier von fünf Positionen umgestellten Abwehrreihe an Abstimmung, ebenso wie beim Verteidigen der gegnerischen Standards.

Bekanntermaßen sollen die ruhenden Bälle, sowohl offensiv als auch defensiv, in dieser Spielzeit zu einer Spezialität des Bundesliga-Absteigers werden. Schließlich befinden sich im Kader der Hecking-Elf 15 Feldspieler mit einer Körpergröße von mindestens 1,85 m.

Teilweise fehlt es der Defensive aber an Geschwindigkeit. Das berücksichtigen wir in der Bochum vs. Elversberg Prognose ebenso wie die Tatsache, dass der von Herbert Grönemeyer besungene Verein zum Zweitliga-Auftakt die zweitmeisten erwartbaren Gegentore zugelassen hat (2,3 xGA).

Bochum - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:4 Darmstadt (A), 0:2 Leverkusen (H), 0:0 Metalist Charkiw (H), 5:4 Young Boys (H), 1:1 Viktoria Pilsen (A).

Letzte 5 Spiele Elversberg: 1:0 Nürnberg (H), 0:3 Homburg-Saar (A), 2:3 Fortuna (H), 2:5 Hoffenheim (A), 1:3 PSV Eindhoven (A).

Letzte 5 Spiele Bochum vs. Elversberg: 1:0 (A), 2:2 (H), 3:0 (A), 0:4 (H), 1:3 (A).

Erfreulicher hingegen verlief der erste Auftritt der Gäste. Vincent Wagner feierte im eigenen Stadion ein gelungenes Debüt als Profi-Trainer. Ein 1:0-Erfolg gegen Nürnberg verlängerte die Siegesserie saisonübergreifend auf vier Dreier in Serie - laufender Vereinsrekord.

Ein weiterer Vereinsrekord ist gleichzeitig ein aktueller Bestwert im deutschen Unterhaus. Kein anderer Zweitligist ist seit mehr Zweitliga-Spieltagen ungeschlagen als die Saarländer (9). Wir verlängern diese Serie im Bochum - Elversberg Tipp.

Wie schon in der vergangenen Spielzeit setzt der Fast-Aufsteiger auf ein balldominantes Spiel, indem das Pressing eine tragende Stütze sein soll. Teilweise fehlte es am ersten Spieltag noch an Durchschlagskraft, doch 5,0 Balleroberungen im Angriffsdrittel sind ein Top-3 Wert gewesen.

Die verunsicherte Hintermannschaft des VfL wird mit dem giftigen Anlaufverhalten der Elv einige unangenehme Situationen überstehen müssen. Am ersten Spieltag gewannen die Saarländer 110 Zweikämpfe (2.).

Zudem kontrollierte die Wagner-Elf das Spielgeschehen gegen Nürnberg und strahlte Sicherheit im eigenen Passspiel aus. Nur zwei Mannschaften hatten in der ersten Spielrunde eine höhere Passquote als die Saarländer (87,8 Prozent).

So seht ihr Bochum - Elversberg im TV oder Stream:

10. August 2025, 13.30 Uhr, Vonovia Ruhrstadion, Bochum

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Zusätzlich bauen wir den Bochum gegen Elversberg Tipp auf die im Vorjahr gezeigte Auswärtsstärke der Gäste auf. Bis auf den HSV (17) sammelte in der vergangenen Zweitliga-Rückrunde kein Team mehr Zähler in der Ferne als Elversberg (16).

Hinzu kommt, dass die Saarländer am ersten Spieltag einen Kopfballtreffer nach einer Ecke erzielt haben - sie werden versuchen, erneut ein Durcheinander in der Bochumer Hintermannschaft zu erzeugen.

Bochum vs Elversberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bochum: Horn - Rösch, Morgalla, Strompf, Vogt, Wittek - Bero, Pannewig, Sissoko - Hofmann, Broschinski

Ersatzbank Bochum: Thiede, Loosli, Kleine-Bekel, Passlack, Koscierski, Lenz, Wätjen, Clairicia, Ibrahim Sissoko

Startelf Elversberg: Kristof - Gyamerah, Pinckert, Rohr, Günther - Sickinger, Conde - Petkov, Conte, Zimmerschied - Schnellbacher

Ersatzbank Elversberg: Boss, Le Joncour, Mickelson, Keidel, Poreba, Schmahl, Ceka, Malanga, Ebnoutalib

Zudem erlaubte die SVE in ihrem ersten Ligaspiel gegen Nürnberg deutlich weniger Schüsse (11) als der VfL gegen Darmstadt (19). Nur Anhänger der Spielvereinigung aus Fürth sahen mehr Bälle in Richtung ihres Torhüters fliegen (21).

Natürlich berücksichtigen wir die obligatorische Heimstärke der Hausherren. Somit halten wir von einer Siegwette Abstand und trauen Bochum zumindest eine Punkteteilung im Vonovia Ruhrstadion zu.

Unser Bochum - Elversberg Tipp: Doppelte Chance X2

Das Momentum liegt beim SVE, der seit neun Zweitliga-Spieltagen nicht mehr bezwungen wurde und sich in der Ferne zuletzt ziemlich wohl gefühlt hat, Auf den VfL wartet noch jede Menge Arbeit und es steht ein weiteres, intensives Match im deutschen Unterhaus auf dem Programm.