Bochum - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 16.09.2023

Unser Bochum - Frankfurt Tipp zum Bundesliga Spiel am 16.09.2023 lautet: In Bochum fühlt sich die Eintracht meistens nicht ganz so wohl. Auch dieses Mal steht uns wieder ein enges und wenig torreiches Spiel bevor.

Am 9. Spieltag der Vorsaison feierte Trainer Thomas Letsch sein Heimdebüt als Bochum-Coach. Mit einem klaren 3:0 gegen den amtierenden Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt glückte dem VfL damals der erste Saisonsieg. In dieser Spielzeit ist die SGE schon in der vierten Runde zu Gast an der Castroper Straße, auch dieses Mal sind die Gastgeber noch ohne Dreier. Die Wettquoten sehen allerdings die Hessen leicht vorne. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 2,08 bei NEObet für die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Bochum vs Frankfurt auf „Unter 2,5 Tore“:

Bochum spielte gegen keinen anderen Verein so oft zu Null wie gegen die Eintracht

2023/24 haben lediglich 3 Teams weniger Treffer erzielt als der VfL

Frankfurt schoss an den ersten 3 Spieltagen nur 7 Mal aufs gegnerische Tor

Bochum vs Frankfurt Quoten Analyse:

Bochum belegte in der Vorsaison in der Heimtabelle den 9. Platz. Die Eintracht konnte dagegen nur vier von 17 Heimspielen für sich entscheiden. Trotzdem sind die Gäste bei der Bochum vs Frankfurt Prognose aus Sicht der besten Buchmacher die leichten Favoriten.

Für einen Sieg der Gäste werden Quoten im Schnitt von 2,34 bezahlt. Mit durchschnittlichen Quoten von 3,00 ist aber auch ein Erfolg der Hausherren nicht viel unwahrscheinlicher.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bochum vs Frankfurt Prognose: Bleibt der VfL eine „Heimmacht“?

In der Vorsaison war der VfL acht Spieltage ohne Sieg geblieben und hatte die ersten sechs Partien alle verloren. In diesem Jahr stehen die Bochumer nach vier Pflichtspielen, drei in der Liga und einem im Pokal, auch noch ohne Erfolg da. Allerdings hat man schon zwei Punkte auf dem Konto. Vor allem das 1:1 daheim gegen den BVB am 2. Spieltag war ein Erfolgserlebnis. In Augsburg vor der Länderspielpause wäre dank der spielerischen Überlegenheit eigentlich mehr drin gewesen als ein 2:2.

Allerdings verpassten es die Männer von Coach Thomas Letsch, sich genügend klare Gelegenheiten herauszuspielen. Nun soll an der Castroper Straße der erste Sieg eingefahren werden. Hier holten die Blau-Weißen in der vergangenen Spielzeit 26 von 35 Punkten. In der Offensive könnte Neuzugang Goncalo Paciencia am Samstag sein Debüt für den VfL feiern, ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein Eintracht Frankfurt. Bis auf den verletzten Esser kann der Trainer aus dem Vollen schöpfen.

Saisonübergreifend seit sechs Ligaspielen ist die Eintracht ungeschlagen. Zudem ist Dino Toppmöller der erste SGE-Coach seit Armin Veh vor zwölf Jahren, der keines der ersten sechs Pflichtspiele mit Frankfurt verloren hat. Doch zu Gast in Mainz und gegen Köln hatten sich die Hessen durchaus etwas mehr ausgerechnet als ein 1:1. Vor allem gegen die Geißböcke fehlte der Mannschaft die Präsenz im Strafraum. Kein Wunder, wenn man in diesem Sommer Spieler, die in der Vorsaison 38 von 58 Toren erzielten, ziehen ließ.

Nur Union Berlin (27) hat in dieser Saison seltener in Richtung Tor geschossen als die Eintracht (29). Darunter waren nur sieben Schüsse aufs Tor. In der Defensive wirkt die Mannschaft durch die Neuzugänge Pacho, Koch und Skhiri deutlich stabiler. Die Moral stimmt mit zwei späten Toren gegen die 05er und den Effzeh. Schon in der Vorsaison holte kein Team mehr Punkte nach einem Rückstand als die „Adler“ (16). In der Fremde wartet die Mannschaft seit zwölf Partien auf einen Sieg.

Bochum - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 1:1 St. Truiden (H), 2:2 Augsburg (A), 1:1 Dortmund (H), 0:5 VfB Stuttgart (A), 1:4 Bielefeld (A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:1 Köln (H), 2:0 Levski Sofia (H), 1:1 Mainz (A), 1:1 Levski Sofia (A), 1:0 Darmstadt (H)

Letzte 5 Spiele Bochum vs Frankfurt: 1:1 (A), 3:0 (H), 1:2 (A), 2:0 (H), 0:2 (A)

Die Eintracht gehört zu den Lieblingsgegnern des VfL. Denn gegen keinen anderen Gegner feierte Bochum so viele Siege (25) und Heimsiege (20) wie gegen Frankfurt. In der Vorsaison blieb der Ruhrverein mit einem Dreier und einem Remis erstmals seit 2007/08 in einer kompletten Spielzeit ohne Niederlage gegen die Hessen.

Zudem spielten die Blau-Weißen gegen die SGE am häufigsten zu Null (20 Mal). An der Castroper Straße konnten die Adler nur viermal gewinnen, bei acht Remis und 20 Niederlagen. In den letzten sieben Heimspielen erzielten die Bochumer immer ein Tor. Die Eintracht wartet dagegen seit 21 Gastspielen auf eine „Weiße Weste“. Bleibt eines der beiden Teams auch am Samstag ohne Tor, wird das von Buchmacher NEObet, der aktuell auch den tollen NEObet Bonus im Angebot hat, mit einer Quote von 2,30 belohnt.

Unser Bochum - Frankfurt Tipp: Unter 2,5 Tore

Die Qualität spricht bei diesem Duell eigentlich für die Gäste, doch der VfL ist eine Art Angstgegner der Hessen. Zudem tun sich die Frankfurter in der Fremde um einiges schwerer als daheim. Am Ende ist uns ein Ergebnis-Tipp bei dieser Partie zu heikel. Da die Männer von Coach Dino Toppmöller aktuell in der Offensive aber Probleme haben, dafür in der Defensive sehr stabil sind, rechnen wir mit wenigen Toren.